Сборная России вылетела на матч с КазахстаномЕвро-футбол.ру 10:18

Сборная России вылетела в Казахстан, где в воскресенье сыграет против местной национальной команды. pic.twitter.com / CJMws4v4DF — Сборная России (@ TeamRussia) 22 марта 2019 г. Ранее стало известно, что матч Казахстан - Россия пройдёт под закрытой крышей.

Сборная России вылетела на матч с Казахстаном

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