Сборная России по хоккею завоевала бронзу на чемпионате мираМИР 24 12:29

Обладателями бронзовых медалей чемпионата мира по хоккею стала команда России, обыгравшая в матче за третье место сборную Чехии, передает «МИР 24». Первый период матча выиграли чехи. На 13-й минуте счет открыл Михаил Григоренко, но затем отличились Михаил Ржепик на 14-й и Доминик Кубалик на 19-й.

Сборная России по хоккею завоевала бронзу на чемпионате мира

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