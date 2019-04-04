Футбол

Сборная России улучшила свои позиции в рейтинге ФИФАУтроNews 04:55

Сборная России поднялась на четыре строчки в рейтинге Международной федерации футбола. Передает корреспондент УтроNеws. Согласно обновленной версии рейтинга ФИФА, теперь сборная России находится на 46-м месте.
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ЧМ-2022: в какой корзине окажется сборная России при жеребьевке?

Спорт-Экспресс12:30

Сборная России поднялась на четыре позиции в рейтинге ФИФА

Матч ТВ04:28

Сборная России поднялась на 4 позиции в рейтинге ФИФА

Sport.ru05:15

Сборная России поднялась на 46-е место в рейтинге ФИФА

Чемпионат04:24

Сборная России поднялась на 46-е место в рейтинге ФИФА

Интерфакс-Спорт04:12

Сборная России поднялась на 46-е место в рейтинге ФИФА

РИА Новости04:25

Россия поднялась на 46-е место в рейтинге ФИФА и делит его с ДР Конго

Sports.ru04:35
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 14:39, Ашберн
Кино

Названа причина смерти актера Алексея Булдакова

Обновлено вчера в 08:00
Политика

Раскрыто имя ведущего дебатов Порошенко и Зеленского

Накануне Зеленский, победитель первого тура выборов президента Украины, предложил Порошенко, занявшему второе место, провести дебаты на стадионе "Олимпийский" в Киеве.
Обновлено в 11:40
Общество

Сергей Галицкий рассказал о трех причинах продажи «Магнита»

Обновлено в 07:32
Армия и оружие

Доработка воронежского Ил-112В займет до 10 месяцев

Первый полет военно-транспортного самолета воронежского производства Ил-112В прошел 30 марта 2019 года.
Обновлено вчера в 11:41
Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле

Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено в 12:20
Политика

Суд в Крыму приговорил украинских диверсантов к 14 годам колонии

Обновлено в 04:00
Политика

В Эстонии призвали отменить санкции после уничтожения кильки в России

Главе Эстонии Керсти Кальюлайд следует обсудить с российским президентом Владимиром Путиным отмену антироссийских санкций и контрмер Москвы, с таким призывом выступил бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар, комментируя сожжение в России 72 тонн эстонской кильки.
Обновлено в 02:16
Происшествия

Польша взяла под защиту сбежавшего из Швеции с детьми россиянина

Власти Польши взяли под защиту россиянина Дениса Лисова, который вывез своих трех дочерей из Швеции, заявил польский омбудсмен по правам ребенка Миколай Павляк.
Обновлено в 13:29
Кино

Скончался легендарный режиссер Георгий Данелия

Выдающийся советский и российский режиссер Георгий Данелия скончался в возрасте 88 лет после продолжительной болезни.
Обновлено в 09:06
Наука

Большие белые акулы находятся в опасности: на них охотятся не только люди

Обновлено в 09:39
Общество

Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе Кадырова

Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров объяснил, почему в родном селе главы республики Рамзана Кадырова Центарой (Хоси-Юрт) сносят дома.
Обновлено в 09:02
Шоу-бизнес

Сын Сергея Зверева заявил о тяжелой болезни и денежной нужде

Несколько месяцев назад Зверев-младший заявлял, что у него все хорошо с его женой.
Обновлено в 09:46
Политика

В российских школах изменят меры безопасности

Заместитель секретаря Совбеза России Александр Гребенкин сообщил, что в ведомстве разработали новую систему мер по обеспечению безопасности в школах.
Обновлено в 11:31
Гаджеты

Google выпустила вторую бету Android Q

Компания Google представила вторую бета-версию следующего поколения операционной системы Android.
Обновлено в 06:13
Политика

Опубликованы фотографии с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»

Фотографии с места гибели украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма» опубликованы на странице фонда «Вернись живым» в Facebook со ссылкой на батальон «Донбасс-Украина».
Обновлено вчера в 14:30
Общество

Глава Amazon развелся с женой и сохранил 75% акций компании

Обновлено в 13:50
Гаджеты

В России упали цены на смартфоны Huawei, Honor и Asus

Компания Huawei и Asus проводят распродажи на российском рынке, предлагая купить со скидкой смартфоны, планшеты и различные аксессуары.
Обновлено в 08:28
Политика

Депутаты Госдумы оценили ущерб Крыму от Украины в 1,5 трлн рублей

В Госдуме в ходе заседания рабочей группы был оценен ущерб Крыму от Украины, заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко.
Обновлено вчера в 13:30
Политика

Захарова больше не чувствует народ Украины братским

"Не чувствую какую-то, так сказать, сопряженность в братском отношении с народом Украины", - сказала дипломат в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено в 13:25
Происшествия

В Подмосковье произошло ДТП с пятью автомобилями

Обновлено в 13:17
Космос

Космос не как предчувствие: астрономия возвращается в школьные программы

Более 20 лет наука о Вселенной была исключена из школьных программ.
Обновлено в 06:04
Общество

Росстат назвал необходимый минимальный доход для российских семей

Около 58,5 тысячи рублей требуется в среднем российской семье, чтобы «свести концы с концами».
Обновлено вчера в 03:48
Общество

Представитель Норкина объяснил плохое самочувствие телеведущего

Телеведущий Андрей Норкин находится на больничном из-за переутомления, большой нагрузки и нервов, сообщил концертный директор журналиста Вячеслав Калашников.
Обновлено в 08:12
Происшествия

Пожар в ангаре с автозапчастями в подмосковных Люберцах потушен

Пожарные ликвидировали возгорание в ангаре с автомобильными запчастями в подмосковных Люберцах.
Обновлено в 14:15
Общество

Суд по квартире Юлии Началовой закончился победой Фролова

Обновлено 02 апреля в 12:58
Политика

В России разработают госпрограмму по увековечению памяти героев войны

«В ближайшее время начнется разработка государственной программы по увековечению памяти павших при защите Отечества», — сказал Путин.
Обновлено в 09:47
Армия и оружие

Ливийская армия начала наступление на Триполи, нефть пошла вверх

Обновлено в 12:25
Армия и оружие

В НАТО решили поддержать Украину в Черном море

Страны НАТО согласовали меры для дополнительной поддержки Украины и Грузии.
Обновлено в 11:46
Здоровье

Росстат: медики едут к каждому десятому россиянину более 40 минут

Каждый десятый россиянин старше 15 лет, который звонил по номеру «03», ждал врачей скорой помощи более 40 минут.
Обновлено в 13:35
Гаджеты

В смартфонах Xiaomi нашли опасную уязвимость

Приложение, предустановленное на все смартфоны Xiaomi, имеет уязвимость, которая позволяет незаметно устанавливать вредоносный код на устройство.
Обновлено в 07:21
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