Сборная России улучшила свои позиции в рейтинге ФИФАУтроNews 04:55

Сборная России поднялась на четыре строчки в рейтинге Международной федерации футбола. Передает корреспондент УтроNеws. Согласно обновленной версии рейтинга ФИФА, теперь сборная России находится на 46-м месте.

Сборная России улучшила свои позиции в рейтинге ФИФА

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