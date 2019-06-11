Чехи разгромили сборную ЧерногорииВести.Ru вчера в 16:49

Болгары на своем поле уступили сборной Косово 2:3. Команду Красимира Балакова не спас гол полузащитника "Ростова" Ивелина Попова. Лидирует в группе сборная Англии с 6 очками. Столько же у чехов, но они сыграли на игру больше англичан.

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Происшествия На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв Два человека погибли, судьба еще одного остается неизвестной после взрыва на танкере в порту Махачкалы.

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Происшествия В деле о загрязнении нефти в «Дружбе» появились еще четыре фигуранта Самарский районный суд отправил под домашний арест четырех новых фигурантов дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода "Дружба", сообщил РИА Новости представитель суда.

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