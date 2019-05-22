Россия обыграла Швецию на чемпионате мира по хоккеюКоммерсантъ вчера в 16:37

Хоккеисты сборной России обыграли команду Швеции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира (ЧМ).

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Россия обыграла Швецию на чемпионате мира по хоккею

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