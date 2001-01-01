Сборная России вылетела в БельгиюМатч ТВ 09:21

Сборная России по футболу во вторник днем отправилась в Бельгию на первый матч отборочного турнира Евро-2020. В среду у команды Станислава Черчесова пройдет тренировка на стадионе «Король Бодуэн».

Спорт день за днем

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Общество Власти Москвы объяснили появление летучих мышей в столице Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский сообщил, что в столице из-за потепления климата начали появляться летучие мыши.

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Политика Президент Чехии назвал Турцию союзником ДАИШ Чешский президент Милош Земан заявил, что Турция является "фактическим союзником ДАИШ" (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").

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