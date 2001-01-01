Сборная России вылетела в СаранскСпорт-Экспресс 10:07

Сборная России отправилась в Саранск, где 8 июня пройдет матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино.

Футбол Шаронов назначен и.о. главного тренера «Рубина» «Рубин» на своём официальном сайте объявил о назначении исполняющим обязанности главного тренера команды Романа Шаронова, который ранее возглавлял молодёжную команду казанского клуба.

Шоу-бизнес Сын Бари Алибасова поделился подробностями отравления отца Сын Алибасова отметил, что одного глотка было достаточно, чтобы получить сильнейшее отравление.

Политика Глава Минприроды назвал сроки ввода запрета на пластиковую посуду Глава Минприроды в начале мая рассказал, что ведомство готовит запрет на продажу одноразовой пластиковой посуды.

Экономика Материнский капитал увеличат в России Министр труда и социальной защиты страны Максим Топилин заявил, что в России увеличат материнский капитал с 1 января 2020 года.

Политика «Нафтогаз» отреагировал на заявление Медведева о транзите газа Контракт на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» заканчивается в конце текущего года.

Шоу-бизнес 13-летняя дочь Анджелины Джоли начала принимать гормоны для смены пола 13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло давно уже просит себя называть Джоном и одевается как мальчик.

Общество В Госдуме предложили отслужившим по призыву досрочный выход на пенсию Депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий учитывать срок военной службы по призыву при начислении страхового стажа в случае досрочного выхода на пенсию.

Общество ФБР обнародовало досье на снежного человека Федеральное бюро расследований США опубликовало документы, связанные с изучением снежного человека.

Происшествия Жителей России предупредили о новом виде судебного мошенничества Как ранее сообщали «Кубанские новости», интернет-пользователи пожаловались на новый вид мошенничества, который связан с «беспроигрышными лотереями» и опросами за вознаграждение.

Политика Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.

Общество ЕС утвердил условия для получения шенгенских мультивиз Как сказано в новых правилах, сначала заявитель должен получить и правильно использовать три краткосрочных визы, выданные в течение предыдущих двух лет.

Космос «Великолепная семерка» пополнилась радиогромким пульсаром Астрономы подтвердили тепловую природу рентгеновского излучения у радиопульсара PSR J0726-2612, что доказывает его сходство с «Великолепной семеркой» — группой относительно близких одиночных нейтронных звезд.

Политика Путин назвал двух самых выдающихся россиян Президент России Владимир Путин рассказал на полях ПМЭФ-2019, кого считает самыми выдающимися россиянами.

Экономика «Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».

Политика В Совфеде оценили слова экс-министра Украины об обмане Москвы Киевом Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко о том, что отношения между Москвой и Киевом осложнились из-за украинской стороны, которая «кидала и обманывала» Россию.

Общество Папа римский изменил текст молитвы «Отче наш» Папа Франциск призывал изменить текст молитвы еще в ноябре 2017 года.

Футбол Клубы РПЛ одобрили расширение лиги до 18 команд Общее собрание клубов РПЛ на заседании в четверг большинством голосов одобрило увеличение числа участников турнира с 16 до 18 команд, заявил генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.

Энергетика Цена нефти Brent упала ниже $60 за баррель Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с 29 января, свидетельствуют данные торгов.

Политика Роскомнадзор заявил о готовности Tinder сотрудничать со спецслужбами Приложение для знакомств Tinder готово предоставить информацию пользователей российским спецслужбам в случае необходимости, заявил НТВ глава Роскомнадзора Александр Жаров.