Футбол
Сборная России вылетела в СаранскСпорт-Экспресс 10:07
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Саранск, Мордовия Арена
Сборная России отправилась в Саранск, где 8 июня пройдет матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино.
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