Сборная России выйдет на матч с Казахстаном в белой формеВести.Ru 05:19

Мужская сборная России по футболу проведет матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с командой Казахстана в майках белого цвета. Встреча состоится 24 марта в Нур-Султане. Игра между российскими и казахстанскими футболистами начнется в 17:00 по московскому времени.

Сборная России выйдет на матч с Казахстаном в белой форме

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