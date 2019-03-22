Футбол

Сборная России вылетела на матч с КазахстаномЕвро-футбол.ру 10:18

Бельгия — Россия
3 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион короля Бодуэна
Юри Тилеманс
14′
16′
Денис Черышев
19′
Александр Головин
26′
Далер Кузяев
Антон Миранчук
Эден Азар
45′
64′
Денис Черышев
Федор Чалов
77′
Артем Дзюба
Федор Смолов
Торган Азар
Насер Шадли
84′
Эден Азар
88′
Дрис Мертенс
90′
90′
Александр Головин
Сборная России вылетела в Казахстан, где в воскресенье сыграет против местной национальной команды. pic.twitter.com / CJMws4v4DF — Сборная России (@ TeamRussia) 22 марта 2019 г. Ранее стало известно, что матч Казахстан - Россия пройдёт под закрытой крышей.
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