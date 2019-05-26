Сборная России завоевала бронзу Чемпионата мира по хоккеюPassion.ru 13:50

26 мая прошел сложнейший матч за третье место, в котором на льду сошлись команды России и Чехии. В Братиславе завершается Чемпионат мира по хоккею. Для российской сборной начало чемпионата выдалось блестящим – «Красная машина» дошла до полуфинала, не проиграв ни единой игры.

Сборная России завоевала бронзу Чемпионата мира по хоккею

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