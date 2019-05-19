Сборная Швеции по хоккею победила команду Швейцарии на ЧМLife.ru вчера в 17:16

В рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею действующие чемпионы, сборная Швеции, одержали волевую победу над командой Швейцарии. Итоговый счёт игры — 4:3 в пользу шведов. В составе победителей забрасывали шайбы Вильям Нюландер, Йон Клингберг, Эрик Густафссон и Оливер Экман-Ларссон.

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Сборная Швеции по хоккею победила команду Швейцарии на ЧМ

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