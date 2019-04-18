Футбол
Сборная Шотландии осталась без главного тренераЕвро-футбол.ру 07:25
Шотландский футбольный союз объявил на своём официальном сайте об уходе главного тренера Алекса Маклиша. 60-летний специалист работал с британской сборной с февраля 2018 года. Шотландская команда находится в одной отборочной группе Евро-2020 со сборной России.
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Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями французского бизнеса заявил, что все наблюдали за пожаром в соборе Нотр-Дам в Париже со слезами на глазах.
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Врач рассказал, как бороться с аллергией «на весну»
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