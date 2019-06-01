Футбол

Сборная России обыграла Кипр в отборочном матче к Евро-2020РБК вчера в 16:42

Россия — Кипр
1 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Нижний Новгород, Стадион «Нижний Новгород»
20′
Андреас Макрис
Алексей Ионов
38′
Александр Головин
45′+2′
46′
Энтони Георгиу
Георгос Эфрем
63′
Маргаса
Антон Миранчук
Алексей Миранчук
63′
71′
Андреас Авраам
Иоаннис Питтас
Федор Кудряшов
73′
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
78′
81′
Андреас Макрис
Матия Шполярич
Алексей Ионов
Ильзат Ахметов
90′+2′
Сборная России обыграла сборную Кипра в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года. Встреча завершилась победой российской командой со счетом 1:0 — автором единственного гола стал Алексей Ионов. Игра проходила на стадионе «Нижний Новгород», построенном к прошлогоднему чемпионату мира.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Гамула: возможно, время Чалова в сборной России ещё не пришло

Чемпионат09:47

Сборная России забила три похожих гола. Забудем про офсайды — эпизоды говорят о плане на матч (с видео)

Матч ТВ07:17

Черчесов - о победе над Кипром: «Завершили сезон на хорошей ноте»

Sport.ruвчера в 17:59

Борис Игнатьев: Расстроило одно – Головин опять не забил

Советский спорт03:00

Разгром не состоялся. Сборная России по футболу с минимальным счетом победила киприотов

ТАССвчера в 22:11

Ионов был главным героем с Кипром: запорол два классных момента, а забил двойным попаданием между ног

Sports.ruвчера в 19:00

1:0 с Кипром: что это было? Рабинер – о сборной России

Спорт-Экспресс04:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 09:56, Ашберн
Экономика

Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключил переход мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе.
Обновлено вчера в 05:51
Происшествия

«ОВД-инфо»: число задержанных на акции в Москве выросло до 400 человек

Число задержанных на акции в Москве в поддержку Ивана Голунова превысило 400 человек, сообщает «ОВД-инфо».
Обновлено в 09:07
Политика

Путин побывал на месте археологических раскопок в Кремле

Обновлено в 08:28
Здоровье

Названы «безобидные» привычки, которые могут вызвать рак

Самым вредным веществом в переработанных мясных продуктах считается нитрат натрия – ученые связывают с ним в четыре раза более высокий риск возникновения рака желудочно-кишечного тракта.
Обновлено в 09:10
Происшествия

Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения

Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.
Обновлено в 08:55
Политика

Комиссар Совета Европы по правам человека посетит Крым

Достигнута договоренность о поездке комиссара Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович в Крым.
Обновлено вчера в 10:54
Кино

«Жизнь Матрёшки» от Netflix продлили на второй сезон

Обновлено в 09:00
Общество

Group-IB представила итоги проверки голосования на «Голос. Дети»

Специалисты подтвердили промежуточные выводы об использовании накрутки голосов.
Обновлено вчера в 08:06
Общество

В Киеве бизнесмена оштрафовали из-за православного календаря из РФ

В Киеве бизнесмена Сергея Кикенина оштрафовали за популяризацию Дня Победы и "российской" Божией Матери.
Обновлено в 09:46
Общество

Из квартиры Алибасова пропал кот

Обновлено в 09:30
Общество

«Крымский мост может рухнуть зимой», — страшилки от «независимого эксперта из России»

По словам сомнительного «специалиста», необратимые и разрушительные процессы начнутся тогда, когда по мосту откроют железнодорожное сообщение, поскольку мост якобы не выдержит дополнительный вес в 6 тысяч тонн — вес состава из 60 вагонов.
Обновлено в 09:09
Происшествия

Трагедия в Раменском: появились данные экспертизы тела Исаенковой

По подозрению в убийстве Исаенковой был задержан глава Раменского района Андрей Кулаков.
Обновлено вчера в 12:19
Общество

Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью

Росстат назвал регионы России с самыми высокими уровнями смертности и рождаемости за 2018 год.
Обновлено в 07:40
Политика

Китайский МИД расшифровал послание Путина

В мае США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов.
Обновлено в 08:05
Общество

Создатель сериала «Чернобыль» пожурил сталкеров

Обновлено в 09:08
Политика

Послы ЕС одобрили продление на год санкций против РФ

Послы ЕС утвердили без обсуждений продление на год санкций против России по Крыму.
Обновлено в 04:59
Политика

Журналист сфотографировал «секретное» соглашение США и Мексики

Репортер Washington Post сфотографировал и частично расшифровал документ, заключенный между США и Мексикой.
Обновлено в 08:24
Армия и оружие

Фронтовые бомбардировщики Су-34 ЗВО получат комплексы РЭБ «Хибины-2»

Согласно распространенному сообщению, в авиаполк поступило более 30 комплектов нового комплекса РЭБ "Хибины-2", которые будут установлены на фронтовые бомбардировщики Су-34, стоящие на вооружении полка.
Обновлено в 06:35
Происшествия

В Москве массово минируют парки и станции метро

Представитель экстренных служб проинформировал о проверке, которая проводится после поступления сообщений о минировании 12 станций метро и 11 парков.
Обновлено в 08:47
Авто

Groupe PSA откроет в России производство двигателей и коробок передач

Стоит отметить, что компании Groupe PSA как никто другой нуждается в заключении этого договора.
Обновлено в 05:48
Авто

Владелец Lada Vesta отсудил у АвтоВАЗа 1,3 миллиона рублей

Житель Саратова подал в суд на АвтоВАЗ, чтобы разорвать договор купли-продажи на постоянно ломающийся автомобиль Lada Vesta, а также взыскать его стоимость и неустойку.
Обновлено в 01:27
Политика

Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию на границе республики с Дагестаном. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:40
Технологии

Uber запустит воздушное такси в Мельбурне

Американская компания Uber запускает воздушное такси в австралийском Мельбурне, а также в американских городах Даллас (штат Техас) и Лос-Анджелес (штат Калифорния).
Обновлено в 00:36
Армия и оружие

ВКС РФ доверят девушкам пилотирование истребителей

Пройдут не все Юдин пояснил, что возможность управлять истребителем определяется с помощью огромного количества тестов, в том числе на психологические склонности обучающегося.
Обновлено в 08:06
Политика

В Киеве предложили новый способ закупки российского газа

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина" предложил новый способ покупки российского газа.
Обновлено в 00:11
Армия и оружие

Советский пулемет уничтожил современный американский броневик

Йеменские повстанцы-хуситы уничтожили современный бронеавтомобиль американского производства, принадлежащий их противникам, из советского пулемета ДШКМ.
Обновлено вчера в 08:56
Финансы

ЦБ намерен ограничить банки во взимании долгов с заемщиков

Центральный банк России (ЦБ) намерен ограничить банки во взимании долгов с заемщиков, чей показатель долговой нагрузки превысит определенный лимит, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено вчера в 11:11
Политика

Из аккаунта Медведева пропали странные сообщения

Из аккаунта премьер-министра России Дмитрия Медведева в твиттере были удалены два странных сообщения, которые пользователи увидели там ранее.
Обновлено в 09:51
Политика

Депутат оценил реакцию Климкина на возможное возвращение России в ПАСЕ

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что в случае возвращения российской делегации в ПАСЕ без выполнения Россией каких-либо условий Украина будет придерживаться более прагматичного подхода в своей деятельности в Совете Европы.
Обновлено в 08:42
Политика

Зеленский дал пост гражданину Литвы

Отмечается, что Айварас Абромавичус является гражданином Литвы. Информация была опубликована на официальном сайте президента.
Обновлено в 09:32
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное