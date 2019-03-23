Футбол
Сборная Швейцарии в гостях обыграла ГрузиюМатч ТВ 12:00
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Динамо Арена»
|57′
Стивен Цубер
|61′
Марио Гавранович
Альбиан Айети
Джемал Табидзе
Соломон Кверквелия
|62′
Ника Квеквескири
|70′
Георгий Квилитая
Саба Лобжанидзе
|73′
Давит Хочолава
|76′
|80′
Денис Закария
Джано Ананидзе
Ника Качарава
|84′
|84′
Бреэль Эмболо
Ренато Штеффен
|89′
Гранит Джака
|89′
Ремо Фройлер
Джибриль Соу
Валериан Гвилия
|90′+2′
Грузия
Расстановка 4‑5‑1
1
Лория
2
Какабадзе
3
Хочолава
4
Кашиа
5
Кверквелия
8
Казаишвили
7
Канкава
6
Квеквескири
21
Гвилия
13
Качарава
19
Лобжанидзе
1
Зоммер
2
Лихтштайнер
22
Шер
5
Аканджи
13
Родригес
11
Штеффен
17
Закария
15
Соу
10
Джака
14
Цубер
9
Айети
Швейцария
Расстановка 4‑5‑1
Сборная Швейцарии в гостях обыграла команду Грузии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Победу швейцарцам принесли голы Стивена Цубера и Дениса Закария. Футболисты сборной Грузии забитыми мячами не отметились.
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Грузия - Швейцария ~ прогноз на матч квалификации Евро 2020: хозяева навяжут борьбу
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