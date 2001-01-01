Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, какие города примут игры национальной команды в 2019 году.

Сборная России в 2019 году отправится по стране

Футбол Футбол Черчесов рассказал о ближайших задачах сборной России по футболу Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о ближайших задачах национальной команды.

Футбол Футбол Итоги голосования «Золотого мяча» слили в интернет до начала церемонии Неизвестные опубликовали итоги голосования за несколько часов до начала церемонии.

Футбол Футбол Хосеп Гвардиола: «Рад, что систему VAR введут в Лигу чемпионов» Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола позитивно оценивает решение УЕФА ввести систему видеоповторов VAR на матчи Лиги чемпионов с плей-офф нынешнего розыгрыша турнира.

Футбол Футбол Ребров: жена до сих пор на меня обижается после матча с «Локомотивом» Жена до сих пор после вчерашнего обижается, дуется, почти не разговаривает со мной. Катя в такие моменты всегда очень ругается.

Футбол Футбол В адрес Клоппа выдвинули обвинения за празднование гола на поле

Футбол Футбол Стали известны пары полуфиналов Лиги наций В Ирландии состоялась жеребьевка плей-офф Лиги наций, где стали известны полуфинальные пары.

Футбол Футбол Защитник «Спартака» Ещенко может выбыть на долгий срок

Происшествия Происшествия Названа возможная причина смерти молодого игрока «Локомотива»

Футбол Футбол Болельщик «Тоттенхэма» бросил банан в Обамеянга

Футбол Футбол «Спартак» может подписать защитника «Флуминенсе» Айртона за 7 млн евро Защитник «Флуминенсе» Айртон Дантас попал в сферу интересов «Спартака».

Футбол Футбол Фанаты сожгли российский флаг во время матча чемпионата Украины

Футбол Футбол Месси: «Моя мотивация с каждым годом растёт» В текущем сезоне Месси забил 15 мячей и сделал 9 результативных передач в 16 играх за "Барселону".