Футбол
Сборная России вылетела в Брюссель на матч с БельгиейPravda.Ru 10:11
Футболисты, тренерский штаб и персонал сборной России вылетели в Брюссель, сообщает пресс-служба команды в Твиттере. 21 марта там состоится первый матч отборочного турнира Евро-2020 против команды Бельгии.
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Политика
Марина Ковтун покидает пост губернатора Мурманской области
Обновлено в 12:14
Экономика
Банк России назвал самые теневые сектора экономики
Как сообщаетИА REGNUM, из предварительной оценки Росфинмониторинга следует, что объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны.
Обновлено в 06:57
Политика
Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана
Обновлено в 09:05
Футбол
Богатейший человек Великобритании намерен купить «Челси»
Во вторник британские СМИ сообщили о том, что богатейший человек Великобритании, владелец компании Ineos (химическая промышленность) Джим Рэтклифф, состояние которого оценивается в £21 млрд, намерен предпринять еще одну попытку купить у Романа Абрамовича «Челси».
Обновлено в 12:58
Экономика
Петербургская биржа приостановила торги из-за проверки в дата-центре
"Подтверждаем факт проведения проверки правоохранительными органами в помещении дата-центра, где, в том числе, расположены наши сервера", - заявил представитель биржи РИА Новости.
Обновлено в 08:24
Экономика
Росстат перестанет публиковать ежемесячные данные о доходах россиян
Росстат на неопределенный срок приостанавливает публикацию ежемесячных данных о доходах россиян.
Обновлено в 11:41
Экономика
ФАС не удалось доказать сговор Минздрава и «Р-Фарм»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прекратила дело в отношении Минздрава и «Р-Фарм» из-за отсутствия нарушений.
Обновлено в 12:07
Общество
В Госдуме оценили законопроект о возврате сезонного перевода времени
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал внесение законопроекта, предлагающего вернуть в России сезонный перевод времени.
Обновлено в 06:43
Шоу-бизнес
Алдонин рассказал, с кем будет жить дочь Началовой
Похороны певицы пройдут 21 марта на Троекуровском кладбище. Ранее Алдонин рассказал о переживаниях дочери из-за смерти Началовой.
Обновлено в 09:39
Общество
Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров
В понедельник, 18 марта, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров.
Обновлено вчера в 12:57
Политика
Новый глава Челябинской области в первую очередь займется экологией
Назначенный исполняющим обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер в качестве одного из своих приоритетов на новом посту назвал решение экологических проблем региона.
Обновлено в 12:05
Политика
Топилин: 30 регионов намеренно занижают прожиточный минимум пенсионера
Порядка 30 субъектов РФ искусственно занизили прожиточный минимум пенсионера, чтобы получать доплаты из бюджетной системы РФ.
Обновлено в 08:47
Политика
Зеленский стал безусловным лидером президентской гонки на Украине
Второе место в рейтинге принадлежит действующему президенту страны Петру Порошенко (14,22%), а третье место украинцы отдали лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко (12,9%), пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 23:55
Космос
В сети появилось видео мощного взрыва метеора
Опубликованы кадры взрыва суперболида, который вошёл в атмосферу Земли над Беринговым морем у побережья Камчатского края в декабре прошлого года.
Обновлено в 12:38
Политика
Совет ЕС утвердил ряд мер на случай Brexit без соглашения
Во вторник, 19 марта, Совет Европейского Союза утвердил набор экстренных мер, которые будут регулировать отношения Евросоюза с Лондоном, если Великобритания выйдет из ЕС без соглашения.
Обновлено в 06:36
Политика
Трамп отдал часть своей зарплаты Министерству нацбезопасности США
Трамп отметил, что пресса не любит писать подобные вещи, но он всегда отдает свою зарплату в размере 400 тысяч долларов различным ведомствам в течение года.
Обновлено в 02:26
Единоборства
Макгрегор рассчитывает на реванш с Хабибом
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил, что рассчитывает на еще один бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Обновлено в 12:28
Общество
Медведев распорядился проиндексировать зарплаты бюджетников на 4,3%
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации с 1 октября зарплат федеральных госслужащих и бюджетников на 4,3%. Об этом сообщается на портале правовой информации.
Обновлено в 08:42
Кино
Скончался режиссёр Марлен Хуциев
Сегодня, 19 марта, утром на 94-м году жизни скончался народный артист СССР, режиссёр Марлен Хуциев.
Обновлено в 01:54
Футбол
Кокорин рассказал о подарках на свой день рождения
Отбывающий наказание в СИЗО "Бутырка" нападающий "Зенита" Александр Кокорин рассказал, как проведет свой день рождения, передают "Известия".
Обновлено вчера в 23:02
Футбол
«Хоффенхайм» назвал имя следующего главного тренера
В сезоне 2014-2015 Шредер был главным тренером «Твенте».
Обновлено в 10:59
Спорт
Загитова последней представит короткую программу на ЧМ
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выступит последней в короткой программе на чемпионате мира в Японии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:50
Общество
Свинку Пеппу обвинили в сексизме
Пожарная охрана Лондона обвинила в сексизме персонажа британского мультсериала "Свинка Пеппа", сообщает Independent.
Обновлено в 08:40
Общество
Семью затравленной за письмо Путину девочки заподозрили в афере
Глава Себежского района Псковской области Леонид Курсенков обвинил в афере семью 12-летней Таси Перчиковой из деревни Томсино, которая пожаловалась на травлю после письма президенту с рассказом о трудном финансовом положении своей матери.
Обновлено в 05:49
Наука
Ученые усовершенствовали технологию электролиза морской воды
Обновлено в 05:20
Политика
Путин выступит на коллегии Генпрокуратуры
В Генпрокуратуре России состоится расширенное заседание коллегии. Оценку работе контролирующей организации даст президент России.
Обновлено в 01:43
Финансы
Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,5%
Рынок акций РФ при открытии торгов во вторник сохранил восходящий импульс предыдущего дня вслед за выросшими индексами в США, хотя конъюнктура в Азии во вторник подает коррекционные сигналы; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,3-0,5%, при этом просели акции ПАО "Группа Черкизово" на новостях о намерении компании провести re-IPO более 6,6% бумаг.
Обновлено в 03:21