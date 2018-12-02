Футбол

Сборная России узнала соперников по отбору на Евро-2020
Газета.Ru
09:50

Именно шотландцы станут главным соперником нашей сборной за выход на Евро-2020, и в одном можно не сомневаться - матчи с этой командой отнимут у российских футболистов огромное количество сил.
Газета.Ru09:50
Артем Дзюба
Начинал смотреть жеребьевку дома, потом пришлось ехать в аэропорт. По пути друзья слали мне наших соперников, а в аэропорту я досмотрел церемонию в интернете. Группа очень тяжелая.
— Артем Дзюба, российский футболистLenta.ru 08:30

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Евро-2020. Квалификация. Разбор соперников сборной России

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