Спорт

Сборная России выиграла Лигу наций, обыграв в финале СШАГазета.Ru 03:10

На предварительной стадии соревнований россияне разбили американцев в трех сетах, но то было в Уфе, а статус соперников в финале определял больше матче групповой стадии финала шести, где США ни в одном из сетов не дали нашей сборной набрать более 21 очка.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Лига наших. Победа над американцами в финале, и Россия - вновь чемпион Лиги наций

Советский спорт03:30

Польша – Бразилия: кому достанется бронза?

Все про Спорт рувчера в 02:23

Россия обыграла США на их площадке в финале Лиги наций. И у нас был не сильнейший состав

Sport24.ru02:55

Доигровщик сборной России: «С новым тренером у нас появилась новая команда, хоть мы и потеряли топовых игроков»

Матч ТВ00:46

Саммельвуо: нам удалось контролировать Мэтта Андерсона

Чемпионат01:28

Роман Яковлев: «У России нет череды побед на всех турнирах. Хочется сломать традицию»

Спорт-Экспресс04:04

Сборная России во второй раз подряд выиграла волейбольную Лигу Наций

Эхо Москвы03:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 04:20, Вашингтон
Происшествия

Обучавший Путина пилот погиб в авиакатастрофе в Подмосковье

Обновлено вчера в 14:13
Происшествия

Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми

В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии

В результате погибли пятеро и пострадали не менее десяти человек, сообщает РИА «Новости».
Обновлено вчера в 13:50
Происшествия

Спасавший свой дом в Иркутской области от паводка мэр ушел в отставку

Обновлено в 00:42
Транспорт

Орешкин рассказал о поездке в Тольятти за рулем Lada Xray

На прошлой неделе Орешкин сообщил, что планирует поехать на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray по маршруту Москва — Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара — Тольятти.
Обновлено в 02:38
Политика

В Германии объяснили невозможности остановки «Северного потока -2»

Газопровод "Северный поток — 2" — самый экологический и выгодный способ поставок природного газа в Европу, поэтому Евросоюз не сможет остановить реализацию проекта.
Обновлено в 03:25
Наука

На Большом адронном коллайдере открыли новую частицу

Обновлено в 03:24
Политика

Девяти кандидатам в депутаты Мосгордумы отказано в регистрации

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы по итогам проверки было отказано девяти гражданам.
Обновлено в 03:06
Происшествия

В Подмосковье задержали нескольких криминальных авторитетов

Обновлено в 04:11
Происшествия

Грузия приостановила выдачу России хакера, подозреваемого в причастности к убийству следователя Шишкиной

Грузинские власти приостановили экстрадицию в Россию 28-летнего хакера Ярослава Сумбаева, которого обвиняют в мошенничестве и организации преступного сообщества, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:01
Общество

Россияне оценили идею запрета гаджетов в школах

Примерно 62 процента россиян полагают: запрет мобильников в школах положительно отразится на учебном процессе.
Обновлено в 01:53
Происшествия

Экс-губернатор ЕАО Александр Винников получил условный срок

Суд в Биробиджане приговорил бывшего губернатора Еврейской автономной области Александра Винникова к лишению свободы сроком на четыре года условно с трехлетним запретом занимать определенные должности.
Обновлено в 04:11
Экономика

На кассах магазинов по всей России начнут выдавать наличные

Жители России могут получить возможность снимать наличные деньги с банковских карт на кассах магазинов по всей стране.
Обновлено в 00:30
Политика

Названы возможные сроки снятия украинской блокады с Крыма и Донбасса

15 июля депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что блокада Крыма и Донбасса обернулась плачевными последствиями для Украины.
Обновлено в 00:15
Происшествия

За два месяца в Турции погибли 13 украинских туристов

С мая по июль на курортах Антальи по разным причинам погибли и умерли 13 украинских граждан.
Обновлено в 04:03
Политика

Россия высказалась о передаче Японии двух Курильских островов

Россия отказалась обсуждать с Японией возможную передачу Токио двух Южных Курильских островов.
Обновлено вчера в 08:38
Экономика

Орешкин: решение проблем моногородов требует новых подходов

Interfax-Russia.ru - Для улучшения положения моногородов в России сделано много, решение остаточных проблем требует поиска новых подходов и инструментов, считает министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
Обновлено в 03:37
Общество

«Фобос»: Четверг в Москве станет самым теплым днем на этой неделе

Четверг, 18 июля, в Москве станет самым теплым днем на предстоящей неделе - температура воздуха поднимется до плюс 22-24 градусов.
Обновлено в 03:50
Кино

Нового агента 007 сыграет темнокожая актриса

Британская актриса Лашана Линч утверждена на роль нового агента 007 в 25-м фильме о Джеймсе Бонде. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Обновлено в 03:21
Экономика

Эмин Агаларов стал новым владельцем российской версии журнала ОК!

На продажу российская версия OK! была официально выставлена в августе 2018-го, когда у издателя журнала сменился владелец: тогда 100% «АС Рус Медиа» у группы AMCG Александра Федотова приобрел Магомед Мусаев.
Обновлено в 01:01
Происшествия

Следствие попросило арестовать владельца «Нового потока» Мазурова

Следствие попросило суд поместить под стражу председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова.
Обновлено в 03:38
Шоу-бизнес

Елене Пресняковой обидно за своего мужа Владимира Преснякова

Обидно только, что Петрович в мое отсутствие плохо питается.
Обновлено в 03:19
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Якутии

В микроавтобус с людьми в Якутии врезался грузовик, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в республиканском управлении ГИБДД.
Обновлено в 00:24
Экономика

X5 и Coca-Cola дадут скидку за сданный пластик и алюминий

X5 Retail Group и система Coca-Cola в России запустили пилотный проект по сбору использованной пластиковой и алюминиевой тары у населения через фандоматы - автоматы, принимающие ПЭТ-бутылки и алюминиевые банки любых цветов и размеров для последующей переработки.
Обновлено в 03:44
Гаджеты

Huawei опубликовала тизер Honor 9X

Еще в характеристиках указан аккумулятор с аккумулятором на 3900 мАч и работающий с оболочкой EMUI 9.0 на базе Android 9. Более подробная информация будет известна после представления Honor 9X в Китае 23 июля.
Обновлено в 03:21
Авто

Компания Audi рассекретила характеристики нового Audi А3

Старт производства модели, которая впервые появится аж в семи вариантах исполнения, анонсировал глава Audi Брэм Шот.
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия

Кузнецова рассказала о желающих взять в семью девочку из Ингушетии

Уполномоченная при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова рассказала о множестве звонков с предложениями взять в семью девочку из Ингушетии, которая была госпитализирована после избиения.
Обновлено в 04:15
Общество

У россиян может появиться дополнительный выходной

У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 01:48
Политика

Шипулин подал документы на участие в довыборах в Госдуму

Обновлено в 03:19
Общество

Названы марки опасного для здоровья куриного мяса

Обновлено в 01:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное