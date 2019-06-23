Футбол
Сборная Сенегала обыграла Танзанию на Кубке АфрикиСпорт-Экспресс 15:12
Сборная Сенегала победила Танзанию в первом матче группового этапа Кубка Африки - 2:0. Голами отметились форварды Кейта Бальде и Крепин Диатта. Сенегал набрал 3 очка и расположился на 1-м месте в группе С. Танзания занимает последнюю строчку.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 15:49, Вашингтон
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