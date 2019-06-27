Футбол

Гол Алтидора принес США победу над ПанамойСпорт-Экспресс 26 июня в 23:10

Сборная США выиграла у Панамы в матче 3-го тура группового турнира Золотого кубка КОНКАКАФ (1:0). Единственный мяч забил Джоузи Алтидор.
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Стали известны все четвертьфинальные пары Кубка КОНКАКАФ

Sport24.ru26 июня в 23:40

Определилась сетка плей-офф Золотого кубка КОНКАКАФ

Спорт-Экспресс27 июня в 00:10

Определились все участники плей-офф Золотого кубка КОНКАКАФ по футболу

ТАСС27 июня в 00:15

Гол Алтидора в падении через себя принёс победу США над Панамой

Чемпионат26 июня в 23:19

Определились четвертьфинальные пары Золотого кубка КОНКАКАФ

Газета.Ru27 июня в 00:21

Сборная США обыграла Панаму на Кубке КОНКАКАФ

Советский спорт26 июня в 23:34

Стали известны все пары четвертьфиналистов Кубка КОНКАКАФ

Матч ТВ26 июня в 22:55
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Шоу-бизнес

Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой

Обновлено вчера в 01:52
Армия и оружие

Турция нанесла удар по сирийской армии в Идлибе

Ранее турецкая сторона заявила, что в результате миномётного и артиллерийского обстрела наблюдательного пункта 10 в районе Завия погиб один военнослужащий ВС Турции, ещё трое были ранены.
Обновлено 28 июня в 09:49
Наука

Ученые рассказали, что люди чувствуют «перед смертью»

Ученые из Дании, Норвегии и Германии выяснили, что около 10% людей испытывают так называемые околосмертные переживания (или "околосмертный опыт" от англ. near-death experiences).
Обновлено в 00:19
Игры

В Steam обнаружили фальшивый Cyberpunk

В Steam появилась игра под названием Cyberpunk 2069.
Обновлено вчера в 09:04
Армия и оружие

Эсминец ВМС США вошел в Черное море

Эсминец американских Военно-морских сил (ВМС) класса «Арли Берк» USS Carney (DDG 64) вошел в Черное море.
Обновлено вчера в 22:25
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия договорились о продлении сделки ОПЕК+

Президент России Владимир Путин сообщил, что на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом были достигнуты договоренности о продлении сделки ОПЕК+.
Обновлено вчера в 03:52
Политика

Саакашвили и Ляшко устроили перепалку в прямом эфире

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили устроил перепалку с депутатом Верховной рады Олегом Ляшко в прямом эфире телеканала «НАШ».
Обновлено вчера в 22:41
Общество

На Южный Урал надвигаются грозы и шквалистый ветер

Воздух прогреется до +28+33 градусов, ветер юго-восточный, южный 5-10, отдельные порывы до 15, при грозах 15-20 метров в секунду.
Обновлено вчера в 11:03
Общество

Пострадавшие от паводка под Иркутском начали получать компенсации

Власти Иркутской области начали выплачивать компенсации гражданам, пострадавшим от паводка.
Обновлено вчера в 22:56
Хоккей

Менеджер «Питтсбурга» прокомментировал уход Кессела

Обновлено вчера в 23:42
Экономика

Министерство труда России увеличит пенсии всем россиянам

В пояснительной записке к документу значится, что если ранее не было оговорено, по каким ценам — фактическим или прогнозируемым в регионах считался прожиточный минимум, то теперь в России будет введен единый стандарт расчета прожиточного минимума, что не позволит региональным властям занижать данный показатель.
Обновлено вчера в 21:50
Шоу-бизнес

Экс-жена Радулова гимнастка Дмитриева рассказала о скандале в Турции

Бывшая супруга форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас Старз" Александра Радулова гимнастка Дарья Дмитриева рассказала о неприятном инциденте, который произошел с ней в Турции, передает "СтарХит".
Обновлено в 00:22
Общество

В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск

Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

Владимир Путин ответил Элтону Джону на слова о России

В России отношение к ЛГБТ-сообществу ровное и спокойное, британский певец Элтон Джон заблуждается, обвиняя страну в двуличии, заявил глава государства Владимир Путин.
Обновлено вчера в 04:22
Политика

Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевес

Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 13:30
Кино

Кевин Костнер: Принцесса Диана планировала сняться в «Телохранителе-2»

Кевин Костнер рассказал, что в фильме «Телохранитель-2» могла сняться принцесса Диана.
Обновлено вчера в 15:32
Политика

«Северный поток-2» решили пустить в обход Дании

Компания-оператор газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG отменила заявку на строительство газопровода в территориальных водах Дании.
Обновлено 28 июня в 13:56
Политика

В центре Тбилиси митингующие начали массовое шествие

Обновлено вчера в 11:37
Происшествия

Новосибирский ревнивец застрелил соперника и покончил с собой

Обновлено вчера в 14:45
Наука

Установлен механизм выработки галлюциногена в мозге млекопитающих

Обновлено 28 июня в 12:10
Экономика

К строительству завода в Волгограде подключился крупный инвестфонд

Обновлено вчера в 13:12
Происшествия

МЧС доставит 30 тонн гуманитарной помощи в Иркутскую область

Обновлено вчера в 16:48
Политика

Президент Кипра перенес операцию после перелома бедра

Президент Кипра Никос Анастасиадис успешно перенес операцию после того, как в результате несчастного случая получил перелом бедра.
Обновлено вчера в 17:45
Здоровье

Кардиологи дали рекомендации, как пережить летнюю жару «сердечникам»

В жару возрастает риск инфаркта миокарда и инсульта, поэтому сердечникам следует придерживаться некоторых рекомендаций, чтобы избежать ухудшения здоровья.
Обновлено в 00:50
Общество

Названа самая сексуально привлекательная нация в мире

Портал для путешественников Big Seven Travel опубликовал рейтинг самых сексуально привлекательных наций по мнению туристов.
Обновлено вчера в 17:21
Экономика

Росрыболовство пойдет на компромисс

На Дальнем Востоке предлагается построить лишь половину краболовов Росрыболовство обдумывает возможность «пойти на компромисс» и закрепить в рамках крабовых аукционов, которые будут разыграны для Дальнего Востока, обязательства по строительству в регионе половины из общего объема заказов по краболовам.
Обновлено 28 июня в 08:31
Общество

Япония вернулась к коммерческому лову китов

Обновлено вчера в 21:42
Шоу-бизнес

Мария Порошина поделилась отпускным снимком с детьми

«С детьми», - кратко подписала снимок Мария Порошина и поставила смайлик в виде сердечка.
Обновлено вчера в 23:12
Политика

Трамп и Ким Чен Ын впервые в истории встретятся на границе двух Корей

Обновлено в 00:18
Общество

В Риме обнаружили редкую фреску раннего Средневековья

Редкая фреска, датируемая XII веком, обнаружена в римской церкви Святого Алексея на Авентинском холме.
Обновлено вчера в 11:50
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