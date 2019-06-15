Сборная США крупно обыграла Чили на чемпионате мираМатч ТВ 13:54

Сборная США одержала победу над чилийцами в рамках второго тура женского чемпионата мира во Франции. Действующие победители турнира не испытали проблем в матче, трижды поразив ворота сборной Чили к 35-й минуте игры.

Сборная США крупно обыграла Чили на чемпионате мира

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