Футбол
Сборная США крупно обыграла Чили на чемпионате мираМатч ТВ 13:54
Сборная США одержала победу над чилийцами в рамках второго тура женского чемпионата мира во Франции. Действующие победители турнира не испытали проблем в матче, трижды поразив ворота сборной Чили к 35-й минуте игры.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 14:31, Вашингтон
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