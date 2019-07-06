Футбол

Сборная Швеции завоевала бронзу женского чемпионата мира по футболуТАСС 13:05

Сборная Швеции обыграла команду Англии в матче за третье место чемпионата мира 2019 года по футболу среди женских команд.
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Швеция при судействе Пустовойтовой обыграла Англию и завоевала бронзу женского ЧМ

Sport24.ru13:00

Англия - Швеция - 1:2. Голы

Матч ТВ12:59

Сборная Швеции завоевала бронзу женского ЧМ при судействе Пустовойтовой

РИА Новости13:23

Сборная Швеции завоевала бронзу женского чемпионата мира по футболу

ТАСС13:05

США - Голландия: кто выиграет?

Все про Спорт ру16:16

Футбол, ЧМ-2019, женщины, матч за 3 место, Англия - Швеция, прямая онлайн трансляция

Sport.ru10:13

ЧМ-2019 (жен). Матч за 3-е место. Швеция победила Англию

Sports.ru05:15
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Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл крестили сына

Обновлено в 14:08
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Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве

Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено вчера в 07:23
Происшествия

В Москве столкнулись четыре автомобиля

Четыре легковых автомобиля столкнулись на Большой Тульской улице в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 17:38
Политика

Россия ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию

Ранее временная поверенная в делах США в Грузии назвала российские меры "несправедливыми, ненужными и непропорциональными".
Обновлено в 13:56
Футбол

Де Росси принял решение завершить карьеру

Бывший полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси принял решение завершить карьеру игрока, сообщает Football Italia со ссылкой на Il Tempo.
Обновлено в 04:07
Политика

Семьям погибших в Баренцевом море подводников передали госнаграды

Обновлено в 09:01
Происшествия

У пережившей пытки девочки из Ингушетии заметили улучшения

Обновлено в 08:13
Теннис

Энди Маррей рассказал, чем его восхищает Серена Уильямс

Британский теннисист Энди Маррей рассказал, чем его больше всего впечатляет партнёрша на Уимблдоне в миксте — американка Серена Уильямс.
Обновлено в 16:38
Футбол

Лука Джорджевич может вновь вернуться в тульский «Арсенал»

Нападающий петербургского "Зенита" Лука Джорджевич может вновь вернуться в тульский "Арсенал".
Обновлено в 11:10
Общество

Конюхов завершил полет на экспериментальном самолете в Крым

Российский путешественник Федор Конюхов завершил первый полет на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, из Москвы в крымский город-курорт Евпатория, сообщили РИА Новости в штабе организации полета.
Обновлено в 12:15
Футбол

Аргентина обыграла Чили в матче за третье место Кубка Америки

Аргентина стала бронзовым призером Кубка Америки по футболу, обыграв в матче за 3-е место команду Чили со счетом 2:1. Об этом сообщается на странице турнира в Twitter.
Обновлено в 17:19
Здоровье

Психолог рассказал, как обидчивость влияет на здоровье

Обновлено вчера в 05:41
Транспорт

В России изменились правила перевозки детей в авто

В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено вчера в 09:26
Политика

В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева

В представительстве президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) прокомментировали арест помощника полпреда Александра Воробьева.
Обновлено в 05:57
Экономика

Минэкономразвития заставит россиян путешествовать

К 2035 году россияне должны путешествовать в два раза чаще, а туризм будет обеспечивать не менее 6% валового внутреннего продукта (ВВП) РФ, что составляет 16,3 трлн рублей.
Обновлено в 10:10
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Собянин рассказал о непопулярных решениях властей

Обновлено в 16:14
Происшествия

На борту перевернувшегося в Черном море судна находились 55 человек

Обновлено в 01:46
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Глава Калмыкии выдвинет в сенаторы капитана команды КВН «Сборная РУДН»

Обновлено в 00:00
Политика

Зеленский озадачил украинцев странными гримасами

Президент Украины Владимир Зеленский сильно озадачил сограждан странными гримасами во время совещания на Закарпатской таможне.
Обновлено в 17:58
Происшествия

Катер врезался в Вестминстерский мост в Лондоне

В столице Великобритании произошло ЧП — прогулочный катер столкнулся с Вестминстерским мостом.
Обновлено в 15:00
Происшествия

Во Флориде не менее 15 человек пострадали при взрыве в торговом центре

Власти штата Флорида выясняют причины взрыва в торговом центре в городе Плантейшн, где пострадали от 15 до 20 человек.
Обновлено в 15:28
Происшествия

Полиция Турции нашла используемое в ядерном оружии вещество в машине

Калифорний — радиоактивное вещество, которое используется при производстве ядерного оружия. Стоимость 18,1 г оценивается в $72 млн.
Обновлено в 09:19
Авто

УАЗ вспомнил про нестандартную санитарную УАЗ «Буханку»

В группе УАЗ "Вконтакте" рассказали про нестандартную модификацию санитарной «Буханки».
Обновлено в 09:21
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Украина получила первую в истории партию нефти из США

Обновлено в 12:33
Наука

Текст древнейшей песни о любви обнаружили в Египте

Старейший текст одной из древнеегипетских песен о любви был найден чешскими археологами в погребальной комнате верховного жрица Инти в Египет, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 11:12
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Майнити симбун (Япония): японские балерины в Сибири — мостик, связывающий Японию и Россию (Mainichi Shimbun)

Обновлено в 18:19
Космос

Утром 5 июля взошло самое маленькое солнце в году

Обновлено вчера в 11:02
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Журналист Los Angeles Times заявил о травле после статьи о Крыме

Журналист Los Angeles Times Джефф Опдайк разочарован реакцией читателей на его статью «Крым — это неожиданная красота на фоне неспокойной истории».
Обновлено в 12:15
Общество

«Ленинград» обвинили в распространении импотенции

Обновлено в 10:53
Армия и оружие

В Донбассе рядовой ВСУ расстрелял из автомата боевиков нацбатальона

5 июля в ходе конфликта между военнослужащими 30-й бригады ВСУ и националистического подразделения, выполняющих задачи в районе Новолуганского, военнослужащий второго батальона 30-й бригады рядовой Елистратов открыл огонь из автомата по националистам, - говорится в заявлении.
Обновлено в 12:54
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