Футбол
Сборная Шотландии победила Сан-Марино в матче отбора ЧЕ-2020РИА Новости вчера в 15:00
Сборная Шотландии по футболу обыграла в гостях команду Сан-Марино в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Встреча соперников сборной России по группе I, прошедшая в Серравалле, завершилась со счетом 2:0 в пользу шотландцев. Голы забили Кенни Маклин (4-я минута) и Джонни Расселл (74).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Сборная Шотландии обыграла Сан-Марино, одержав первую победу в квалификации ЧЕ-2020
Sport24.ruвчера в 14:54
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 06:27, Ашберн
Политика
Киев изначально отвергал мирное разрешение ситуации в Донбассе
Киевские власти с самого начала возникновения конфликта в Донбассе делали ставку на силовое его разрешение, заявил бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.
Обновлено в 06:01
Армия и оружие
В США оценили эффективность российского Су-35С
Американский журнал The National Interest (NI) оценил эффективность российского Су-35С и пришел к выводу, что многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++ является одним из самых совершенных российских военных самолетов, развернутых в Сирии.
Обновлено вчера в 11:38
Происшествия
Россия попросила Польшу выдать экс-совладельца «Зимней вишни»
Напомним, бывший совладелец сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" Вячеслав Вишневский был задержан на территории Польши.
Обновлено в 04:40
Политика
В Казахстане могут переименовать еще три города
Ранее сайт kp.ru писал, что после ухода в отставку первого казахского президента Нурсултана Назарбаева была выдвинута и поддержана инициатива о переименовании Астаны в его честь.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд
Уголовное дело нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева направлено в суд, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:13
Спорт
Йоханнес Бё заработал рекордные призовые в истории биатлона
Обновлено в 06:12
Политика
Киев предлагает обменять 25 арестованных в РФ украинцев на 25 россиян
Киев предлагает обменять 25 арестованных в России граждан Украины на 25 россиян.
Обновлено в 05:48
Футбол
«Кардифф» объяснит ФИФА, почему не хочет платить «Нанту» за Салу
Руководство «Кардифф Сити» составило заявление относительно трансфера погибшего нападающего Эмилиано Салы, которое в скором времени будет направлено в ФИФА.
Обновлено в 03:43
Происшествия
Силовики изъяли гранату, найденную на Казанском вокзале в Москве
Силовики изъяли обнаруженную на Казанском вокзале в центре Москвы боевую гранату, по предварительным данным, боеприпас был без взрывателя, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 06:03
Политика
Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.
Обновлено в 02:42
Экономика
Минфин предлагает запретить переводы средств онлайн-казино
Министерство финансов РФ предлагает ограничить возможность переводов средств физическими лицами в адрес организаторов интернет-лотерей и онлайн-казино.
Обновлено в 06:07
Политика
Россия решила не отправлять наблюдателей на выборы президента Украины
Россия не станет отправлять наблюдателей на выборы президента Украины.
Обновлено в 03:56
Происшествия
Склад с горючим загорелся в Чехове
Первоначально появилась информация, что горит склад пластиковых окон, однако представители МЧС уточнили, что речь идет о горюче-смазочных материалах.
Обновлено в 04:44
Экономика
Рогозин допустил достройку Восточного компаниями Ротенберга и Тимченко
Кто претендует на достройку Восточного На встрече с журналистами глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин перечислил компании, которые ведомство рассматривает в качестве возможных застройщиков второй очереди космодрома Восточный после разрыва контракта с предыдущим подрядчиком ПСО "Казань".
Обновлено в 02:00
Происшествия
На севере Швеции в ходе учений погиб военнослужащий
Обновлено в 02:55
Гаджеты
Слух: Nintendo выпустит две новые модели Switch в 2019 году
The Wall Street Journal (via Kotaku) со ссылкой на поставщиков железа и разработчиков программного обеспечения сообщает, что Nintendo собирается выпустить сразу две новые модели Switch в 2019 году.
Обновлено в 04:19
Шоу-бизнес
После родов певица Нюша «упала в цене»
По словам концертного менеджера певицы, выступление артистки стоит 1 миллион 200 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 18:27
Происшествия
Пропавшая 11-летняя лыжница провела в лесу восемь часов
По информации источника, директор детского лагеря позвонил в правоохранительные органы и заявил о том, что 20 ребят ушли на лыжное ориентирование с тремя тренерами, но с соревнования не вернулась 11-летняя воспитанница лагеря.
Обновлено в 04:03
Общество
В России могут запретить проход в музеи с сумками и рюкзаками
Позднее журналисты "МК" признались, что это сделали они и что таким образом хотели проверить систему безопасности музея.
Обновлено в 02:52
Происшествия
На Урале пьяный отчим зарезал двухлетнюю девочку за разбитый фунфырик
Ребенок случайно разбил фунфырик. В гневе мужчина схватил нож и нанес несколько ударов девочке, которая умерла до приезда врачей.
Обновлено в 05:34
Игры
Продажи Dead Cells превысили один миллион копий
В рамках выступления на Game Developers Conference Себастьян Бенар, гемдизайнер популярной roguelite-метроидвании Dead Cells от студии Motion Twin, заявил, что продажи игры превысили один миллион копий.
Обновлено в 03:58
Происшествия
В Краснодаре на вокзале обнаружили тело новорожденной девочки
По сообщению пресс-службы Южного следственного управления на транспорте СК, 25 марта в 03.30 в туалете на цокольном этаже главного железнодорожного вокзала столицы Кубани полицейские нашли тело новорожденной девочки, завернутое в мусорный пакет, Личность матери установлена - ею оказалась 31-летняя жительница Каневского района Краснодарского края.
Обновлено в 03:41
Космос
В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия
Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС–09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.
Обновлено в 06:23
Происшествия
Родственники сообщили о следах избиений на теле Тунтуева
Тунтуев был переведен туда в 2015 году, а в августе 2018 года адвокаты подали в ЕСПЧ жалобу о давлении на Тунтуева и пытках, сообщили правозащитники.
Обновлено вчера в 16:06
Культура
Ясновидящая Марианна Абравитова выступила в защиту Майкла Джексона
Обновлено вчера в 08:37
Происшествия
В Москве подростки избили семиклассника, заявил источник
Два девятиклассника избили подростка одной из школ Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщил в понедельник РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:32