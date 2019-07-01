Футбол

Сборная США вышла в полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФРИА Новости 02:05

Сборная США по футболу обыграла команду Кюрасао в четвертьфинале Золотого кубка КОНКАКАФ, матчи которого принимают Соединенные Штаты, Коста-Рика и Ямайка.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В полуфинале Золотого кубка КОНКАКАФ Мексика сыграет с Гаити, США - с Ямайкой

Спорт-Экспрессвчера в 22:53

Сборная США с трудом вышла в полуфинал Кубка КОНКАКАФ

Газета.Ru00:09

Стали известны все полуфиналисты Золотого кубка КОНКАКАФ

Чемпионатвчера в 23:06

Сборная США пробилась в полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ

Матч ТВвчера в 22:45

США и Ямайка вышли в полуфинал Кубка КОНКАКАФ

Советский спортвчера в 23:45

Прогноз и ставка на матч Ямайка - Панама, 1/4 финала Золотого кубка

ODDS.ru29 июня в 13:31

США — Кюрасао. Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч Золотого кубка КОНКАКАФ 1 июля 2019 года

LiveSport.ru29 июня в 08:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 07:34, Вашингтон
Футбол

СМИ: Маркизио близок к расторжению контракта с «Зенитом»

Обновлено в 06:17
Политика

Песков сообщил о жестком разговоре Мэй с Путиным по «делу Скрипалей»

Обновлено вчера в 09:33
Политика

В Кремле прокомментировали заявление певицы Нино Катамадзе

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с отказом грузинской певицы Нино Катамадзе продолжать концертную деятельность на территории России.
Обновлено в 06:29
Экономика

Титов назвал дело «Рольфа» характерным для российских компаний

Уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России Борис Титов прокомментировал ситуацию с автодилером «Рольф».
Обновлено в 06:44
Общество

Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов

Жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая сбежала от супруга, забрав почти $40 млн.
Обновлено 29 июня в 03:11
Транспорт

Беглов осмотрел открытую после ремонта станцию метро «Академическая»

Обновлено в 04:24
Политика

Песков прокомментировал призыв Зеленского освободить моряков

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ему пока нечего добавить к словам президента РФ Владимира Путина об украинских моряках, с призывом к освобождению которых обратился президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 06:32
Происшествия

В Иркутской области выросло число жертв наводнения

Наводнение в Иркутской области привело к гибели семи человек.
Обновлено в 04:59
Авто

«АвтоВАЗ» повысил цены на Lada Granta и Lada Vesta

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 июля повысил цены на модели Lada Granta и Lada Vesta. Об этом сообщает «Лада онлайн».
Обновлено в 04:26
Происшествия

Город в Мексике оказался под слоем льда из-за сильного града

Мексиканский город Гвадалахара оказался 30 июня погребен под слоем льда после сильного града, который был зарегистрирован здесь впервые, сообщило 30 июня издание Economista.
Обновлено в 05:13
Экономика

Тариф системы «Платон» впервые проиндексировали

С 1 июля 2019 года на 14 копеек вырос тариф государственной системы «Платон», в рамках которой с грузовиков взимается плата за использование федеральных дорог.
Обновлено вчера в 22:58
Технологии

В работе приложения Тинькофф Банка произошел сбой

В работе мобильного приложения Тинькофф Банка произошел сбой.
Обновлено в 04:39
Кино

Переизданным «Мстителям» не удалось победить рекорд «Аватара»

Обновлено в 07:06
Политика

Зеленский не возьмет с собой Климкина в Канаду

По словам пресс-секретаря ведомства Екатерины Зеленко, визит президента Украины Владимира Зеленского в Торонто, который состоится с 1 по 3 июля, пройдет без участия главы МИД.
Обновлено в 05:03
Наука

В России нашли способ получения метилового спирта из старых шин

Ученые Уральского федерального университета (УрФУ, Екатеринбург) разработали эффективную и экологичную технологию переработки старых шин для производства метилового спирта - метанола, который можно использовать в качестве моторного топлива для автотранспорта и авиации.
Обновлено в 04:44
Происшествия

В Псковской области в ДТП с грузовиком погиб машинист рабочего поезда

Машинист рабочего поезда погиб, помощник машиниста госпитализирован в тяжелом состоянии, еще трое работников пострадали в ДТП на перегоне Заваруйка - Себеж в Псковской области, где грузовик выехал на железнодорожный переезд, сообщает Октябрьская железная дорога (ОЖД).
Обновлено в 07:29
Происшествия

В Петербурге возбудили уголовное дело после пыток подростка в полиции

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о пытках 17-летнего подростка в отделе полиции.
Обновлено в 06:01
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернется теплая погода

3 июля температурный фон составит 18-20 градусов, а до конца недели прогнозируется 17-19 градусов, что ниже нормы на 2-3 градуса.
Обновлено в 06:23
Политика

Главред WikiLeaks рассказал о психологическом состоянии Ассанжа

Недавно основателя WikiLeaks перевели в больничное крыло тюрьмы Белмарш. Двадцать шестого июня Храфнссон навестил его там.
Обновлено в 04:59
Экономика

Около 70% жителей РФ боятся тратить деньги

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (68%) предпочитают экономить деньги, при этом сокращая повседневные расходы (в 2018 году — 63%).
Обновлено в 04:26
Политика

Глава СНБО Украины высказался против визового режима с Россией

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что не видит необходимости вводить визовый режим с Россией.
Обновлено в 06:46
Происшествия

Фонд Дятлова попросил СК возобновить расследование гибели группы

Обновлено в 06:26
Политика

Климкин объявил, что уходит в «политический отпуск»

Ранее сообщалось, что Зеленский на брифинге для журналистов обвинил главу МИД Климкина в том, что его ведомство предпринимает действия на международной арене, о которых он как глава государства узнает из Сети Интернет.
Обновлено в 06:20
Политика

Комитет Рады рекомендовал приостановить участие Украины в ПАСЕ

Комитет Верховной рады по иностранным делам рекомендовал парламенту приостановить участие делегации Украины в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) до получения выводов Венецианской комиссии.
Обновлено в 04:17
Армия и оружие

Стали известны особенности модернизации ЗРК «Сосна»

Новейший российский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Сосна» в ходе последующей модернизации получит новые шасси и новые типы ракет, сообщил главный конструктор проекта Владимир Уклеев.
Обновлено в 06:34
Общество

Полное солнечное затмение произойдет 2 июля

Напомним, в 2019 году произойдет пять затмений: три солнечных (частное состоялось 6 января, полное – 2 июля и кольцеобразное – 26 декабря) и два лунных (полное состоялось 21 января и частное – 16 июля).
Обновлено в 04:13
Политика

Иран сообщил об угрозе ОПЕК из-за России и Саудовской Аравии

Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил, что Исламская республика не будет противодействовать продлению договорённостей о сокращении добычи в рамках соглашения ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, однако он констатировал приближающуюся гибель альянса из-за того, что мандатом решений в организации фактически обладает Россия и Саудовская Аравия.
Обновлено в 01:58
Футбол

«Манчестер Сити» презентовал форму на новый сезон

Английский «Манчестер Сити» представил форму команды на новый сезон в своем Instagram.
Обновлено в 07:07
Авто

Составили топ-10 дизельных автомобилей в РФ

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных дизельных автомобилей в России.
Обновлено в 04:22
Игры

Издатель A Plague Tale: Innocence и Vampyr сообщил о рекордных доходах

Focus Home Interactive опубликовала отчёт за предыдущий финансовый год: как выяснилось, у издателя A Plague Tale: Innocence и Vampyr дела идут отлично.
Обновлено в 04:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Кюрасао
Самый большой остров Нидерландских Антил и одноимённое самоуправляемое государственное образование, расположенное на юге Карибского моря вблизи берегов Венесуэлы. Является субъектом федерации в составе Королевства Нидерландов с 2010 года, когда произошла реорганизация участия Антильских островов в составе Нидерландов. Площадь суши - 444 км². Численность населения - 158 986 человек. Столица - город Виллемстад.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное