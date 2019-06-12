Сборная России по футболу вернулась в МосквуRT на русском 04:14

Сборная России по футболу вернулась в Москву из Нижнего Новгорода, где прошёл матч квалификационного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Кипра. Об этом сообщает пресс-служба сборной.

Сборная России по футболу вернулась в Москву

Футбол Сборная России одержала нелегкую победу над командой Кипра Наши футболисты одержали победу со счетом 1:0. Единственный мяч на 38 минуте забил Алексей Ионов.

Общество В Казахстане вновь ограничили доступ к соцcетям Пользователи интернета в Казахстане вновь испытывают проблемы с доступом в социальные сети, на данный момент не работает мессенджер WhatsApр.

Политика Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию на границе республики с Дагестаном. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Семья с маленьким ребенком погибла при пожаре в Нижнем Тагиле Семья из трех человек с маленьким ребенком погибла в результате пожара под Нижним Тагилом.

Политика РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.

Технологии Uber запустит воздушное такси в Мельбурне Американская компания Uber запускает воздушное такси в австралийском Мельбурне, а также в американских городах Даллас (штат Техас) и Лос-Анджелес (штат Калифорния).

Футбол «Ювентус» предлагал Гвардиоле 20 млн евро за сезон. Хосеп отказался Согласно информации источника, "Ювентус" настолько хотел видеть Хосепа Гвардиолу у руля команды, что предложил ему зарплату свыше 20 млн евро в год.

Общество Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью Самая высокая рождаемость в 2018 году зафиксирована в Москве. В российской столице родились 132,1 тыс. человек.

Общество Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем России Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям российской столицы. Глава города поздравил москвичей с праздником.

Общество Российский флаг из проездных билетов установили в московском метро Российский триколор из бумажных проездных билетов "Единый" установили в московском метро в честь празднования Дня России.

Происшествия В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова Накануне Бари Алибасов — младший сообщил, что его отец еще три дня будет находиться под круглосуточным наблюдением врачей, чтобы исключить все риски.

Происшествия Солист Rammstein сломал челюсть фанату Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть своему фанату.

Происшествия Задержавший Голунова глава отдела МВД заявил о своей невиновности Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы полковник Андрей Щиров заявил, что не боится уголовного преследования, так как не виновен, передает RT.

Здоровье Назван витамин, который может разрушить почки Речь идет о витамине D, который в большом количестве плохо влияет на почки.

Происшествия В Совбезе высказались о причастности спецслужб к делу Голунова Совет безопасности России не располагает данными о причастности спецслужб к делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Музыка Radiohead выложили демо-записи, оценённые в $150 тысяч За украденный материал преступник требовал весомую сумму денег. В противном случае он обещал выложить записи в сеть.

Авто Новый универсал BMW 3-Series рассекретили до премьеры На немецком сайте Germancarforum опубликовали первые официальные фотографии BMW 3-Series нового поколения с кузовом «универсал».

Здоровье Москвичей предупредили об опасности поедания мороженого в жару Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал об опасности поедания мороженого в жаркую погоду.

Политика Зеленский шутил о снижении тарифов, заявил Герус Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус заявил о том, что новый президент Украины Владимир Зеленский не обещал снизить тарифы перед выборами.

Авто Renault Kwid пользуется популярностью в Индии Благодаря весьма приемлемой цене рассматриваемый автомобиль прочно зарекомендовал себя не только как самая продаваемая модель французского автопроизводителя в Индии, но и как самая продаваемая машина Renault на индийском рынке за всю историю.

Кино Умер актер из сериала «Санта-Барбара» Джим МакМуллан Американский актер кино и телевидения Джим МакМуллан умер на 83-м году жизни.

Политика В США назвали причины поставок оружия в ОАЭ и Саудовскую Аравию Ранее госсекретарь США Майк Помпео поручил Госдепу одобрить сделку по продаже оружия в Иорданию, Объединённые Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.