Футбол
Сборная США пробилась в полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФМатч ТВ вчера в 22:45
Сборные США и Кюрасао провели матч финала Золотого кубка КОНКАКАФ. Встреча завершилась победой американцев со счетом 1:0. Единственный мяч в матче на 25-й минуте забил Уэстон Маккени, которому голевой пас отдал Кристиан Пулишич.
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В полуфинале Золотого кубка КОНКАКАФ Мексика сыграет с Гаити, США - с Ямайкой
Спорт-Экспрессвчера в 22:53
США — Кюрасао. Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч Золотого кубка КОНКАКАФ 1 июля 2019 года
LiveSport.ru29 июня в 08:00
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 09:02, Вашингтон
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Учитывая прирост рублевой и валютной наличности на руках у населения по итогам 2018 года, делается вывод, что на сбережения приходится лишь 3,7 процента доходов.
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Обновлено в 06:25
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Под Брянском в ДТП с маршруткой погибли три человека
Обновлено в 08:24
Общество
Унесенные рекой дома образовали затор перед трассой «Сибирь» в Тулуне
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Жительница Челябинска нашла у подъезда миллион рублей
Вечером 21 июня жительница города Челябинска нашла у своего подъезда барсетку, в которой находилось около миллиона рублей.
Обновлено в 06:39
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Генпрокуратура начала проверку из-за задержек багажа в Шереметьево
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Британские ученые рассказали, о чем может сигнализировать повышенное потоотделение во время сна, передает издание «Актуальные новости».
Обновлено в 04:31
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Google запустил в России сервис бронирования столиков в ресторанах через службу поиска.
Обновлено вчера в 23:49
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Термокружка Путина стала хитом в Китае
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Дело об избиении подростка полицейскими возбуждено в Петербурге
В Санкт-Петербурге органами СКР возбуждено уголовное дело об избиении подростка в полиции, которое, как предполагается, произошло в конце мая 2019 года.
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Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ
В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.
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Восьми украинским морякам предъявили обвинение в нарушении границы РФ
Следствие предъявило обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ организованной группой восьми украинским морякам, задержанным в ноябре 2018 года в Керченском проливе.
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Обновлено вчера в 23:20
Шоу-бизнес
Саша Савельева вернётся на сцену за 350 тысяч рублей
Менеджер певицы озвучил данные о гонораре, за которые Саша согласна выступить. Так, 30-40-минутный концерт обойдётся в 350 тысяч рублей.
Обновлено в 06:29
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Вступили в силу новые правила долевого строительства
В России вступили в силу новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан.
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Технологии
Пять компаний обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к их сервисам
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Обновлено в 02:40