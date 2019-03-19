Футбол

Сборная России вылетела в Брюссель на матч с БельгиейPravda.Ru 10:11

Бельгия — Россия
21 марта
в 15:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион короля Бодуэна
Футболисты, тренерский штаб и персонал сборной России вылетели в Брюссель, сообщает пресс-служба команды в Твиттере. 21 марта там состоится первый матч отборочного турнира Евро-2020 против команды Бельгии.
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