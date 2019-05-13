ЧМ по хоккею

Сборная России победила команду Чехии на ЧМ по хоккеюRT на русском 12:31

Россия
Чехия
3 – 0
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Группа B, сегодня
Сергей Андронов
14'
Никита Гусев
33'
Никита Зайцев
60'
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Российская национальная команда одержала третью победу в трёх стартовых матчах чемпионата мира в Словакии. Итоговый счёт встречи — 3:0 в пользу сборной России. Заброшенные шайбы на счету Сергея Андронова, Никиты Гусева и Никиты Зайцева.
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