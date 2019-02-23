Сборная России вышла в финал Кубка легенд-2019Vprognoze.ru 10:23

Сборная России прошла в финал Кубка легенд-2019. Во втором матче турнира россияне одержали волевую победу над Сборной Звезд со счетом 8:7.

Спорт день за днем

Происшествия Опубликовано видео с места взрыва машины на КПП «Еленовка» в Донбассе Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись с места взрыва машины на нейтральной территории в районе контрольного пункта въезда-выезда через линию соприкосновения «Еленовка» к северу от Донецка.

Происшествия В Бурятии уволили сотрудницу МВД за организацию стриптиза в отделении Старшего дознавателя управления МВД по Улан-Удэ уволили после того, как она пригласила танцовщицу на торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества.

Политика Грузовик с гумпомощью проехал в Венесуэлу из Бразилии Первый грузовик с гуманитарной помощью, снаряженный в Бразилии, въехал 23 февраля на территорию Венесуэлы.

Экономика Уоррен Баффетт потерял за день $4,3 млрд Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта потеряла более $4,3 млрд за один день после того, как акции одного из ее крупнейших активов Kraft Heinz обвалились на целой серии плохих новостей, включая сокращение дивидендов и расследование со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), сообщает CNBC.

Спорт Ретивых заменит Устюгова в командном спринте В воскресенье, на проходящем в австрийском Зефельде чемпионате мира по лыжным видам спорта будут разыграны медали в командном спринте у женщин и мужчин.

Политика Порошенко похвалил «забывших о празднике» 23 Февраля украинцев Президент Украины Пётр Порошенко поздравил сограждан с тем, что они «забыли о празднике» 23 Февраля — Дне защитника Отечества.

Общество Россиянина заблокировали в Facebook за поздравление с 23 февраля Блогер из Екатеринбурга Сергей Колясников, известный в Сети под псевдонимом Zergulio, сообщил, что его аккаунт в Facebook был заблокирован из-за публикации с поздравлением по случаю Дня защитника Отечества.

Политика На Украине вознамерились «уничтожить миф об общности с русскими» «Отсюда надо и начать старт деколонизации, уничтожить легенды об общности украинцев и русских», — заявил Вятрович, которого цитирует «Украина.ру».

Происшествия Пропавших в Швейцарии альпинистов нашли мертвыми В Швейцарии погибли два альпиниста. Трагедия произошла на альпийском курорте Церматт 20 февраля.

Общество Полуголые феминистки устроили акцию у военкомата в Петербурге В Санкт-Петербурге полуголые феминистки устроили акцию протеста у военкомата. О случившемся рассказали пользователи Twitter.

Происшествия В крупных городах Франции проходят протестные акции «желтых жилетов» Масштабные акции французского движения "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре прошлого года в знак протеста против повышения цен на топливо и переросли в беспорядки, погромы и столкновения с полицией.

Происшествия Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства В Самаре отчаявшиеся родственники принесли гроб с телом местного жителя к зданию регионального правительства.

Спорт Логинов не выступил на чемпионате Европы из-за ошибки чиновников В Раубичах из-за ошибки Союза биатлонистов России (СБР) не смог выступить лидер национальной команды Александр Логинов.

Музыка Дима Билан получил двойной перелом ноги Певец Дмитрий Билан не стал отменять концерты из-за перелома ноги. Выступление состоялось в Санкт-Петербурге, несмотря на протесты врачей.

Политика Жители Каракаса вышли на митинг в поддержку Мадуро В столице Венесуэлы сторонники президента Николаса Мадуро организовали акцию в его поддержку.

Футбол Дубль Мбаппе помог «ПСЖ» разгромить «Ним» Авторами голов в ворота «Нима» стали полузащитник Кристофер Нкунку и нападающий Килиан Мбаппе, оформивший дубль.

Общество В России в 2018 году на тысячу мужчин приходилось 1156 женщин По состоянию на 1 января 2018 года в России проживало 78,7 млн женщин и 68 млн мужчин.

Спорт Кулижников стал третьим на дистанциях 500 и 1000 метров на ЧМ Состоялись первые забеги на дистанциях 500 и 1000 метров среди мужчин и женщин в спринтерском многоборье на чемпионате мира, который проходит в Нидерландах.

Армия и оружие Самолет ВВС США пролетел над Россией Наблюдательный самолет военно-воздушных сил США Boeing OC-135B с бортовым номером 61-2670 и позывным #OSY12F провел полет над территорией России, сообщает портал PlaneRadar.

Политика 93-летний украинский ветеран получил российский паспорт Сегодня в ОМВД России по Коношскому району Архангельской области состоялось торжественное мероприятие, на котором 93-летнему Михаилу Иосифовичу Ливке руководством управления по вопросам миграции регионального УМВД России вручен паспорт гражданина России, - цитирует официального представителя МВД Ирину Волк RT.