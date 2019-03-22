Футбол
Сборная России вылетела на матч с КазахстаномЕвро-футбол.ру 10:18
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион короля Бодуэна
Юри Тилеманс
|14′
|16′
Денис Черышев
|19′
Александр Головин
|26′
Далер Кузяев
Антон Миранчук
Эден Азар
|45′
|64′
Денис Черышев
Федор Чалов
|77′
Артем Дзюба
Федор Смолов
Торган Азар
Насер Шадли
|84′
Эден Азар
|88′
Дрис Мертенс
|90′
|90′
Александр Головин
|58%
|Владение мячом
|42%
|3
|Удары в сторону ворот
|2
|5
|Удары в створ ворот
|2
|1
|Сейвы вратарём
|2
|2
|Офсайды
|3
|8
|Угловые
|2
|12
|Фолы
|13
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|1
Бельгия
Расстановка 3‑4‑3
1
Куртуа
2
Алдервейрелд
20
Боята
5
Вертонген
21
Кастань
8
Тилеманс
6
Дендонкер
22
Шадли
14
Мертенс
23
Батшуайи
10
Азар
2 ×
1
Гилерме
2
Фернандес
3
Набабкин
14
Джикия
13
Кудряшов
18
Жирков
19
Ахметов
17
Головин
11
Миранчук
10
Чалов
9
Смолов
Россия
Расстановка 5‑4‑1
Сборная России вылетела в Казахстан, где в воскресенье сыграет против местной национальной команды. pic.twitter.com / CJMws4v4DF — Сборная России (@ TeamRussia) 22 марта 2019 г. Ранее стало известно, что матч Казахстан - Россия пройдёт под закрытой крышей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 11:30, Ашберн
Экономика
Red Wings пострадала за SSJ 100
В Airbus отметили, что в России эксплуатировать самолеты Airbus A220-300 планировала только Red Wings.
Обновлено вчера в 18:24
Политика
Миллер заявил о готовности к переговорам о поставках газа на Украину
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил о готовности российской компании к переговорам с Киевом о прямых поставках газа на Украину.
Обновлено в 10:22
Армия и оружие
Рогозин: МБР «Сармат» «порвет в клочья» любую систему ПРО
Как ранее сообщало ИА REGNUM, впервые о новой МБР «Сармат» сообщил президент России Владимир Путин в минувшем году.
Обновлено в 10:56
Политика
Дамаск ответил Трампу на твит о признании Голанских высот израильскими
Заявления президента США Дональда Трампа о возможности признания Голанских высот территорией Израиля являются безответственными, передает сирийское государственное информагентство SANA слова представителя МИДа страны.
Обновлено в 02:36
Футбол
Как Россия проиграла Бельгии в квалификации Евро-2020
Сборная России на выезде уступила Бельгии со счётом 1:3 в стартовом матче квалификации Евро-2020.
Обновлено вчера в 18:29
Культура
Marvel выставит на аукцион костюмы из сериалов про супергероев
Marvel Entertainment совместно с магазином Prop Store проведет аукцион костюмов и реквизита из сериалов про супергероев "Сорвиголова", "Люк Кейдж" и "Железный кулак".
Обновлено в 09:13
Технологии
Роскомнадзор заказал систему контроля блокировок для поисковиков и VPN
Представитель Роскомнадзора рассказал изданию, что система позволит поисковым сетям, VPN и анонимайзерам получать готовый для работы список запрещенных сайтов.
Обновлено в 02:09
Происшествия
Отправленный под домашний арест москвич пропил надетый на него браслет
Житель Зеленограда продал электронный браслет, который надели на него после избрания судом меры пресечения в виде домашнего ареста.
Обновлено в 10:09
Политика
США ввели санкции за покупку российских и китайских технологий
У рсосийских, китайских и других поставщиков Pulse Niru закупала оборудование и продвинутые технологии.
Обновлено в 10:57
Авто
Новый Mercedes-AMG получил бронированную версию
Канадская компания, специализирующаяся на бронировании заводских автомобилей, представила защищенную версию Mercedes-AMG G 63 нового поколения.
Обновлено в 09:03
Шоу-бизнес
Елена Степаненко прятала от Петросяна и суда 25 миллионов рублей
Обновлено вчера в 06:17
Авто
В РФ введут платную экспертизу для ретромашин
В случае, если сумма штрафных баллов не превысит 100, владельцу ретромашины вручат паспорт классического транспортного средства (КТС) сроком действия на пять лет, а также впоследствии он сможет получить в ГИБДД специальные номера с буквой «К». Экспертиза будет платной, ее стоимость еще не определена.
Обновлено в 03:08
Экономика
ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых
Отсюда в СМИ появились сообщения об угрозе блокировок счетов таких предпринимателей.
Обновлено в 10:56
Транспорт
«Аэрофлот» отменит самые дешевые билеты с багажом
Как сообщил РБК источник в «Аэрофлоте», компания проводила статистическое исследование и выяснила, что значительная часть пассажиров, которые приобретали «Эконом бюджет», летают без багажа.
Обновлено в 07:49
Авто
Китайский «клон» Range Rover Evoque запретили продавать
В автомобильной промышленности случился прецедент: китайский суд признал компанию Jiangling Motor Holding, выпускающую кроссовер Landwind X7 - нелицензионную копию Range Rover Evoque, виновной в плагиате.
Обновлено в 10:00
Происшествия
В Мордовии заключенные совершили акты членовредительства из-за насилия
Заключенные из Чечни совершили акты членовредительства в мордовской колонии в качестве протеста против насилия со стороны надзирателей.
Обновлено в 09:24
Шоу-бизнес
Стали известны результаты вскрытия тела Началовой
PR-менеджер певицы Юлии Началовой Анна Исаева сообщила официальные результаты вскрытия тела исполнительницы.
Обновлено вчера в 07:59
Шоу-бизнес
Плохо стало певице Лолите Милявской после концерта в Ростове
Скорую вызвали помощники Лолиты Милявской. Приехавшие врачи неотложки диагностировали у певицы проблемы с давлением и сильный стресс.
Обновлено в 00:55
Происшествия
В Петербурге подростки со стрельбой ограбили ростовщиков
Разбойное нападение со стрельбой произошло днем 22 марта во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.
Обновлено в 11:14
Происшествия
Два человека погибли при столкновении такси и грузовика в Москве
Автоавария с участием самосвала и такси на Литовском бульваре в Москве привела к гибели двух человек.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Вертолет с пассажирами совершил жесткую посадку в ЯНАО
В ближайшее время из Салехарда вылетит другой борт «Ямала», который доставит пассажиров Ми-8 в пункт назначения.
Обновлено в 05:11
Политика
Борисов оценил востребованность самолетов МС-21 в России
В свою очередь Борисов добавил, что отказ американских поставщиков доставить материалы для «черного крыла» не лишили Россию возможности завершить работы в срок.
Обновлено в 09:00
Политика
Ведущий НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского политолога
Обновлено вчера в 14:10
Гаджеты
Xiaomi и Huawei многократно расширят сеть розничных магазинов в России
Китайские бренды Huawei и Xiaomi в ближайшее время значительно расширят свои сети розничных магазинов в крупных городах России.
Обновлено в 05:19
Авто
В Петербурге предлагают сажать в тюрьму за скручивание пробега
Если закон примут, то недобросовестным дельцам, которые обманывают покупателей относительно состояния пробега и ранее полученных машиной повреждений, может грозить наказание — штраф на сумму до 500 тыс. руб. или обязательные работы до 360 часов.
Обновлено в 05:29