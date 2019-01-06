Хоккей

Сборная России завоевала бронзу МЧМ по хоккею
РИА Новости
19:56

Россия
Швейцария
5 – 2
Матч завершён
Хоккей, Молодежный чемпионат мира
Матч за третье место, сегодня
Кирилл Слепец
5'
Никита Шашков
14'
25'
Валентин Нюссбаумер
Клим Костин
33'
36'
Янник Брюшвайле
Кирилл Слепец
47'
Кирилл Слепец
58'
Информация о матче: Чемпионат, Интерфакс
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Сборная России обыграла швейцарских соперников в матче за бронзу молодежного чемпионата мира по хоккею.
РИА Новости19:56

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Сборная России завоевала бронзу МЧМ по хоккею

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