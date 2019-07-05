Сборная Швеции обыграла команду Англии в матче за третье место чемпионата мира 2019 года по футболу среди женских команд.

Сборная Швеции завоевала бронзу женского чемпионата мира по футболу

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