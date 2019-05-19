ЧМ по хоккею
Сборная Швеции по хоккею победила команду Швейцарии на ЧМLife.ru 17:16
Швеция—
Швейцария
4 – 3
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Группа B, сегодня
|5'
Свен Андригетто
Александр Веннберг
|19'
Уильям Нюландер
|26'
|28'
Йёль Генацци
Эрик Густафссон
|29'
|49'
Гаэтан Хаас
Оливер Экман-Ларссон
|52'
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В рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею действующие чемпионы, сборная Швеции, одержали волевую победу над командой Швейцарии. Итоговый счёт игры — 4:3 в пользу шведов. В составе победителей забрасывали шайбы Вильям Нюландер, Йон Клингберг, Эрик Густафссон и Оливер Экман-Ларссон.
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