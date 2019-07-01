Футбол

Ямайка вышла в полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФSportbox.RU вчера в 20:24

Сборные Ямайки и Панамы провели матч 1/4 финала Золотого кубка КОНКАКАФ. Ямайцы победили во встрече со счетом 1:0. Единственный гол в матче на 74-й минуте забил Даррен Мэттокс.
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США и Ямайка вышли в полуфинал Кубка КОНКАКАФ

Советский спортвчера в 23:45

Сборная США — последний полуфиналист Кубка КОНКАКАФ

Sport24.ruвчера в 22:40

США — Кюрасао. Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч Золотого кубка КОНКАКАФ 1 июля 2019 года

LiveSport.ru29 июня в 08:00

Сборная США пробилась в полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ

Матч ТВвчера в 22:45

В полуфинале Золотого кубка КОНКАКАФ Мексика сыграет с Гаити, США - с Ямайкой

Спорт-Экспрессвчера в 22:53

Прогноз и ставка на матч Ямайка - Панама, 1/4 финала Золотого кубка

ODDS.ru29 июня в 13:31

Стали известны все полуфиналисты Золотого кубка КОНКАКАФ

Чемпионатвчера в 23:06
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено вчера в 23:56, Вашингтон
Политика

Медведев рассказал о допускающих хамство единороссах

Инструменты внутреннего и внешнего контроля "Единой России" должны избавить партию от чванства и хамства, заявил председатель партии, премьер-министр России Дмитрий Медведев в статье, опубликованной в газете "Известия".
Обновлено вчера в 17:25
Футбол

Глушаков станцевал лезгинку перед тренировкой «Ахмата»

Новичок «Ахмата» полузащитник Денис Глушаков рассказал, как его приняли в грозненском клубе.
Обновлено вчера в 15:22
Политика

Организаторы G20 обозначили южные Курилы как часть Японии

На официальном сайте G20 разместили видео, на котором показана карта Японии с включенными в нее российскими Курильскими островами.
Обновлено вчера в 19:38
Политика

Песков рассказал о жестком разговоре Путина и Мэй о деле Скрипалей

Обновлено вчера в 09:55
Экономика

В России вступили новые правила долевого строительства

Схема рассчитана против мошенничества при долевом строительстве, когда недобросовестные застройщики собирали деньги с граждан, а потом по разным причинам не доделывали работу.
Обновлено вчера в 20:39
Политика

Путин прибыл в пострадавшую от наводнений Иркутскую область

Сегодня, 29 июня, президент РФ Владимир Путин прилетел в Иркутскую область, пострадавшую от наводнений, которые вызвали сильные дожди.
Обновлено 29 июня в 15:05
Экономика

Как «Востокцемент» обращался к полпреду ДФО Юрию Трутневу

В адрес заместителя председателя правительства России, полпреда Юрия Трутнева направлено обращение от главы региона Олега Кожемяко о необходимости принятия мер по возобновлению работы предприятий «Востокцемента».
Обновлено вчера в 23:14
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.
Обновлено вчера в 03:01
Экономика

Министерство труда России увеличит пенсии всем россиянам

В конце этой недели Министерство труда подготовило проект постановления правительства, предусматривающий невозможность занижения пенсий ниже прожиточного минимума.
Обновлено 29 июня в 21:50
Энергетика

Эксперт дал прогноз по ценам на топливо в России

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда в России могут повыситься цены на топливо.
Обновлено вчера в 21:30
Политика

В раде назвали ошибкой избрание Зеленского президентом

Украинцы совершили ошибку, когда голосовали на президентских выборах за Владимира Зеленского, заявил 30 июня депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.
Обновлено вчера в 22:59
Политика

В Тбилиси начинается Марш свободы

Протесты в Тбилиси продолжаются с 20 июня 2019 года, когда российский депутат Сергей Гаврилов неудачно сел в чужое кресло.
Обновлено 29 июня в 11:49
Происшествия

Под Волгоградом задержали банду автоугонщиков

Пятерых мужчин, подозреваемых в серийной краже автомобилей, задержали в Волгоградской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:03
Спорт

Футболистка сборной Швейцарии пропала во время прогулки на озере Комо

Обновлено вчера в 18:02
Общество

Госэкспертиза не приняла проект Каштакского моста в Чите

Обновлено вчера в 23:25
Армия и оружие

Источник обвинил ВВС Израиля в атаке на Дамаск

Сирийский военный источник заявил, что недавнюю ракетную атаку на Дамаск и Хомс предприняли ВВС Израиля.
Обновлено вчера в 19:01
Происшествия

В Казахстане произошла массовая драка из-за фото

Обновлено 29 июня в 22:59
Общество

В России изменились правила продажи молочных продуктов

С 1 июля в России изменились правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 22:48
Наука

Каждый десятый человек испытывает предсмертные переживания

Как 30 июня сообщает ТАСС, на съезде ученых озвучена информация, что каждый десятый человек испытывает так называемые предсмертные переживания.
Обновлено вчера в 07:12
Энергетика

Цены на газ «Газпрома» повысились для всех категорий потребителей

С 1 июля ФАС РФ повышает регулируемые цены на газ "Газпрома".
Обновлено вчера в 22:57
Происшествия

На Алтае нашли тело последнего из семи попавших под лавину туристов

Обновлено вчера в 14:00
Космос

NASA отправит Dragonfly для исследования спутника Сатурна

Глава NASA Джим Брайденстайн сообщил о планах организации отправить космический аппарат Dragonfly для исследования крупнейшего спутника Сатурна — Титана.
Обновлено 27 июня в 21:09
Общество

Госдума может запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД

Законопроект, регулирующий требования к камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения (ПДД), выставлению штрафов и их обжалованию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

В Иркутской области в 55 населенных пунктах подтоплены тысячи домов

В результате паводка более 3,3 тысяч домов подтоплено в 55 населенных пунктов Иркутской области, заявили в пресс-службе областного МЧС, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия

Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве

Обновлено вчера в 15:27
Спорт

В Минске началась церемония закрытия Европейских игр

В Минске проходит церемония закрытия II Европейских игр на Национальном олимпийском стадионе «Динамо».
Обновлено вчера в 16:38
Политика

Джонсон пообещал, что Британия покинет ЕС в срок «назло Путину»

Главный претендент на пост главы британского кабмина Борис Джонсон считает соблюдение сроков Brexit показателем приверженности Великобритании либеральным ценностям.
Обновлено вчера в 19:22
Общество

Губернатор сообщил, когда достроят сквер на месте «Зимней вишни»

Сергей Цивилев осмотрел строительную площадку сквера на месте «Зимней вишни». Строители уже монтируют фонтан и начали высадку деревьев.
Обновлено вчера в 22:45
Экономика

В России сегодня во второй раз за полгода вырастут тарифы ЖКХ

В трёх российских регионах, как на днях сообщила Российская газета, услуги ЖКХ в прошлом году обходились дешевле пятисот рублей в месяц.
Обновлено вчера в 17:03
Хоккей

«Коламбус» предложил Панарину космический контракт

Клуб предложил россиянину контракт на восемь лет на общую сумму в $100 млн.
Обновлено вчера в 22:53
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Кюрасао
Самый большой остров Нидерландских Антил и одноимённое самоуправляемое государственное образование, расположенное на юге Карибского моря вблизи берегов Венесуэлы. Является субъектом федерации в составе Королевства Нидерландов с 2010 года, когда произошла реорганизация участия Антильских островов в составе Нидерландов. Площадь суши - 444 км². Численность населения - 158 986 человек. Столица - город Виллемстад.
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Ямайка
Островное государство в составе Британского Содружества в Вест-Индии. Расположена в Карибском море, к югу от Кубы, к западу от Гаити. Название происходит от искажённого индейского слова «хаймака», что буквально означает «остров родников» или «земля источников».
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