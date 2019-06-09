Футбол

Сборная России по футболу разгромила команду Сан-Марино со счетом 9:0REGNUM вчера в 14:46

Россия — Сан-Марино
9 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Саранск, Мордовия Арена
12′
Данило Ринальди
17′
Марчелло Муларони
Микеле Чеволи
25′
Артем Дзюба
31′
Федор Кудряшов
36′
Антон Миранчук
41′
50′
Мирко Палацци
Лука Ченсони
56′
Данило Ринальди
Фабио Томассини
Антон Миранчук
Федор Смолов
60′
Алексей Миранчук
Алексей Ионов
61′
64′
Алессандро Голинуччи
Лоренцо Лунадеи
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
72′
Артем Дзюба
73′
Артем Дзюба
76′
Федор Смолов
77′
Федор Смолов
83′
Артем Дзюба
88′
Сборная России по футболу разгромила команду Сан-Марино в матче третьего тура отборочного турнира Евро-2020. Встреча прошла 8 июня на стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске и завершилась со счетом 9:0.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Наши парни», народная любовь к Дзюбе и прорыв фаната. Фото Россия — Сан-Марино

Чемпионат02:00

Попали в девятку. Сборная России по футболу рекордно разгромила команду Сан-Марино

ТАССвчера в 18:59

Андрей Канчельскис: Дзюбе надо было еще в VIP-ложе кого-то поцеловать

Спорт день за днемвчера в 15:38

«Все на футбол!»: обсуждаем игру сборной России в матче против Сан-Марино

Матч ТВвчера в 14:57

0:9 от России — не самое крупное поражение в истории Сан-Марино

Sport24.ruвчера в 17:16

Россия - Сан-Марино. Все голы матча. ВИДЕО

Sport.ruвчера в 18:29

Кудряшов и Антон Миранчук забили первые голы за сборную России

Спорт-Экспрессвчера в 15:10
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 04:06, Ашберн
Авто

АвтоВАЗ поделился подробностями о новой Lada Vesta с вариатором

Обновлено вчера в 04:32
Общество

В России ужесточили наказание за кражу электричества

В России ввели штраф за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. Соответствующий закон вступил в силу 9 июня.
Обновлено вчера в 23:21
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после родов

Герцогиня Сассекская Меган Маркл вместе с супругом принцем Гарри впервые после рождения сына вышла в свет, пишет в субботу газета Mirror.
Обновлено вчера в 10:43
Происшествия

В Москве журналиста «Медузы» задержали с партией наркотиков

Издание "Медуза" сообщило о задержании полицией своего корреспондента Ивана Голунова по подозрению в попытке сбыта наркотиков.
Обновлено 07 июня в 04:16
Общество

Аномальная жара пришла в Россию. Объявлено штормовое предупреждение

Синоптики выступили с заявлением о штормовом предупреждении из-за жары по всей России. Климатическая норма превышена на 7-8 градусов.
Обновлено в 02:13
Происшествия

В исправительной колонии в Тюмени произошел пожар

В исправительной колонии № 1 в Тюмени произошел пожар, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе МЧС.
Обновлено вчера в 16:55
Наука

Секс и переход к размножению половым путём стали защитой от рака

Обновлено 07 июня в 10:15
Технологии

Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США

В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.
Обновлено вчера в 18:47
Музыка

Отменено выступление «Машины времени» в День России

"Машина времени" должна была выступить в День России в сборном концерте у Кремля, но нам позвонили из компании "Арс" и сказали, что выступления не будет.
Обновлено в 01:00
Общество

Рамзан Кадыров опубликовал декларацию о доходах

Обновлено в 03:23
Общество

Температура в Москве приближается к рекордной

В центре погоды "Фобос" проинформировали о том, что 9 июня температура в столице приблизится к рекордной.
Обновлено в 03:19
Происшествия

Журналиста Голунова не стали госпитализировать

Обновлено вчера в 12:24
Энергетика

Чистая нефть из России начала поступать в Польшу по «Дружбе»

Ранее вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов сообщил, что кондиционная нефть уже 9 июня поступит на границу с Польшей, а 10 июня зайдёт на польскую территорию.
Обновлено в 02:32
Происшествия

Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест

Обновлено вчера в 15:20
Единоборства

Головкин нокаутировал Роллса в четвертом раунде

Бой проходил в промежуточной весовой категории до 74,4 кг и закончился в четвертом раунде после того, как Головкин отправил Роллса в нокаут.
Обновлено в 00:45
Происшествия

Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве

Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.
Обновлено вчера в 14:11
Происшествия

Главред «Медузы» прокомментировал решение суда по делу Голунова

Обновлено вчера в 16:35
Общество

В РПЦ выразили надежду на объективное расследование дела Голунова

Официальный представитель Русской православной церкви выразил надежду на соблюдение презумпции невиновности в отношении журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 02:36
Происшествия

В Москве задержали участников пикета в поддержку журналиста Голунова

Обновлено вчера в 03:57
Происшествия

В Сочи 15 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом

В ДТП с туристическим автобусом в Сочи пострадали 15 человек, передает «Интерфакс».
Обновлено в 02:25
Футбол

Роналду остановил автобус ради фото с мальчиком, больным лейкемией

Обновлено в 01:57
Политика

В Кишиневе неизвестные заблокировали государственные учреждения

Новых членов правительства могут не пустить на их рабочие места, передает молдавское издание NewsMaker Неизвестные, некоторые из которых в военной форме, заблокировали Кабинет министров, министерство внутренних дел, Генеральную прокуратуру, министерство финансов и иинистерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.
Обновлено в 01:40
Космос

На фото показали мини-луноход NASA

Космическое агентство NASA показала еще одно новое изобретение - небольшой луноход, созданный совместно с компанией Astrobotic.
Обновлено вчера в 04:47
Политика

КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру

«Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип, в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.
Обновлено в 03:30
Единоборства

Сехудо победил Мораеса и стал новым чемпионом UFC

Американский боец смешанного стиля (ММА) Генри Сехудо одержал верх над Марлоном Мораесом из Мексики и стал новым чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем (до 62,1 кг) весе.
Обновлено в 02:51
Общество

В Калифорнии продан лотерейный билет с выигрышем в 530 млн долларов

Билет лотереи Mega Millions с выигрышем в 530 миллионов долларов в пятницу был продан в штате Калифорния.
Обновлено вчера в 21:19
Шоу-бизнес

Ксения Собчак объявила об официальном разводе с Максимом Виторганом

Ксения Собчак официально развелась с актером Максимом Виторганом.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия

В Израиле произошел пожар на иностранном судне

Израильские власти получили сигнал о возгорании, устроенном "неизвестными элементами", с борта иностранного грузового судна, которое находится у средиземноморского побережья еврейского государства, сообщили местные военные.
Обновлено в 03:27
Футбол

Черчесов оценил игру Дзюбы против сборной Сан-Марино

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после крупной победы над Сан-Марино отметил действия капитана команды Артёма Дзюбы, который записал на свой счёт четыре забитых гола.
Обновлено вчера в 15:40
Авто

Составлен топ-5 настоящих мужских внедорожников

«Автоновости дня» составили ТОП-5 настоящих мужских внедорожников, которые реально «могут» на бездорожье.
Обновлено в 01:00
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное