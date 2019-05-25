Сборная России проиграла финнам в полуфинале ЧМ по хоккеюРоссийская газета 11:32

Сборная России по хоккею не смогла пробиться в финал чемпионата мира. В Братиславе команда Ильи Воробьева уступила Финляндии 0:1 и теперь поборется за бронзовые медали с проигравшим в поединке Чехия - Канада. Российской сборной с первых же минут пришлось очень тяжело.

Сборная России проиграла финнам в полуфинале ЧМ по хоккею

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