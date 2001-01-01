Футбол

Сборная России вылетела в СаранскСпорт-Экспресс 10:07

Россия — Сан-Марино
8 июня
в 12:00
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Саранск, Мордовия Арена
Сборная России отправилась в Саранск, где 8 июня пройдет матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино.
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Сборная России отправилась в Саранск на матч против Сан-Марино

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