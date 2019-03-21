Футбол
Сборная России сыграет с Бельгией в отборе на Евро-2020Газета.Ru 02:51
Бельгия
Предварительная расстановка 3‑4‑3
Куртуа
Алдервейрелд
Боята
Вертонген
Шадли
Дендонкер
Тилеманс
Карраско
Азар
Мертенс
Азар
Лунев
Фернандес
Семенов
Джикия
Кудряшов
Жирков
Ионов
Кузяев
Ахметов
Черышев
Дзюба
Россия
Предварительная расстановка 5‑4‑1
Сборная России сыграет с командой Бельгией в матче 1-го тура отборочного этапа чемпионата Европы - 2020. В своей новейшей истории россияне ни разу не выигрывали у "Красных дьяволов". "Газета.Ru" разбирается, в каком состоянии подопечные Станислава Черчесова подходят к старту отбора на Евро.
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