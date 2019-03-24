Футбол
Сборная России выйдет на матч с Казахстаном в белой формеВести.Ru 05:19
Мужская сборная России по футболу проведет матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с командой Казахстана в майках белого цвета. Встреча состоится 24 марта в Нур-Султане. Игра между российскими и казахстанскими футболистами начнется в 17:00 по московскому времени.
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