Футбол
Сборная России выйдет на матч с Казахстаном в белой формеВести.Ru 05:19
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Астана Арена»
|19′
Денис Черышев
Юрий Логвиненко
Ян Вороговский
|30′
|45′+2′
Денис Черышев
Гафуржан Суюмбаев
|50′
|52′
Артем Дзюба
Исламбек Куат
|59′
Роман Муртазаев
Бауыржан Турысбек
|59′
|61′
Алексей Ионов
Владислав Игнатьев
|62′
Абзал Бейсебеков
Елдос Ахметов
|65′
|70′
Денис Черышев
|72′
Ильзат Ахметов
Алексей Миранчук
|82′
Артем Дзюба
Федор Чалов
Юрий Перцух
Георгий Жуков
|85′
Бактиер Зайнутдинов
|90′+3′
Казахстан
Расстановка 5‑3‑2
12
Непогодов
21
Бейсебеков
6
Ахметов
2
Малый
11
Вороговский
16
Суюмбаев
17
Меркель
5
Куат
10
Жуков
19
Зайнутдинов
15
Турысбек
1
Гилерме
2
Фернандес
5
Семенов
14
Джикия
13
Кудряшов
15
Миранчук
8
Газинский
7
Оздоев
20
Игнатьев
10
Чалов
6
Черышев
2 ×
Россия
Расстановка 4‑3‑3
Мужская сборная России по футболу проведет матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с командой Казахстана в майках белого цвета. Встреча состоится 24 марта в Нур-Султане. Игра между российскими и казахстанскими футболистами начнется в 17:00 по московскому времени.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 15:13, Ашберн
Политика
NBC: в администрации Трампа произошел раскол
В администрации президента США Дональда Трампа произошел раскол по вопросу усиления санкций в отношении Ирана.
Обновлено в 13:24
Происшествия
Юрий Николаев госпитализирован с сотрясением мозга
В результате удара Николаев получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму, сообщает telegram-канал Baza.
Обновлено в 13:26
Футбол
Сборная России разгромила Казахстан в отборе на Евро-2020
Сборная России одержала первую победу в отборочном турнире Евро-2020.
Обновлено в 12:12
Политика
Трамп заявил о намерении США признать Голанские высоты израильскими
«После 52 лет пришло время для Соединённых Штатов полностью признать израильский суверенитет над Голанскими высотами, которые имеют стратегическое значение для Израиля и региональной стабильности», — написал он.
Обновлено 21 марта в 16:07
Происшествия
В Хасавюрте возбудили уголовное дело после массового отравления
МВД возбудило уголовное дело после массового отравления в дагестанском Хасавюрте, сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram.
Обновлено в 11:18
Футбол
«Реал» узнал условия для перехода Мбаппе из «ПСЖ»
Мадридский "Реал" узнал, что необходимо для перехода в стан клуба нападающего французского "ПСЖ" Килиана Мбаппе, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:35
Футбол
Бьелса или Жардим могут возглавить «Рому»
«Рома» продолжает поиски возможного кандидата на должность главного тренера команды.
Обновлено в 14:17
Происшествия
Пассажир московского метро упал на рельсы перед поездом
На станции "Котельники" Таганско-Краснопресненской линии московского метро вечером в воскресенье, 24 марта, нетрезвый мужчина упал на рельсы перед прибывающим поездом.
Обновлено в 13:50
Армия и оружие
Пакистан намерен расширить сотрудничество с РФ в оборонной сфере
Исламабад хотел бы расширить оборонное сотрудничество с Россией, приводит РИА Новости заявление руководителя пресс-службу пакистанского военного ведомства генерала Асифа Гафура.
Обновлено в 12:06
Хоккей
Передача Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Филадельфию»
"Вашингтон" в домашнем матче регулярного чемпионата обыграл "Филадельфию" (3:1). Российский нападающий "Столичных" Александр Овечкин записал на свой счет результативную передачу.
Обновлено в 15:03
Гаджеты
Huawei вытесняет Apple на рынке смартфонов в Китае
Как сообщают журналисты Reuters, доля Apple в премиум сегменте уже сократилась до 54,6%, тогда как в 2017 году показатель был 81,2%.
Обновлено в 10:26
Футбол
Венгрия одержала волевую победу над сборной Хорватии
24 марта между сборными Венгрии и Хорватии на стадионе «Гроупама Арена» был разыгран матч 2-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Обновлено в 14:57
Авто
Самые надежные двигатели: какие автомобили имеют моторы-миллионники
Редкий рейтинг "бессмертных" обходится без легендарной линейки рядных шестицилиндровых моторов Toyota JZ – это вообще одни из самых надежных и прославленных японских двигателей, которые знамениты во всем мире.
Обновлено 22 марта в 06:18
Армия и оружие
В Совфеде отреагировали на заявление НАТО о бомбардировках Югославии
Ничего не может оправдать незаконность действий НАТО при бомбардировке территории Югославии 20 лет назад.
Обновлено в 09:01
Шоу-бизнес
«Такой уставший, жирный. За что мы тебе платим деньги?»: Басков вспомнил разговор с супругой олигарха
Известный певец Николай Басков в студии программы «Привет, Андрей» заметил, что с любым артистом может случиться ситуация, которая произошла с Юлией Началовой.
Обновлено в 03:30
Культура
Большой театр сообщил о смерти Виктора Хоххаузера
В Лондоне на 96-м году жизни скончался легендарный британский импресарио Виктор Хоххаузер.
Обновлено в 10:42
Шоу-бизнес
Участница Spice Girls призналась в интимной связи с коллегой по группе
Участница знаменитой британской группы Spice Girls Мелани Браун (Mel B) призналась, что состояла в интимных отношениях с коллегой Джери Холливэлл.
Обновлено вчера в 23:06
Происшествия
Ростовская больница выбросила личные данные пациентов на свалку
Жители Ростовской области обнаружили на помойке документы с личными данными пациентов районной больницы.
Обновлено в 12:31
Общество
Умер старший сын Николая Цуканова
В Калининграде скончался старший сын бывшего губернатора региона, а теперь полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова.
Обновлено в 14:10
Футбол
Голландия — Германия: Промес выйдет в стартовом составе хозяев
24 марта в Амстердаме состоится матч отборочного турнира Евро-2020 в группе С между сборными Голландии и Германии.
Обновлено в 14:31
Армия и оружие
Сирийские боевики устроили газовую атаку. Десятки людей пострадали
В больницу сирийского города Скальбия доставили по меньшей мере 21 человека с признаками отравления газом.
Обновлено вчера в 20:24
Футбол
Рейнгольд: «За игру с Казахстаном ставлю нашей сборной пять с плюсом»
Прославленный ветеран футбола Валерий Рейнгольд высказал свое мнение о победе российской сборной над Казахстаном, 4:0 в отборочном матче Евро-2020.
Обновлено в 13:32
Космос
Магнитная буря началась на Земле
Магнитная буря, которую вызвали три мощные вспышки на солнце, надвигается на Землю, сообщает "Первый канал".
Обновлено в 05:19
Общество
Росстат уточнил, почему россияне заводят второго ребенка
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) рассказала, по каким причинам россияне заводят второго ребенка, сообщает PRIMPRESS.
Обновлено в 14:43
Происшествия
Подмосковный тренер на протяжении двух лет насиловал школьницу
Наставника подозревают в том, что он неоднократно насиловал девочку 2005 года рождения с января 2017-го по февраль 2019-го года.
Обновлено в 15:08
Спорт
Кузьмина завершила спортивную карьеру
Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина официально завершила спортивную карьеру.
Обновлено в 09:43
Экономика
Японские банки опасаются краха из-за празднования отречения императора
Банкиры и брокеры Японии выразили опасения, что в стране могут произойти колебания курса валют и увеличение спроса на наличные в период десятидневного общенационального празднования страной отречения от престола императора Акихито.
Обновлено в 05:53
Музыка
Димаш Кудайбергенов выступит с сольным концертом в Москве
Певец не впервые выйдет на сцену Кремлевского дворца в Москве.
Обновлено 22 марта в 00:58