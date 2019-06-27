Футбол
Гол Алтидора принес США победу над ПанамойСпорт-Экспресс 26 июня в 23:10
Сборная США выиграла у Панамы в матче 3-го тура группового турнира Золотого кубка КОНКАКАФ (1:0). Единственный мяч забил Джоузи Алтидор.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 01:02, Вашингтон
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой
Обновлено вчера в 01:52
Армия и оружие
Турция нанесла удар по сирийской армии в Идлибе
Ранее турецкая сторона заявила, что в результате миномётного и артиллерийского обстрела наблюдательного пункта 10 в районе Завия погиб один военнослужащий ВС Турции, ещё трое были ранены.
Обновлено 28 июня в 09:49
Наука
Ученые рассказали, что люди чувствуют «перед смертью»
Ученые из Дании, Норвегии и Германии выяснили, что около 10% людей испытывают так называемые околосмертные переживания (или "околосмертный опыт" от англ. near-death experiences).
Обновлено в 00:19
Игры
В Steam обнаружили фальшивый Cyberpunk
В Steam появилась игра под названием Cyberpunk 2069.
Обновлено вчера в 09:04
Армия и оружие
Эсминец ВМС США вошел в Черное море
Эсминец американских Военно-морских сил (ВМС) класса «Арли Берк» USS Carney (DDG 64) вошел в Черное море.
Обновлено вчера в 22:25
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия договорились о продлении сделки ОПЕК+
Президент России Владимир Путин сообщил, что на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом были достигнуты договоренности о продлении сделки ОПЕК+.
Обновлено вчера в 03:52
Политика
Саакашвили и Ляшко устроили перепалку в прямом эфире
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили устроил перепалку с депутатом Верховной рады Олегом Ляшко в прямом эфире телеканала «НАШ».
Обновлено вчера в 22:41
Общество
На Южный Урал надвигаются грозы и шквалистый ветер
Воздух прогреется до +28+33 градусов, ветер юго-восточный, южный 5-10, отдельные порывы до 15, при грозах 15-20 метров в секунду.
Обновлено вчера в 11:03
Общество
Пострадавшие от паводка под Иркутском начали получать компенсации
Власти Иркутской области начали выплачивать компенсации гражданам, пострадавшим от паводка.
Обновлено вчера в 22:56
Хоккей
Менеджер «Питтсбурга» прокомментировал уход Кессела
Обновлено вчера в 23:42
Экономика
Министерство труда России увеличит пенсии всем россиянам
В пояснительной записке к документу значится, что если ранее не было оговорено, по каким ценам — фактическим или прогнозируемым в регионах считался прожиточный минимум, то теперь в России будет введен единый стандарт расчета прожиточного минимума, что не позволит региональным властям занижать данный показатель.
Обновлено вчера в 21:50
Шоу-бизнес
Экс-жена Радулова гимнастка Дмитриева рассказала о скандале в Турции
Бывшая супруга форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас Старз" Александра Радулова гимнастка Дарья Дмитриева рассказала о неприятном инциденте, который произошел с ней в Турции, передает "СтарХит".
Обновлено в 00:22
Общество
В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск
Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Владимир Путин ответил Элтону Джону на слова о России
В России отношение к ЛГБТ-сообществу ровное и спокойное, британский певец Элтон Джон заблуждается, обвиняя страну в двуличии, заявил глава государства Владимир Путин.
Обновлено вчера в 04:22
Политика
Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевес
Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 13:30
Кино
Кевин Костнер: Принцесса Диана планировала сняться в «Телохранителе-2»
Кевин Костнер рассказал, что в фильме «Телохранитель-2» могла сняться принцесса Диана.
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«Северный поток-2» решили пустить в обход Дании
Компания-оператор газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG отменила заявку на строительство газопровода в территориальных водах Дании.
Обновлено 28 июня в 13:56
Политика
В центре Тбилиси митингующие начали массовое шествие
Обновлено вчера в 11:37
Происшествия
Новосибирский ревнивец застрелил соперника и покончил с собой
Обновлено вчера в 14:45
Наука
Установлен механизм выработки галлюциногена в мозге млекопитающих
Обновлено 28 июня в 12:10
Экономика
К строительству завода в Волгограде подключился крупный инвестфонд
Обновлено вчера в 13:12
Происшествия
МЧС доставит 30 тонн гуманитарной помощи в Иркутскую область
Обновлено вчера в 16:48
Политика
Президент Кипра перенес операцию после перелома бедра
Президент Кипра Никос Анастасиадис успешно перенес операцию после того, как в результате несчастного случая получил перелом бедра.
Обновлено вчера в 17:45
Здоровье
Кардиологи дали рекомендации, как пережить летнюю жару «сердечникам»
В жару возрастает риск инфаркта миокарда и инсульта, поэтому сердечникам следует придерживаться некоторых рекомендаций, чтобы избежать ухудшения здоровья.
Обновлено в 00:50
Общество
Названа самая сексуально привлекательная нация в мире
Портал для путешественников Big Seven Travel опубликовал рейтинг самых сексуально привлекательных наций по мнению туристов.
Обновлено вчера в 17:21
Экономика
Росрыболовство пойдет на компромисс
На Дальнем Востоке предлагается построить лишь половину краболовов Росрыболовство обдумывает возможность «пойти на компромисс» и закрепить в рамках крабовых аукционов, которые будут разыграны для Дальнего Востока, обязательства по строительству в регионе половины из общего объема заказов по краболовам.
Обновлено 28 июня в 08:31
Общество
Япония вернулась к коммерческому лову китов
Обновлено вчера в 21:42
Шоу-бизнес
Мария Порошина поделилась отпускным снимком с детьми
«С детьми», - кратко подписала снимок Мария Порошина и поставила смайлик в виде сердечка.
Обновлено вчера в 23:12
Общество
В Риме обнаружили редкую фреску раннего Средневековья
Редкая фреска, датируемая XII веком, обнаружена в римской церкви Святого Алексея на Авентинском холме.
Обновлено вчера в 11:50