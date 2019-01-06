Победа над национальной командой Швейцарии в матче за третье место МЧМ-2019 позволила сборной России по хоккею для игроков не старше 20 лет девятый раз в истории завоевать бронзовые медали.

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Сборная России в девятый раз завоевала бронзовые медали МЧМ по хоккею

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Хоккей Хоккей Хоккеисты «Металлурга» встретятся с пострадавшими детьми Магнитогорска Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» встретятся с детьми из пострадавших семьей Магнитогорска.

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Хоккей Хоккей Светлов: как судьи трактуют удаление Кубата, не знаю Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов прокомментировал поражение со счётом 3:4 в матче с «Куньлунь Ред Стар».

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Хоккей Хоккей Финал МЧМ: Финляндия обыгрывает США. LIVE '49 Мики Андерсон и Ноа Кейтс притащили шайбу в финскую зону, оставив ее там Хмелевски.

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Хоккей Хоккей Степан Захарчук забросил первую шайбу с 2017 года Во втором периоде игры игрок обороны реализовал большинство. Это первый гол Захарчука с 27 января 2017 года.