Футбол
Сборная России по футболу прибыла в Брюссель на матч с БельгиейRT на русском 13:14
Сборная России по футболу прилетела в Брюссель на первый матч отборочного цикла к Евро-2020, в котором сыграет с Бельгией. Об этом сообщает Twitter национальной команды.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 14:48, Ашберн
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Крупный астероид EA2 приближается к Земле
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Малков добавил, что Росстат опубликует данные по доходам населения за I квартал 2019 года по новой методике, пересчитав данные за последние шесть лет.
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала разработать систематизированные планы иммунизации прибывающих в Европу беженцев и мигрантов на основе календаря прививок принимающих стран.
Обновлено в 07:02
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Собчак посетила репетицию спектакля Виторгана
На днях журналистка вместе с маленьким наследником посетила репетицию спектакля «Город Лжедмитров» — ее экс-избранник выступил в роли режиссера постановки.
Обновлено в 09:37
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Глава Мурманской области написала заявление об отставке
Обновлено в 11:31
Политика
МИД России вернул Киеву ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел России вернуло Киеву ноту протеста из-за поездки президента Владимира Путина в Крым.
Обновлено в 14:19
Армия и оружие
Япония намерена увеличить дальность своих ракет
Обновлено в 02:58
Космос
Роскосмос опроверг перенос сроков по программе «Луна-25»
Роскосмос не подтвердил изменений в программе по проекту "Луна-25", сообщив, что работы по обеспечению запуска космического аппарата ведутся согласно ранее утвержденному графику, запуск запланирован на 2021 год.
Обновлено в 10:34
Политика
Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана
Обновлено в 09:05
Футбол
«Реал» рассматривает Рабьо в качестве замены Модричу
Сообщается, что в клубе рассматривают кандидатуру Рабьо в качестве замены полузащитнику «Реала» Луке Модричу.
Обновлено в 13:55
Футбол
«Реал» и «Манчестер Юнайтед» могут совершить громкий обмен
"Реал" заинтересован в обмене игроками с "Манчестер Юнайтед", сообщает The Sun.
Обновлено в 13:06
Политика
Рябков предостерег США от реализации военного сценария в Венесуэле
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам прошедшей в Риме встречи со специальным представителем США по Венесуэле Эллиотом Абрамсом заявил, что у Вашингтона есть наработки по использованию военной силы в этой южноамериканской стране, передает ТАСС.
Обновлено в 14:43
Шоу-бизнес
Отец Юлии Началовой опроверг слухи вокруг смерти дочери
Мужчина опроверг слухи о том, что артистке перед смертью ампутировали ногу, и отмел все обвинения в адрес врачей.
Обновлено в 07:26
Экономика
Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗС
Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС, сообщили ТАСС в министерстве.
Обновлено в 13:28
Футбол
Кокорин отмечает день рождения в СИЗО
Как сообщает издание «Известия», подарков на свой день рождения Кокорин не просил, но, возможно, воспользуется правом на звонок близким.
Обновлено в 02:02
Транспорт
Дюмин выступил против повышения цен на проезд в тульских маршрутках
Глава администрации Тулы Евгений Авилов сообщил, что считает повышение цены на пассажирские перевозки в коммерческом транспорте необоснованным.
Обновлено в 10:18
Технологии
Французы испытали летающий четырехколесный мотоцикл
Французская компания Lazareth Auto-Moto провела серию летных испытаний перспективного летающего четырехколесного мотоцикла LMV 496.
Обновлено вчера в 09:03
Хоккей
СКА обыграл «Локомотив» и увеличил преимущество в серии плей-офф КХЛ
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. СКА увеличил преимущество в серии до четырех побед - 3-1.
Обновлено в 14:24
Общество
По стенам «Беговой» вновь течет вода
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Политика
Топилин: 30 регионов намеренно занижают прожиточный минимум пенсионера
Порядка 30 субъектов РФ искусственно занизили прожиточный минимум пенсионера, чтобы получать доплаты из бюджетной системы РФ.
Обновлено в 08:47
Политика
Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным
Украинский лидер Петр Порошенко прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что с властями Украины "не сварить каши".
Обновлено вчера в 17:28
Недвижимость
Банки начали продавать квартиры с жильцами
Речь идет о продаже приобретенной по ипотеке недвижимости с зарегистрированными или прописанными жильцами, владельцы которой не в состоянии обслуживать долги.
Обновлено в 10:16
Наука
В США придумали способ межзвездных путешествий
Обновлено в 14:32
Авто
У пикапа Mitsubishi L200 появится версия для покорения бездорожья
Сообщается также, что рестайлинговый Mitsubishi L200 уже предлагают дилеры в России, где он представлен в пяти вариантах исполнения.
Обновлено в 11:18
Авто
В США расследуют причины массовых возгораний автомобилей Hyundai и Kia
Сразу в нескольких штатах были зафиксированы случаи возгорания автомобилей Hyundai и Kia 2011-2014 годов выпуска.
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Интернет
«Лаборатория Касперского» пожаловалась на Apple в ФАС
«Лаборатория Касперского» подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России жалобу на корпорацию Apple.
Обновлено в 11:17
Футбол
РФС рассчитывает на выход юношеской сборной России на ЧЕ-2019
Российский футбольный союз (РФС) рассчитывает, что сборная России по футболу сумеет квалифицироваться на чемпионат Европы для игроков до 19 лет, сообщил на пресс-конференции технический директор РФС Андрей Лексаков.
Обновлено в 13:31
Экономика
Петербургская биржа приостановила торги из-за проверки в дата-центре
"Подтверждаем факт проведения проверки правоохранительными органами в помещении дата-центра, где, в том числе, расположены наши сервера", - заявил представитель биржи РИА Новости.
Обновлено в 08:24
Гаджеты
NVIDIA анонсировала поддержку рейтресинга на более старых видеокартах
В апреле NVIDIA добавит поддержку DirectX-трассировки лучей (DXR) в свои более старые видеокарты.
Обновлено вчера в 20:22