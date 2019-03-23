Сборная Швейцарии в гостях обыграла ГрузиюМатч ТВ вчера в 12:00

Сборная Швейцарии в гостях обыграла команду Грузии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Победу швейцарцам принесли голы Стивена Цубера и Дениса Закария. Футболисты сборной Грузии забитыми мячами не отметились.

Армия и оружие National Interest сравнил Су-57 и F-35 Американское издание National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.

Авто А что, если... дикие животные купили бы автомобили? Фантазия художника Мюллер, используя свой опыт в 3D-искусстве, попытался выразить, как он видит классические автомобили в качестве транспорта для диких животных, таких как лев, бегемот, крокодил и панда.

Авто Эксперты назвали признаки некачественного бензина По словам экспертов, некачественный бензин дает о себе знать практически сразу же, и чем он хуже, тем сильнее проявления «паленки».

Футбол «Манчестер Юнайтед» планирует приобрести Хадсона-Одои Руководство «Манчестер Юнайтед» в предстоящее летнее трансферное окно попытается приобрести нападающего лондонского «Челси» Каллума Хадсона-Одои, сообщает Daily Mail.

Общество В Москве через несколько дней ожидается «рецидив зимы» В середине будущей недели в Москве ожидается похолодание. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает погодный центр «Фобос».

Музыка Лазарев рассказал о выводах из прошлого выступления на «Евровидении» Российски певец Сергей Лазарев, представляющий Россию в этом году на «Евровидении», рассказал о выводах из прошлого выступления на конкурсе.

Спорт Тутберидзе: Загитова хотела сняться с чемпионата мира Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе сообщила, что победитель чемпионата мира в Сайтаме Алина Загитова могла сняться с соревнований за несколько дней до старта.

Армия и оружие 20 лет назад ВВС НАТО начали бомбардировки Югославии 24 марта 1999 года Военно-воздушные силы стран НАТО начали операцию «Союзная сила» против Югославии.

Политика В МИРЭС назвали Россию энергетической сверхдержавой Генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристоф Фрай заявил, что Россия останется энергетической сверхдержавой вне зависимости от развития международной энергетики.

Здоровье "Здесь умирают дети!" Единственный хоспис за Уралом не может открыться год Год назад в Омске прошла церемония открытия частного хосписа "Радуга". Это первый подобный центр за Уралом.

Политика Генпрокурор Украины может уйти в отставку из-за слов о после США Генпрокурор Украины Юрий Луценко в разговоре с президентом Петром Порошенко заявил о готовности уйти в отставку после того, как руководство страны встало на защиту посла США в Киеве.

Политика The Sunday Times узнала о заговоре министров против Мэй Члены кабинета премьер-министра Великобритании Терезы Мэй готовят полномасштабный заговор для отстранения ее от власти, сообщила местная газета The Sunday Times.

Происшествия В Испании задержали грабивших банки мужчин в возрасте 80 и 73 лет В Испании сотрудники правоохранительных органов задержали мужчин в возрасте 80 и 73 лет, которые ограбили два банка в Барселоне на общую сумму € 77 тыс. Об этом говорится на странице Национальной полиции Испании в Facebook.

Финансы Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделю Однако ставки вкладов, а также кредитов могут начать падать значительно раньше ключевой, полагают банкиры.

Политика В Госдуме оценили слова Зеленского об условии возврата Крыма Украине Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, когда Крым вернется в состав Украины Шоумен заявил телеканалу ICTV, что полуостров снова войдет в состав Украины только после того, как в России сменится власть.

Происшествия В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1 Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в воскресенье у берегов южных Молуккских островов в Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Футбол Роналду высказался о работе Шевченко в сборной Украины Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал первую встречу команды в рамках отбора на Евро-2020 со сборной Украины, передает "Советский спорт".

Единоборства Бывший чемпион UFC нокаутировал соперника «ударом Супермена» В концовке второго раунда Петтис оттолкнулся от клетки и нанес 36-летнему Томпсону удар кулаком в прыжке.

Происшествия В Мали более 130 человек убиты неизвестными По меньшей мере 134 пастуха народа фулани погибли от рук вооруженных людей в селениях близ города Банкас в центральном Мали.

Религия Безруков окрестил «жалкой кучкой» протестующих против храма-на-драме Сергей Безруков прокомментировал слухи о том, что он участвовал в молебне на месте строительства храма-на-драме в Екатеринбурге за деньги.

Политика Кандидат в президенты Бойко назвал «Нафтогаз» бедой для Украины Компания «Нафтогаз» является бедой для республики, заявил в эфире телеканала 112 Украина депутат Верховной рады, кандидат в президенты страны Юрий Бойко.

Хоккей Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» прервать победную серию «Тампы» Встреча завершилась со счётом 4:3. В составе «Сент-Луиса» забили Роберт Томас, Александер Стин, Владимир Тарасенко и Брэйден Шенн.