Сборная России обыграла Кипр в отборочном матче к Евро-2020РБК вчера в 16:42

Сборная России обыграла сборную Кипра в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года. Встреча завершилась победой российской командой со счетом 1:0 — автором единственного гола стал Алексей Ионов. Игра проходила на стадионе «Нижний Новгород», построенном к прошлогоднему чемпионату мира.

Сборная России обыграла Кипр в отборочном матче к Евро-2020

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