Футбол

Чехи разгромили сборную ЧерногорииВести.Ru вчера в 16:49

Болгары на своем поле уступили сборной Косово 2:3. Команду Красимира Балакова не спас гол полузащитника "Ростова" Ивелина Попова. Лидирует в группе сборная Англии с 6 очками. Столько же у чехов, но они сыграли на игру больше англичан.
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Главные события квалификации Евро

RT на русскомвчера в 18:13

Украина – Люксембург – 1:0, Ирландия – Гибралтар – 2:0. И другие результаты матчей квалификации ЧЕ-2020

Спорт день за днемвчера в 16:46

Сборная Сербии разгромила Литву, Чехия оказалась сильнее Черногории

Sportbox.RUвчера в 16:43

Чехия в отборе Евро-2020 разгромила Черногорию, Болгария уступила Косово

Чемпионатвчера в 16:38

Сборная Болгарии уступила Косово. Попов забил гол

Спорт-Экспрессвчера в 16:38

Сборная Косово сделала нереальный камбэк с Болгарией, гол Попова не помог. Главные события отбора

Sport24.ruвчера в 17:07

Сборная Сербии разгромила Литву, Чехия оказалась сильнее Черногории

Матч ТВвчера в 16:43
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Общество

Немцы назвали самые красивые русские имена

Обновлено в 02:15
Армия и оружие

Су-27 перехватил над Балтикой самолеты-разведчики США и Швеции

Обновлено в 02:09
Происшествия

На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв

Два человека погибли, судьба еще одного остается неизвестной после взрыва на танкере в порту Махачкалы.
Обновлено в 01:45
Энергетика

СМИ узнали о письме Сечина Козаку по компенсациям за нефть из «Дружбы»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин обратился к вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой ускорить принятие решений по компенсации убытков российских производителей от загрязнения сырья в трубопроводе «Дружба», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:48
Экономика

AliExpress ускорит доставку недорогих товаров в Россию

Китайская торговая площадка AliExpress решила ускорить доставку товаров дешевле 150 рублей и будет поставлять их самолетами.
Обновлено вчера в 20:08
Политика

Huawei хочет заменить Android российской ОС

Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
Обновлено вчера в 21:39
Общество

В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу

В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 02:51
Армия и оружие

США направили в Южно-Китайское море корабли береговой охраны

Соединенные Штаты направили в акваторию Южно-Китайского моря (ЮКМ) корабли береговой охраны для обеспечения законной деятельности в сфере рыболовства стран - союзников Вашингтона.
Обновлено в 01:40
Экономика

Всемирный банк выявил трудности с кредитами у 60% заемщиков в России

Социологи зафиксировали резкий рост лояльности россиян к жизни в кредит Выяснилось, что 9% заемщиков имеют просроченную задолженность, десятой части россиян пришлось реструктурировать или продлять кредит, или же им вовсе банки отказали.
Обновлено в 01:47
Кино

Актёру Питеру Динклэйджу — 50

Обновлено в 01:33
Интернет

«Яндекс» тестирует AR-приложение про стиль и моду

Обновлено вчера в 20:37
Происшествия

В деле о загрязнении нефти в «Дружбе» появились еще четыре фигуранта

Самарский районный суд отправил под домашний арест четырех новых фигурантов дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода "Дружба", сообщил РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 02:27
Кино

Первый канал покажет документальный фильм о Чернобыле

Первый канал 22 июня покажет документальный фильм об аварии на Чернобыльской АЭС, сообщает в понедельник пресс-служба канала.
Обновлено вчера в 16:34
Наука

Физики создали точный тест для проверки работоспособности «невозможного» двигателя

Если EM Drive действительно окажется рабочим, это будет означать, что либо он нарушает один из основных законов физики — закон сохранения энергии, — либо мы еще очень мало знаем о принципах его работы.
Обновлено вчера в 06:53
Шоу-бизнес

Сын Алибасова сообщил о риске летального исхода у отца

Жизнь продюсера Бари Алибасова все еще под угрозой, сообщил его сын телеканалу "360".
Обновлено вчера в 17:42
Происшествия

В Одессе шесть человек погибли при пожаре в психбольнице

Пожар разгорелся в здании психбольницы в Одессе, в результате возгорания погибли шесть человек, сообщается на сайте государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено вчера в 19:12
Происшествия

Генпрокуратура истребовала дело Голунова у полиции

Генеральная прокуратура России истребовала у полиции уголовное дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, передает «Медуза» со ссылкой на адвоката журналиста Сергея Бадамшина.
Обновлено вчера в 14:43
Экономика

Названы регионы, где больше всего вырастут зарплаты

По оценкам Института социально-экономических исследований, в 2019 году ВВП России вырастет на 1,8 процента, в 2020 году темп роста ВВП несколько увеличится - до двух процентов.
Обновлено вчера в 20:46
Происшествия

В жилой пятиэтажке в Нижнем Тагиле произошел взрыв бытового газа

Из подъезда производится эвакуация людей. Площадь пожара, по разным данным, составила от 40 до 90 квадратных метров.
Обновлено вчера в 12:31
Происшествия

В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП

В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Общество

Производитель ракет-носителей «Ангара» сдвинул сроки их изготовления

Омский филиал Космического центра Хруничева ПО «Полет» задерживает сроки производства третьей тяжелой и второй легкой ракет-носителей семейства «Ангара» от трех месяцев до года, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на приказ, подписанный руководителем филиала — директором ПО «Полет» Виктором Шулико.
Обновлено вчера в 22:33
Политика

Зеленский придет на заседание КС, посвященное указу о роспуске Рады

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во вторник придет на заседание Конституционного суда (КС), который начнет рассматривать вопрос о законности роспуска Верховной рады.
Обновлено вчера в 10:48
Общество

Назван средний возраст вступления в брак в России

До 18 лет брачные союзы заключили 454 мужчин и 4,5 тыс. женщин. Всего в 2018 году было заключено 893 тыс. браков.
Обновлено в 03:13
Футбол

Полузащитник «Динамо» Соу тренируется с «Лансом»

Полузащитник московского «Динамо» Самба Соу может продолжить карьеру во Франции.
Обновлено вчера в 23:36
Шоу-бизнес

Пугачева «потеряла сознание» на архивном видео с фестиваля «Жара»

На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram появилась забавная видеозапись, которая датирована 2017 годом.
Обновлено в 00:56
Общество

Более 80 музеев примут участие в Московской музейной неделе

Более 80 музеев участвуют в третьей Московской музейной неделе, проходящей с 10 по 16 июня.
Обновлено в 02:34
Экономика

Альфа-банк решил взыскать недвижимость экс-владельца «Югры»

Альфа-банк намерен взыскивать с бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина заложенную по кредитам недвижимость, рассказал РБК председатель правления «Альфы» Андрей Соколов.
Обновлено в 01:30
Музыка

Лазарев сделал заявление о скандальной ссоре с Лободой

Ранее СМИ сообщали, что Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 02:18
Происшествия

Экс-глава СК Волгограда задержан по делу о покушении на губернатора

Обновлено вчера в 13:48
Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дюрант получил очередную травму

Нападающий "Голден Стэйт Уорриорз" Кевин Дюрант получил очередную травму в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против "Торонто Рэпторс", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:45
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