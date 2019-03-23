Сборная Швейцарии на выезде обыграла команду Грузии в отборе Евро-2020РИА Новости 12:05

Футболисты сборной Швейцарии на выезде обыграли команду Грузии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча 1-го тура группы D, прошедшая в субботу в Тбилиси, завершилась победой швейцарцев со счетом 2:0. Голы забили Стивен Цубер (57-я минута) и Денис Закариа (80).

Сборная Швейцарии на выезде обыграла команду Грузии в отборе Евро-2020

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