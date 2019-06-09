Футбол

Сборная России забила девять голов сборной Сан-МариноГородской репортер 05:19

Россия — Сан-Марино
9 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Саранск, Мордовия Арена
12′
Данило Ринальди
17′
Марчелло Муларони
Микеле Чеволи
25′
Артем Дзюба
31′
Федор Кудряшов
36′
Антон Миранчук
41′
50′
Мирко Палацци
Лука Ченсони
56′
Данило Ринальди
Фабио Томассини
Антон Миранчук
Федор Смолов
60′
Алексей Миранчук
Алексей Ионов
61′
64′
Алессандро Голинуччи
Лоренцо Лунадеи
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
72′
Артем Дзюба
73′
Артем Дзюба
76′
Федор Смолов
77′
Федор Смолов
83′
Артем Дзюба
88′
По одному мячу забили в ворота Антон Миранчук и Федор Кудряшов. А первый гол сборной России помогает осуществить игрок Сан-Марино Микеле Чиволи. Отметим, в результате этой встречи сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы I, набрав шесть очков после трех матчей.
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