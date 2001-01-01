Футбол
Сборная России вылетела в БельгиюМатч ТВ вчера в 09:21
Сборная России по футболу во вторник днем отправилась в Бельгию на первый матч отборочного турнира Евро-2020. В среду у команды Станислава Черчесова пройдет тренировка на стадионе «Король Бодуэн».
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48 часов до Бельгии. С чем сборная России едет на стадион «Король Бодуэн»?
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