Футбол

Сборная Швейцарии в гостях обыграла ГрузиюМатч ТВ 12:00

Грузия — Швейцария
0 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Динамо Арена»
57′
Стивен Цубер
61′
Марио Гавранович
Альбиан Айети
Джемал Табидзе
Соломон Кверквелия
62′
Ника Квеквескири
70′
Георгий Квилитая
Саба Лобжанидзе
73′
Давит Хочолава
76′
80′
Денис Закария
Джано Ананидзе
Ника Качарава
84′
84′
Бреэль Эмболо
Ренато Штеффен
89′
Гранит Джака
89′
Ремо Фройлер
Джибриль Соу
Валериан Гвилия
90′+2′
Сборная Швейцарии в гостях обыграла команду Грузии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Победу швейцарцам принесли голы Стивена Цубера и Дениса Закария. Футболисты сборной Грузии забитыми мячами не отметились.
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