Футбол

Сборная России вылетела в Нижний НовгородСпорт-Экспресс 09:59

Россия — Кипр
11 июня
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Нижний Новгород, Стадион «Нижний Новгород»
Сборная России отправилась в Нижний Новгород, где 11 июня примет Кипр в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия - Кипр. Россия занимает 2-е место в группе I, имея в активе 6 очков после 3 матчей.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сборную России в Нижнем Новгороде встретили более 50 болельщиков

РИА Новости11:57

Болельщики встретили сборную России у отеля в Нижнем Новгороде

Sportbox.RU12:03

Болельщики встретили сборную России у отеля в Нижнем Новгороде

Матч ТВ12:03

Сборная России прибыла в Нижний Новгород

Спорт-Экспресс11:15

Сборная России приехала в Нижний Новгород

Газета.Ru11:27

Сборная России в пух и прах разгромила Сан-Марино и едет в Нижний Новгород

В Городе Nвчера в 15:24

Около 240 волонтеров будут работать в Нижнем Новгороде на матче сборной России по футболу

ТАСС06 июня в 11:34
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 17:40, Ашберн
Автоспорт

Хэмилтон выиграл гонку в Канаде благодаря штрафу Феттеля

Обновлено в 16:09
Политика

Косачёв назвал происходящее в Молдавии «рукотворным кризисом»

«В Молдавии рукотворный кризис, в котором, как ни странно, роль основного «поджигателя» играет Конституционный суд», — написал он.
Обновлено в 16:43
Общество

Проректор РАНХиГС Федотов сожалеет, что назвал учителей неудачниками

Проректор РАНХиГС Иван Федотов, назвавший школьных учителей «отвратительными» и «закомплексованными неудачниками», признал, что был слишком категоричен.
Обновлено в 17:26
Происшествия

В Новороссийске загорелось здание морского университета

Здание Государственного морского университета имени Ф.Ушакова загорелось на площади 300 квадратных метров в Новороссийске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 14:20
Игры

The Outer Worlds выйдет 25 октября

Обновлено в 16:14
Общество

Ротенберг выкупит ключевую компанию проекта Крымского моста

Председатель совета директоров ООО "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг выкупит "СГМ-Мост" (создавалось для управления проектом строительства Крымского моста).
Обновлено в 16:25
Музыка

Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России

Российский певец Григорий Лепс в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал сообщение об отмене участия группы «Машина времени» в рамках сборного концерта на Красной площади по случаю Дня России 12 июня.
Обновлено в 15:39
Происшествия

Выброс химикатов в реку произошел на Украине

Обновлено в 08:42
Армия и оружие

Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США

Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено вчера в 15:28
Происшествия

Эксперты: в моче Голунова следов наркотиков не обнаружено

Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили в моче Ивана Голунова следов наркотиков.
Обновлено в 16:08
Игры

Киану Ривз назвал дату выхода Cyberpunk 2077

Обновлено в 17:30
Происшествия

Один из терминалов Шереметьево затопило

Обновлено в 12:15
Наука

Эксперты назвали главные угрозы для человечества

Эксперты маркетингового агентства Blueclaw из Великобритании назвали четыре сценария гибели человечества.
Обновлено в 10:27
Происшествия

Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова

В заявлении редакции трех изданий потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ, заявление опубликовано на сайтах газет.
Обновлено в 16:39
Происшествия

В городе Щекино Тульской области горит кровля торгового центра

Крыша торгового центра горит в городе Щекино Тульской области.
Обновлено в 11:52
Политика

Экзитполы показали победу Токаева на выборах президента Казахстана

Обновлено в 14:05
Общество

Власти Солсбери выкупят дом Скрипаля

Городской совет Солсбери принял решение выкупить дом, в котором проживал экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль до отравления, сообщают "Известия".
Обновлено в 14:51
Армия и оружие

Аэродромы ЗВО защитят с помощью групп РЭБ

Обновлено в 15:00
Игры

[Е3 2019] Wasteland 3 – Анонсирована постапокалиптическая ролевая игра

В рамках презентации Microsoft на выставке Electronic Entertainment Expo 2019 разработчики представили новый ролик, демонстрирующий игровой процесс предстоящей игры Wasteland 3. Wasteland 3 — это ролевая игра от студии inXile Entertainment и THE BROTHERHOOD, действие которой разворачивается в постапокалиптическом мире.
Обновлено в 17:00
Происшествия

Журналиста Ивана Голунова отправили под домашний арест

Обновлено вчера в 15:20
Авто

Тульский губернатор Дюмин не может позволить себе лимузин Aurus

Хотел бы приобрести лимузин Aurus проекта «Кортеж», но пока он стоит слишком дорого, заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин 9 июня, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:44
Шоу-бизнес

Врачи оценили состояние Бари Алибасова

Обновлено в 10:18
Общество

В Астрахани на земле фермера нашли золото сарматов

Фермер из Астрахани Рустам Мудаев выкапывал яму под мусор и заметил в земле старинный бронзовый горшок.
Обновлено в 15:09
Игры

[E3 2019] Трейлер анонса CrossfireX, релиз в следующем году

На E3 2019 во время презентации Microsoft показали дебютный трейлер Crossfire X. Релиз заявлен на 2020 год.
Обновлено в 17:31
Армия и оружие

«Армата» возглавила рейтинг лучших танков в мире

Новейший российский танк Т-14 «Армата» признан лучшим танком в мире.
Обновлено в 08:37
Гаджеты

В сети появились свежие скриншоты редизайна Steam

Энтузиастам из Steam Database удалось опробовать новый интерфейс Steam, который анонсировали в марте.
Обновлено в 10:42
Общество

Москвичам пообещали несколько дней прохлады на будущей неделе

Москвичам пообещали немного прохлады на будущей неделе.
Обновлено в 07:21
Игры

E3 2019: состоялся анонс Elden Ring от From Software и Джорджа Мартина

Обновлено в 17:28
Футбол

Сборная Португалии по футболу стала первым победителем Лиги наций

Сборная Португалии по футболу одержала победу над командой Нидерландов со счетом 1:0 в финальном матче Лиги наций.
Обновлено в 16:36
Экономика

Депутаты от ЛДПР предложили ввести компенсационные выплаты за уход за инвалидами I группы

Депутаты от фракции ЛДПР намерены внести проект закона о компенсирующих выплатах в размере 10 тыс. рублей для неработающих лиц, ухаживающих за инвалидами I группы за исключением инвалидов детства.
Обновлено в 17:13
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное