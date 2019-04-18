Сборная Шотландии осталась без главного тренераЕвро-футбол.ру 07:25

Шотландский футбольный союз объявил на своём официальном сайте об уходе главного тренера Алекса Маклиша. 60-летний специалист работал с британской сборной с февраля 2018 года. Шотландская команда находится в одной отборочной группе Евро-2020 со сборной России.

Общество Журналисты нашли дворец у начальника охраны Медведева Журналисты отыскали участок начальника охраны премьер-министра, генерала ФСО Михаила Михеева на Рублёво-Успенском шоссе в деревне Раздоры.

Общество Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного во вторник в Уфе, перевезут в Москву.

Политика Россия запретила экспорт нефти на Украину Россия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину, заявил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Здоровье В РКОД провели уникальную операцию пациентке с раком легкого Специалисты 1-ого торакального отделения провели миниинвазивную видеоторакоскопическую пульмонэктомию пациентке с раком легкого.

Политика ЦИК Украины перенес время теледебатов Зеленского и Порошенко Начало дебатов между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским в студии общественного телевидения перенесено на 21:00.

Авто Hyundai представил самый маленький кроссовер Venue Корейский бренд представил на международном мотор-шоу, которое сейчас проходит в Нью-Йорке, новую модель SUV-сегмента - компактный кроссовер.

Общество В Екатеринбурге посчитали, сколько зарабатывают бюджетники Самая большая зарплата была у преподавателей вузов и ученых – 70 тысяч рублей в месяц.

Политика Доклад Мюллера назвали победой Трампа Доклад прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году назвали победой президента Дональда Трампа.

Космос Как Северная Америка сгорела в каменном веке Сходные мифы есть у очень многих индейцев Северной Америки и даже у некоторых южноамериканских: араваки, тоба, пилаго.

Происшествия В центре Петербурга BMW наехал на пешеходов В центре Санкт-Петербурга автомобиль после столкновения с другим транспортным средством вылетел на тротуар и наехал на толпу людей, в результате чего шесть человек получили различные травмы.

Космос Источник уточнил дату запуска спутника «Ямал-601» с Байконура Запуск телекоммуникационного спутника "Ямал-601" с помощью ракеты-носителя "Протон-М" с космодрома Байконур в интересах компании "Газпром космические системы" (ГКС) состоится 29 мая, а не 31 мая, как сообщалось ранее, заявил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Политика Путин прокомментировал пожар в соборе Нотр-Дам Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями французского бизнеса заявил, что все наблюдали за пожаром в соборе Нотр-Дам в Париже со слезами на глазах.

Шоу-бизнес Федосеева-Шукшина встретилась с опальными дочками и правнуком Федосеева-Шукшина встретилась с опальными дочками и правнуком Пожилая актриса сменила гнев на милость в отношении наследниц.

Политика Порошенко: возврат ПриватБанка Коломойскому грозит дефолтом Украину ждёт неминуемый дефолт в случае возвращения ПриватБанка предпринимателю и миллиардеру Игорю Коломойскому.

Происшествия Главред и сотрудники «Росбалта» вызваны на допрос по делу о клевете Несколько сотрудников "Росбалта", включая главного редактора в Москве Николая Ульянова, вызваны на допрос на следующую неделю по делу о клевете на бизнесмена Алишера Усманова.

Шоу-бизнес В Кремлевском дворце прошел юбилейный концерт Аллы Пугачевой В Государственном Кремлевском дворце накануне прошел концерт Аллы Пугачевой. Об этом сообщается на сайте площадки.

Авто Renault получила ОТТС на кросс-купе Renault Arkana Еще недавно Renault анонсировала новое кросс-купе Arkana в топовом исполнении с турбомотором и вариатором, как теперь стали известны и другие версии модели.

Экономика Регионы Северного Кавказа задолжали за свет и газ 120 млрд рублей Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что задолженность всех групп потребителей газа и электроэнергии в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) достигла 120 млрд рублей.

Политика Матвиенко прокомментировала ситуацию вокруг ПАСЕ Россия видит позитивные подвижки в Парламентской ассамблее Совета Европы в отношении кризиса с российской делегацией, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам встречи с председателем ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.

Космос Первая молекула во Вселенной наконец обнаружена в космосе Исследователи знали, что гелий-гидрид ион следует искать в окрестностях умирающих звезд, подобных Солнцу, которые называют планетарными туманностями, поэтому объектом этих наблюдений стала планетарная туманность NGC 7027, находящаяся на расстоянии примерно 3000 световых лет от нас.

Армия и оружие Сатановский объяснил, как уничтожить США без миллионных жертв Сатановский указал на то, что вероятность попытки Белого дома нанести ядерный удар по России увеличивается из-за «американской идеи», что военные действия будут идти не на территории Америки.

Авто Стали известны автомобили, которые займут место Ford в России В сентябре Ford намерен прекратить продажи своих легковых автомобилей, и россияне лишатся возможности купить новые Focus, Mondeo, Fiesta, Kuga, EcoSport и Explorer.

Кино Звезда фильма «Облачный атлас» умерла в 16 лет В Великобритании умерла актриса кино и телевидения, фотомодель и певица Майя-Лесия Нэйлор — талантливой девушке было всего шестнадцать лет.

Здоровье Врач рассказал, как бороться с аллергией «на весну» Врач аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный рассказал «Звезде», какие меры принимать аллергикам в период весеннего цветения.