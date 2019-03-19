Сборная России по футболу прибыла в Брюссель на матч с БельгиейRT на русском 13:14

Сборная России по футболу прилетела в Брюссель на первый матч отборочного цикла к Евро-2020, в котором сыграет с Бельгией. Об этом сообщает Twitter национальной команды.

Сборная России по футболу прибыла в Брюссель на матч с Бельгией

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