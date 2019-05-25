ЧМ по хоккею
Сборная России уступила команде Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккеюREGNUM 11:51
Россия—
Финляндия
0 – 1
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Полуфинал, сегодня
|51'
Марко Анттила
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Сборная России по хоккею не смогла пробиться в финал чемпионата мира (ЧМ) 2019 года в Словакии, уступив в решающем матче команде Финляндии. Встреча, прошедшая 25 мая на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе, завершилась со счетом 0:1.
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На самом деле не самый простой для нас соперник. Но будем ломать его завтра. Надо все прошлое оставить и жить настоящим. У них очень хорошая команда, однако нам надо просто играть в свой хоккей — тогда все будет в порядке.
— Илья Ковальчук, российский хоккеистНевские Новости 05:08
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