Футбол

Сборная Швеции завоевала бронзу женского чемпионата мира по футболуТАСС 13:05

Сборная Швеции обыграла команду Англии в матче за третье место чемпионата мира 2019 года по футболу среди женских команд.
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Швеция при судействе Пустовойтовой обыграла Англию и завоевала бронзу женского ЧМ

Sport24.ru13:00

Швеция заняла третье место на женском чемпионате мира

Soccer.ru13:37

Англия - Швеция - 1:2. Голы

Матч ТВ12:59

Сборная Швеции завоевала бронзу женского ЧМ при судействе Пустовойтовой

РИА Новости13:23

Футбол, ЧМ-2019, женщины, матч за 3 место, Англия - Швеция, прямая онлайн трансляция

Sport.ru10:13

ЧМ-2019 (жен). Матч за 3-е место. Швеция победила Англию

Sports.ru05:15

Англия - Швеция: битва за тройку

Все про Спорт рувчера в 02:40
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Общество

В Словении установили деревянную статую Меланьи Трамп

Обновлено в 02:14
Футбол

Семак остался недоволен судейством матча «Зенит» — «Локомотив»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил работу судей в матче за Суперкубок России по футболу с московским «Локомотивом».
Обновлено в 14:53
Политика

Погибших на глубоководном аппарате подводников похоронили в Петербурге

В субботу на Серафимовском кладбище в Петербурге похоронили моряков-подводников, погибших 1 июля при аварии на исследовательском подводном аппарате в Баренцевом море.
Обновлено в 06:13
Происшествия

В Москве в госпитале Бурденко произошел пожар

Обновлено в 15:44
Происшествия

Офицеров «Альфы» и управления «К» ФСБ подозревают в организации ОПГ

Ранее РБК сообщил, что в четверг, 4 июля, были задержаны три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» (банковский отдел) ФСБ России.
Обновлено вчера в 08:11
Армия и оружие

Новый спектакль СБУ: вскрылась «сенсация» по делу гибели «Боинга» над Донбассом

После похищения украинскими силовиками экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха, Киев представил "доказательства" вины России в гибели малайзийского пассажирского лайнера МН-17 в небе над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 08:59
Авто

Премиум-SUV Hongqi HS7 на базе Toyota Crown выходит на рынок

В продажу выходит новый премиальный внедорожник Hongqi HS7 от китайского концерна FAW, разработанный на базе седана Toyota Crown предыдущей генерации.
Обновлено в 01:34
Происшествия

В Турции в машине обнаружили радиоактивный калифорний на $72 млн

Полиция турецкой провинции Болу при обыске автомобиля обнаружила 18,01 г радиоактивного вещества калифорний.
Обновлено в 10:52
Шоу-бизнес

Галкин объяснил свой высокий гонорар

Обновлено в 06:21
Происшествия

Врачи спасли одну руку избитой ингушской девочки

Обновлено в 10:55
Происшествия

Пропавшую с миллионами кассиршу Луизу Хайруллину из Башкирии задержали

Напомним, что 35-летняя сотрудница банка из башкирского города Салавата Луиза Хайруллина вынесла оттуда огромную сумму – в общей сложности около 23 миллионов рублей.
Обновлено 04 июля в 23:09
Спорт

Женская сборная России по баскетболу пропустит вторую Олимпиаду подряд

Обновлено в 13:25
Шоу-бизнес

Влад Соколовский признался, почему изменял Рите Дакоте

Певец откровенно рассказал о том периоде, когда начал изменять своей супруге и том, какие отношения от ищет сейчас.
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына

На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено в 13:00
Игры

Новую пасхалку нашли в игре Half-Life Decay

Обновлено в 09:37
Футбол

Месси удален за потасовку с игроком сборной Чили

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и защитник команды Чили Гари Медель были удалены с поля за потасовку во время матча за третье место на Кубке Америки.
Обновлено в 15:54
Авто

В Сети показали цифровую приборную панель для LADA Vesta

Цифровая приборная панель, которая всегда была прерогативой дорогих иномарок, скоро появится и на отечественной LADA Vesta.
Обновлено в 05:59
Происшествия

Ведущие прервали выпуск новостей из-за землетрясения в прямом эфире

Мощное землетрясение в Калифорнии застало телеведущих американского канала KCAL9 врасплох.
Обновлено в 00:56
Происшествия

Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде

По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press.
Обновлено в 13:52
Шоу-бизнес

Пельш назвал неожиданную причину расставания Аршавина и Барановской

В какой-то момент Пельш озвучил свою версию, почему рухнул брак Барановской и футболиста Аршавина.
Обновлено в 00:55
Футбол

Булка подписал контракт с «ПСЖ»

Состав «ПСЖ» пополнил польский голкипер Марцин Булка. Контракт с 19-летним вратарем рассчитан до 30 июня 2021 года.
Обновлено в 12:33
Происшествия

В аэропорту мексиканского Канкуна задержали группу россиян

Семь граждан России были задержаны в аэропорту города Канкун (Мексика) из-за несоответствия цели поездки заявленной.
Обновлено в 12:44
Культура

Умер режиссер Владимир Двинский

Российский режиссер-документалист Владимир Двинский умер вечером 5 июля.
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес

Топалов поделился эксклюзивным видео со своей свадьбы

В отличие от невесты, Влад Топалов практически не делал публикаций в Instagram, связанных с торжеством.
Обновлено в 15:12
Политика

Российских журналистов не пустили на конференцию по свободе СМИ

Информационному агентству Sputnik отказали в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе СМИ в Великобритании.
Обновлено в 15:48
Футбол

Дмитрий Живоглядов: «Уже успел понять секрет успеха Семина»

Новичок московского «Локомотива» Дмитрий Живоглядов поделился эмоциями после завоевания Олимп-Суперкубка России в матче против петербургского «Зенита» (3:2). — Потрясающие, непередаваемые эмоции.
Обновлено в 15:39
Музыка

Почему Амстердам отказался принять «Евровидение-2020»

До Амстердама об отказе принимать конкурс заявили Гаага и Бреда.
Обновлено вчера в 07:58
Футбол

«Реал» подтвердил трансфер Тео Эрнандеса в «Милан»

Обновлено в 13:01
Происшествия

Катер врезался в Вестминстерский мост в Лондоне

В столице Великобритании произошло ЧП — прогулочный катер столкнулся с Вестминстерским мостом.
Обновлено в 15:00
Теннис

Роджер Федерер продолжает выступление на Уимблдоне

Обновлено в 13:52
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