Футбол

Сборная Шотландии победила Сан-Марино в матче отбора ЧЕ-2020РИА Новости вчера в 15:00

Сборная Шотландии по футболу обыграла в гостях команду Сан-Марино в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Встреча соперников сборной России по группе I, прошедшая в Серравалле, завершилась со счетом 2:0 в пользу шотландцев. Голы забили Кенни Маклин (4-я минута) и Джонни Расселл (74).
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Бельгия и Шотландия победили с одинаковым счётом. Но очень по-разному…

Спорт уик-эндвчера в 19:54

Сборная Шотландии победила Сан-Марино в матче отбора ЧЕ-2020

РИА Новостивчера в 15:00

Шотландия после разгрома от Казахстана победила Сан-Марино

Спорт-Экспрессвчера в 14:57

Шотландия обыграла Сан-Марино, у пяти команд в группе I по три очка

Советский спортвчера в 14:55

Сборная Шотландии обыграла Сан-Марино, одержав первую победу в квалификации ЧЕ-2020

Sport24.ruвчера в 14:54

Шотландия нанесла поражение Сан-Марино и догнала Россию в турнирной таблице

Чемпионатвчера в 14:53

Шотландия одержала победу над Сан-Марино

Soccer.ruвчера в 14:51
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Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 06:27, Ашберн
Политика

Киев изначально отвергал мирное разрешение ситуации в Донбассе

Киевские власти с самого начала возникновения конфликта в Донбассе делали ставку на силовое его разрешение, заявил бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.
Обновлено в 06:01
Армия и оружие

В США оценили эффективность российского Су-35С

Американский журнал The National Interest (NI) оценил эффективность российского Су-35С и пришел к выводу, что многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++ является одним из самых совершенных российских военных самолетов, развернутых в Сирии.
Обновлено вчера в 11:38
Происшествия

Россия попросила Польшу выдать экс-совладельца «Зимней вишни»

Напомним, бывший совладелец сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" Вячеслав Вишневский был задержан на территории Польши.
Обновлено в 04:40
Политика

В Казахстане могут переименовать еще три города

Ранее сайт kp.ru писал, что после ухода в отставку первого казахского президента Нурсултана Назарбаева была выдвинута и поддержана инициатива о переименовании Астаны в его честь.
Обновлено в 06:05
Происшествия

Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд

Уголовное дело нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева направлено в суд, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:13
Кино

В Екатеринбурге ищут актеров для съемки в сериале с Сергеем Буруновым

Обновлено в 00:55
Спорт

Йоханнес Бё заработал рекордные призовые в истории биатлона

Обновлено в 06:12
Политика

Киев предлагает обменять 25 арестованных в РФ украинцев на 25 россиян

Киев предлагает обменять 25 арестованных в России граждан Украины на 25 россиян.
Обновлено в 05:48
Футбол

«Кардифф» объяснит ФИФА, почему не хочет платить «Нанту» за Салу

Руководство «Кардифф Сити» составило заявление относительно трансфера погибшего нападающего Эмилиано Салы, которое в скором времени будет направлено в ФИФА.
Обновлено в 03:43
Происшествия

Силовики изъяли гранату, найденную на Казанском вокзале в Москве

Силовики изъяли обнаруженную на Казанском вокзале в центре Москвы боевую гранату, по предварительным данным, боеприпас был без взрывателя, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 06:03
Политика

Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.
Обновлено в 02:42
Экономика

Минфин предлагает запретить переводы средств онлайн-казино

Министерство финансов РФ предлагает ограничить возможность переводов средств физическими лицами в адрес организаторов интернет-лотерей и онлайн-казино.
Обновлено в 06:07
Политика

Россия решила не отправлять наблюдателей на выборы президента Украины

Россия не станет отправлять наблюдателей на выборы президента Украины.
Обновлено в 03:56
Происшествия

Склад с горючим загорелся в Чехове

Первоначально появилась информация, что горит склад пластиковых окон, однако представители МЧС уточнили, что речь идет о горюче-смазочных материалах.
Обновлено в 04:44
Экономика

Рогозин допустил достройку Восточного компаниями Ротенберга и Тимченко

Кто претендует на достройку Восточного На встрече с журналистами глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин перечислил компании, которые ведомство рассматривает в качестве возможных застройщиков второй очереди космодрома Восточный после разрыва контракта с предыдущим подрядчиком ПСО "Казань".
Обновлено в 02:00
Происшествия

В ДТП с участием Gelandewagen в Москве погибли два человека

Обновлено в 05:36
Происшествия

На севере Швеции в ходе учений погиб военнослужащий

Обновлено в 02:55
Гаджеты

Слух: Nintendo выпустит две новые модели Switch в 2019 году

The Wall Street Journal (via Kotaku) со ссылкой на поставщиков железа и разработчиков программного обеспечения сообщает, что Nintendo собирается выпустить сразу две новые модели Switch в 2019 году.
Обновлено в 04:19
Политика

Домохозяйка победила на выборах мэра Усть–Илимска Иркутской области

Обновлено в 03:03
Шоу-бизнес

После родов певица Нюша «упала в цене»

По словам концертного менеджера певицы, выступление артистки стоит 1 миллион 200 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 18:27
Происшествия

Пропавшая 11-летняя лыжница провела в лесу восемь часов

По информации источника, директор детского лагеря позвонил в правоохранительные органы и заявил о том, что 20 ребят ушли на лыжное ориентирование с тремя тренерами, но с соревнования не вернулась 11-летняя воспитанница лагеря.
Обновлено в 04:03
Общество

В России могут запретить проход в музеи с сумками и рюкзаками

Позднее журналисты "МК" признались, что это сделали они и что таким образом хотели проверить систему безопасности музея.
Обновлено в 02:52
Происшествия

На Урале пьяный отчим зарезал двухлетнюю девочку за разбитый фунфырик

Ребенок случайно разбил фунфырик. В гневе мужчина схватил нож и нанес несколько ударов девочке, которая умерла до приезда врачей.
Обновлено в 05:34
Игры

Продажи Dead Cells превысили один миллион копий

В рамках выступления на Game Developers Conference Себастьян Бенар, гемдизайнер популярной roguelite-метроидвании Dead Cells от студии Motion Twin, заявил, что продажи игры превысили один миллион копий.
Обновлено в 03:58
Происшествия

В Краснодаре на вокзале обнаружили тело новорожденной девочки

По сообщению пресс-службы Южного следственного управления на транспорте СК, 25 марта в 03.30 в туалете на цокольном этаже главного железнодорожного вокзала столицы Кубани полицейские нашли тело новорожденной девочки, завернутое в мусорный пакет, Личность матери установлена - ею оказалась 31-летняя жительница Каневского района Краснодарского края.
Обновлено в 03:41
Космос

В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия

Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС–09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.
Обновлено в 06:23
Происшествия

Родственники сообщили о следах избиений на теле Тунтуева

Тунтуев был переведен туда в 2015 году, а в августе 2018 года адвокаты подали в ЕСПЧ жалобу о давлении на Тунтуева и пытках, сообщили правозащитники.
Обновлено вчера в 16:06
Культура

Ясновидящая Марианна Абравитова выступила в защиту Майкла Джексона

Обновлено вчера в 08:37
Происшествия

В Москве подростки избили семиклассника, заявил источник

Два девятиклассника избили подростка одной из школ Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщил в понедельник РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:32
Музыка

Сергей Шнуров рассказал, чем займется после роспуска «Ленинграда»

Обновлено в 06:12
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