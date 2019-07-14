Спорт
Сборная России выиграла Лигу наций, обыграв в финале СШАГазета.Ru 03:10
На предварительной стадии соревнований россияне разбили американцев в трех сетах, но то было в Уфе, а статус соперников в финале определял больше матче групповой стадии финала шести, где США ни в одном из сетов не дали нашей сборной набрать более 21 очка.
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