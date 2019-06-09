Футбол

Россия — Сан-Марино 9:0Вести.Ru вчера в 12:50

Россия — Сан-Марино
9 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Саранск, Мордовия Арена
12′
Данило Ринальди
17′
Марчелло Муларони
Микеле Чеволи
25′
Артем Дзюба
31′
Федор Кудряшов
36′
Антон Миранчук
41′
50′
Мирко Палацци
Лука Ченсони
56′
Данило Ринальди
Фабио Томассини
Антон Миранчук
Федор Смолов
60′
Алексей Миранчук
Алексей Ионов
61′
64′
Алессандро Голинуччи
Лоренцо Лунадеи
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
72′
Артем Дзюба
73′
Артем Дзюба
76′
Федор Смолов
77′
Федор Смолов
83′
Артем Дзюба
88′
В рамках третьего тура отборочного раунда чемпионата Европы по футболу сборная России на поле "Мардовия Арены" в Саранске встречается с командой Сан-Марино. Счет после первого тайма 4:0 в пользу подопечных Станислава Черчесова. Россияне с первых минут начали играть в атакующий футбол.
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