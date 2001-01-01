Футбол
Сборная России вылетела в БельгиюМатч ТВ 09:21
Сборная России по футболу во вторник днем отправилась в Бельгию на первый матч отборочного турнира Евро-2020. В среду у команды Станислава Черчесова пройдет тренировка на стадионе «Король Бодуэн».
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Политика
Порошенко раскрыл свой план по возвращению Крыма
Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в эфире НСН посоветовал Порошенко прислушаться к своим избирателям и забыть про возвращении Крыма в состав Украины.
Обновлено в 01:13
Общество
ФСИН намерена обязать сотрудников извиняться перед заключенными
Ведомство намерено закрепить нормы, обязывающие сотрудников исправительных учреждений проявлять корректность, уважение, вежливость и внимательность по отношению к заключенным, а также официально приносить извинения, если были совершены противозаконные действия.
Обновлено в 18:25
Гаджеты
Появилось первое фото нового российского пулемета калибра 7,62 мм
Российские оружейники создали новейший пулемет калибра 7,62 миллиметров. Его фотография уже опубликована в интернете.
Обновлено в 06:00
Общество
Власти Москвы объяснили появление летучих мышей в столице
Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский сообщил, что в столице из-за потепления климата начали появляться летучие мыши.
Обновлено в 20:59
Общество
Медведев подписал распоряжение об индексации зарплаты бюджетников
Зарплаты федеральных государственных служащих и бюджетников будут повышены с 1 октября на 4,3 процента.
Обновлено в 07:58
Политика
Президент Чехии назвал Турцию союзником ДАИШ
Чешский президент Милош Земан заявил, что Турция является "фактическим союзником ДАИШ" (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").
Обновлено в 20:08
Футбол
«Ювентус» начал переговоры по нападающему «Айнтрахта» Аллеру
Нападающий «Айнтрахта» Себастьен Аллер может продолжить карьеру в итальянской Серии А, сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttomercatoweb.
Обновлено в 16:51
Шоу-бизнес
Алла Пугачева поздравила Валерия Леонтьева с 70-летием
Алла Борисовна Пугачева, которая в апреле тоже отметит свое 70-летие, не забыла поздравить российского народного артиста Валерия Леонтьева с днем рождения.
Обновлено в 12:45
Общество
У иркутского замгубернатора нашли недвижимость в Италии
Речь идет о Дмитрии Чернышове, заместителе губернатора Иркутской области Сергея Левченко.
Обновлено в 03:07
Авто
Младший паркетник Volkswagen T-Cross — первые впечатления
Младший паркетник T-Cross построен на самой компактной модификации платформы MQB – А0.
Обновлено в 21:01
Хоккей
Кузнецов и Овечкин принесли «Вашингтону» победу над «Нью-Джерси»
Действующий обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз" одержал победу над "Нью-Джерси Дэвилз". Итоговый счет – 4:1 в пользу "столичных".
Обновлено в 22:23
Шоу-бизнес
Мать Алдонина рассказала, с кем будет жить дочь Началовой
Мать футболиста Евгения Алдонина Елена сообщила, с кем будет жить 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой Вера, пишет ФАН.
Обновлено в 20:13
Происшествия
Число жертв авиакатастроф в России выросло в 2,5 раза
Число погибших в результате крушения самолетов в России в 2018 г. выросло в 2,5 раза, следует из доклада Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о безопасности полетов в прошлом году.
Обновлено в 21:38
Происшествия
В Петербурге задержаны мошенники, продававшие пенсионерам БАДы
Полицейские Санкт-Петербурга задержали мошенников, которые продавали пенсионерам дешевые БАДы под видом дорогих лекарств, передает ОТР.
Обновлено в 10:36
Финансы
Доходы бюджета от НДС в 2019 году составят 800 млрд рублей
При сохранении стабильных цен на нефть, валютного курса, динамики ВВП на уровне 2% и инфляции в размере 4% прирост доходов консолидированного бюджета в 2019 году за счет повышения ставки НДС составит почти 800 млрд рублей, говорится в исследовании.
Обновлено в 19:10
Шоу-бизнес
Участник шоу «Один в один» заявил, что у Началовой был рак
Обновлено в 17:49
Политика
Губернатор Челябинской области Дубровский ушёл в отставку
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Борис Дубровский возглавил Челябинскую область в январе 2014 года в качестве временно исполняющего обязанности, а в сентябре того же года победил на выборах.
Обновлено в 11:03
Армия и оружие
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили 17 мин по территории республики
Украинские силовики во вторник выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики 17 мин калибром 82 миллиметра, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Обновлено в 12:52
Происшествия
В Якутии задержали группу людей, устроивших погром в овощных киосках
Начальник полиции Якутска сообщил об аресте группы людей, учинивших погромы в овощных киосках, и призвал жителей города не поддаваться на провокации и не разжигать межнациональную рознь после преступления мигранта, всколыхнувшего регион, сообщает пресс-служба межмуниципального управления МВД России "Якутское".
Обновлено в 20:11
Экономика
Объем «свободных денег» у россиян вырос в феврале
Специалисты холдинга "Ромир" в ходе проведенного исследования выявили рост объема "свободных денег" у граждан РФ в прошлом месяце 5,5% по сравнению с январем.
Обновлено в 21:49
Экономика
Набсовет Сбербанка выдвинул Грефа для переизбрания на пост главы
Наблюдательный совет Сбербанка утвердил нынешнего главу банка Германа Грефа в качестве кандидата для переизбрания на новый срок.
Обновлено в 08:14
Игры
NVIDIA выпустит обновленную версию Quake 2 с поддержкой технологии RTX
В обновленной версии Quake 2 будет реалистичное освещение и текстуры высокого разрешения, взятые из издания Quake 2 XP.
Обновлено в 03:45
Общество
Очевидцы сообщили о протечке на станции метро «Беговая»
Обновлено в 14:33
Армия и оружие
Путин назвал Су-57 лучшим в мире военным самолетом
Российский президент Владимир Путин на встрече с победителями конкурса "Лидеры России" заявил, что считает Су-57 лучшим военным самолетом в мире.
Обновлено в 11:09
Политика
Путин и Назарбаев провели телефонный разговор
В Кремле подтвердили факт телефонного разговора во вторник президента РФ Владимира Путина и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Обновлено в 10:27
Шоу-бизнес
Андрей Губин уехал из России с новой возлюбленной
Звезда 90-х Андрей Губин уехал из России.
Обновлено в 03:35
Авто
Начались продажи обновленного KIA Sportage в Китае
Китайские дилеры KIA начали продажи обновленного кроссовера KIA KX5 (Sportage) с другим дизайном.
Обновлено в 09:28
Космос
В небе над ОАЭ образовалась дыра абсолютно правильной формы
В небе над ОАЭ образовалась дыра абсолютно правильной формы Впрочем, метеорологи развенчали миф и заявили, что подобные дыры правильной формы – распространенное явление.
Обновлено в 04:15
Хоккей
Александр Хованов подписал контракт с «Миннесотой»
Российский форвард Александр Хованов подписал контракт новичка с командой НХЛ "Миннесотой Уайлд".
Обновлено в 16:40