Футбол
Сборная Швеции завоевала бронзу женского чемпионата мира по футболуТАСС 13:05
Сборная Швеции обыграла команду Англии в матче за третье место чемпионата мира 2019 года по футболу среди женских команд.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 16:00, Вашингтон
Общество
В Словении установили деревянную статую Меланьи Трамп
Обновлено в 02:14
Футбол
Семак остался недоволен судейством матча «Зенит» — «Локомотив»
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил работу судей в матче за Суперкубок России по футболу с московским «Локомотивом».
Обновлено в 14:53
Политика
Погибших на глубоководном аппарате подводников похоронили в Петербурге
В субботу на Серафимовском кладбище в Петербурге похоронили моряков-подводников, погибших 1 июля при аварии на исследовательском подводном аппарате в Баренцевом море.
Обновлено в 06:13
Происшествия
В Москве в госпитале Бурденко произошел пожар
Обновлено в 15:44
Происшествия
Офицеров «Альфы» и управления «К» ФСБ подозревают в организации ОПГ
Ранее РБК сообщил, что в четверг, 4 июля, были задержаны три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» (банковский отдел) ФСБ России.
Обновлено вчера в 08:11
Армия и оружие
Новый спектакль СБУ: вскрылась «сенсация» по делу гибели «Боинга» над Донбассом
После похищения украинскими силовиками экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха, Киев представил "доказательства" вины России в гибели малайзийского пассажирского лайнера МН-17 в небе над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 08:59
Авто
Премиум-SUV Hongqi HS7 на базе Toyota Crown выходит на рынок
В продажу выходит новый премиальный внедорожник Hongqi HS7 от китайского концерна FAW, разработанный на базе седана Toyota Crown предыдущей генерации.
Обновлено в 01:34
Происшествия
В Турции в машине обнаружили радиоактивный калифорний на $72 млн
Полиция турецкой провинции Болу при обыске автомобиля обнаружила 18,01 г радиоактивного вещества калифорний.
Обновлено в 10:52
Шоу-бизнес
Галкин объяснил свой высокий гонорар
Обновлено в 06:21
Происшествия
Врачи спасли одну руку избитой ингушской девочки
Обновлено в 10:55
Происшествия
Пропавшую с миллионами кассиршу Луизу Хайруллину из Башкирии задержали
Напомним, что 35-летняя сотрудница банка из башкирского города Салавата Луиза Хайруллина вынесла оттуда огромную сумму – в общей сложности около 23 миллионов рублей.
Обновлено 04 июля в 23:09
Шоу-бизнес
Влад Соколовский признался, почему изменял Рите Дакоте
Певец откровенно рассказал о том периоде, когда начал изменять своей супруге и том, какие отношения от ищет сейчас.
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына
На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено в 13:00
Игры
Новую пасхалку нашли в игре Half-Life Decay
Обновлено в 09:37
Футбол
Месси удален за потасовку с игроком сборной Чили
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и защитник команды Чили Гари Медель были удалены с поля за потасовку во время матча за третье место на Кубке Америки.
Обновлено в 15:54
Авто
В Сети показали цифровую приборную панель для LADA Vesta
Цифровая приборная панель, которая всегда была прерогативой дорогих иномарок, скоро появится и на отечественной LADA Vesta.
Обновлено в 05:59
Происшествия
Ведущие прервали выпуск новостей из-за землетрясения в прямом эфире
Мощное землетрясение в Калифорнии застало телеведущих американского канала KCAL9 врасплох.
Обновлено в 00:56
Происшествия
Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде
По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press.
Обновлено в 13:52
Шоу-бизнес
Пельш назвал неожиданную причину расставания Аршавина и Барановской
В какой-то момент Пельш озвучил свою версию, почему рухнул брак Барановской и футболиста Аршавина.
Обновлено в 00:55
Футбол
Булка подписал контракт с «ПСЖ»
Состав «ПСЖ» пополнил польский голкипер Марцин Булка. Контракт с 19-летним вратарем рассчитан до 30 июня 2021 года.
Обновлено в 12:33
Происшествия
В аэропорту мексиканского Канкуна задержали группу россиян
Семь граждан России были задержаны в аэропорту города Канкун (Мексика) из-за несоответствия цели поездки заявленной.
Обновлено в 12:44
Культура
Умер режиссер Владимир Двинский
Российский режиссер-документалист Владимир Двинский умер вечером 5 июля.
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес
Топалов поделился эксклюзивным видео со своей свадьбы
В отличие от невесты, Влад Топалов практически не делал публикаций в Instagram, связанных с торжеством.
Обновлено в 15:12
Политика
Российских журналистов не пустили на конференцию по свободе СМИ
Информационному агентству Sputnik отказали в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе СМИ в Великобритании.
Обновлено в 15:48
Футбол
Дмитрий Живоглядов: «Уже успел понять секрет успеха Семина»
Новичок московского «Локомотива» Дмитрий Живоглядов поделился эмоциями после завоевания Олимп-Суперкубка России в матче против петербургского «Зенита» (3:2). — Потрясающие, непередаваемые эмоции.
Обновлено в 15:39
Музыка
Почему Амстердам отказался принять «Евровидение-2020»
До Амстердама об отказе принимать конкурс заявили Гаага и Бреда.
Обновлено вчера в 07:58
Футбол
«Реал» подтвердил трансфер Тео Эрнандеса в «Милан»
Обновлено в 13:01
Происшествия
Катер врезался в Вестминстерский мост в Лондоне
В столице Великобритании произошло ЧП — прогулочный катер столкнулся с Вестминстерским мостом.
Обновлено в 15:00
Теннис
Роджер Федерер продолжает выступление на Уимблдоне
Обновлено в 13:52