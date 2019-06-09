Футбол
Сборная России вылетела в Нижний НовгородСпорт-Экспресс 09:59
Сборная России отправилась в Нижний Новгород, где 11 июня примет Кипр в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия - Кипр. Россия занимает 2-е место в группе I, имея в активе 6 очков после 3 матчей.
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Строительство космодрома Восточный контролируют спутники
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Пожар уничтожил 20 квартир в жилом доме в Лондоне
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В результате массового ДТП погибло шесть человек и 11 ранены.
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Власти Китая предупредили крупные технологические компании, такие как Microsoft и Dell, о серьезных последствиях, которые их ждут, если они последуют запрету США и прекратят поставлять технологии китайским компаниям.
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Генеральный прокурор в своем докладе отметил Оренбургскую область, что было завышение тарифов, и чтобы органы прокуратуры приняли все меры.
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