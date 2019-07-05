Футбол

Сборная Швеции завоевала бронзу женского чемпионата мира по футболуТАСС вчера в 13:05

Сборная Швеции обыграла команду Англии в матче за третье место чемпионата мира 2019 года по футболу среди женских команд.
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Сборная Швеции выиграла бронзовый кубок мира, обыграв Англию со счётом 2:1

Sport.ru02:29

Швеция при судействе Пустовойтовой обыграла Англию и завоевала бронзу женского ЧМ

Sport24.ruвчера в 13:00

ЧМ-2019 (жен). Матч за 3-е место. Швеция победила Англию

Sports.ruвчера в 05:15

Сборная Швеции завоевала бронзу женского ЧМ при судействе Пустовойтовой

РИА Новостивчера в 13:23

Англия - Швеция - 1:2. Голы

Матч ТВвчера в 12:59

Швеция заняла третье место на женском чемпионате мира

Soccer.ruвчера в 13:37

Англия - Швеция: битва за тройку

Все про Спорт ру05 июля в 02:40
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Музыка

Стиви Уандер прервал гастроли из-за операции по пересадке почки

По словам Уандера, донор уже найден.
Обновлено вчера в 23:48
Армия и оружие

На похоронах моряков с «Лошарика» сообщили, что они предотвратили «катастрофу планетарного масштаба»

На похоронах моряков, погибших на подводной лодке «Лошарик» в Баренцевом море, высокопоставленный военный заявил, что они предотвратили катастрофу.
Обновлено вчера в 11:03
Политика

Предполагаемый отравитель Скрипалей несколько раз ездил в Швейцарию

Как пишет The Insider, в третий раз в Швейцарии Сергеев встречался с сотрудниками ГРУ Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон обвиняет в отравлении Скрипалей.
Обновлено вчера в 10:41
Общество

МЧС предупреждает о грозе и сильном ветре в Москве

Обновлено вчера в 11:22
Здоровье

Названы 9 смертельно опасных экзотических блюд

Обновлено вчера в 03:55
Происшествия

Марш в поддержку сестер Хачатурян прошел сегодня в Ереване

Одиночные пикеты в защиту сестер Хачатурян прошли и в Москве, на Болотной площади.
Обновлено вчера в 14:01
Политика

Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением

Президент Украины Владимир Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде в субботу, 6 июля.
Обновлено в 00:43
Происшествия

В Калифорнии произошло сильное землетрясение

Магнитуда землетрясения составила 6,9, эпицентр подземных толчков находился в 17 км к северо-востоку от города Риджкрест с населением около 28 тыс. человек.
Обновлено вчера в 00:30
Единоборства

Масвидаль одержал самую быструю победу нокаутом в истории UFC

Боец смешанных единоборств (ММА) Хорхе Масвидаль одержал самую быструю победу в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Обновлено в 00:27
Происшествия

При взрыве в торговом центре во Флориде пострадали 23 человека

Власти Флориды установили, что при взрыве в торговом центре в городе Плантейшн пострадали 23 человека.
Обновлено вчера в 15:28
Политика

Венгрия поставила Зеленскому ультиматум по НАТО

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна перестанет блокировать интеграцию Украины в НАТО при выполнении одного условия.
Обновлено вчера в 11:10
Происшествия

Установлены личности погибших при крушении катамарана в Черном море

Обновлено 05 июля в 16:28
Происшествия

Миллиардер Джеффри Эпштейн задержан по обвинению в секс-торговле

Американского миллиардера Джеффри Эпштейна задержали по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.
Обновлено в 01:10
Армия и оружие

Украинский военный открыл огонь по бойцам «Азова» в Донбассе

Обновлено вчера в 22:15
Происшествия

Не менее 12 человек погибли при теракте в афганском городе Газни

Обновлено в 01:53
Происшествия

Подозреваемую в избиении семилетней девочки арестовали в Ингушетии

Суд в Ингушетии арестовал 35-летнюю женщину, подозреваемую в жестоком избиении семилетней девочки.
Обновлено вчера в 12:12
Происшествия

Водителя взорвавшегося на Урале бензовоза задержали

Обновлено в 01:34
Футбол

Месси проигнорировал церемонию награждения сборной Аргентины

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси не присутствовал на церемонии награждения команды бронзовыми медалями Кубка Америки.
Обновлено вчера в 19:00
Общество

Врач рассказал, что на самом деле нужно делать при солнечном ожоге

Дерматолог из Университета Альберты (Канада) Роберт Гниацки предупредил, что "лечить" солнечный ожог с помощью растительного масла, молочных продуктов, лимона и других народных средств, не стоит.
Обновлено в 00:15
Происшествия

Стало известно, сколько лет тюрьмы грозит Луизе Хайруллиной

Обновлено вчера в 12:25
Армия и оружие

Иркутский авиационный завод строит ещё два опытных самолёта МС-21

Иркутский авиационный завод создаёт ещё два опытных самолёта среднемагистрального класса МС-21, один из них пройдёт испытания с российским двигателем ПД-14.
Обновлено в 01:55
Музыка

«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала более 3 млн просмотров за сутки

Клип оценили около 197 тысяч пользователей, а вот 20 тысяч не разделили их мнения и поставили ему дизлайк.
Обновлено вчера в 06:57
Футбол

Восемь игроков «Тоттенхэма» могут покинуть команду этим летом

Восемь футболистов «Тоттенхэма» могут покинуть лондонский клуб в летнее трансферное окно.
Обновлено вчера в 12:38
Гаджеты

Фитнес-браслет Huawei Honor Band 5 сможет определять усталость

Фитнес-браслет Honor Band 5, разработанный Huawei, сможет определять усталость пользователя.
Обновлено вчера в 08:22
Футбол

Зенит — Локомотив 2:3

Обновлено вчера в 14:01
Армия и оружие

Украинские СМИ прокололись с фейк-признанием, превратив матерное слово в «Бук»

«Признание» Цемаха было выужено из его давнего интервью. В нем он говорит о том, как стал свидетелем падения сбитого малазийского «Боинга».
Обновлено вчера в 16:21
Общество

Конюхов завершил полет на экспериментальном самолете в Крым

Российский путешественник Федор Конюхов завершил первый полет на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, из Москвы в крымский город-курорт Евпатория, сообщили РИА Новости в штабе организации полета.
Обновлено вчера в 12:15
Политика

В Грузии выразили надежду на продолжение торговых отношений с Россией

Власти Грузии надеются, что Россия не станет вводить запрет на грузинскую продукцию и не прекратит торговые отношения с республикой.
Обновлено вчера в 16:44
Политика

Вода в Крым может поступить при уступке Россией части полуострова, считают в Киеве

Киев может пойти на возобновление работы Северо-Крымского канала, если Москва в состоянии пойти на уступки.
Обновлено в 02:21
Шоу-бизнес

Экс-возлюбленная Тимати почти повторила трюк Стейтема с бутылкой

Продолжила флешмоб и 26-летняя модель, бывшая возлюбленная Тимати Алена Шишкова. Она попыталась повторить трюк в ресторане.
Обновлено в 01:41
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