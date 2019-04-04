Футбол
Сборная России поднялась на 46 место в рейтинге ФИФАЕвро-футбол.ру 04:22
Сборная России поднялась с 50 на 46 место в обновленном рейтинге ФИФА. В активе национальной команды 1425 очков.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 13:06, Ашберн
Футбол
Андрей Федун: «Тот, кто хочет купить „Спартак“, должен готовить миллиард евро»
Инсайды "СЭ" Хотим постоянно выходить в четвертьфинал Лиги чемпионов – В одном из наших разговоров, который состоялся еще до мая 2017-го "Спартак", вы сказали, что стимул не продавать клуб заключается в том, чтобы красно-белые вновь стали чемпионами.
Обновлено в 12:00
Политика
Зеленский позвал Тимошенко на дебаты с Порошенко
Обновлено в 12:23
Армия и оружие
НАТО расширит поддержку Грузии и Украины в Черном море
Страны НАТО согласовали меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам первой сессии Североатлантического совета НАТО на уровне глав МИД в Вашингтоне.
Обновлено в 11:54
Финансы
Международные резервы России выросли за неделю до $489,5 млрд
Международные резервы России увеличились на $2,4 млрд за неделю, закончившуюся 29 марта, и составили $489,5 млрд.
Обновлено в 11:27
Армия и оружие
Минобороны раскрыло секреты применения телепатии спецназом
Министерство обороны в своем официальном журнале рассказало о «парапсихологическом спецназе» и телепатии, применяемой для допроса людей.
Обновлено вчера в 11:50
Шоу-бизнес
Елена Малышева порекомендовала спать не больше 5 часов в сутки
По признанию Малышевой, мужчина спит не более 4-5 часов и при этом цитирует императора Наполеона: «Я сплю не больше четырех часов, старики не больше пяти, солдаты шести, женщины семи, дети восьми, а девять могут позволить себе спать только больные».
Обновлено в 12:49
Общество
Прощание с Георгием Данелией пройдет в Доме кино
Обновлено в 08:52
Общество
Путин дал старт акции «Вахта Памяти-2019»
Всю важность работы поисковых отрядов отметил сегодня президент России Владимир Путин на открытии всероссийской акции «Вахта памяти».
Обновлено в 08:07
Шоу-бизнес
Бритни Спирс легла в психиатрическую больницу
37-летняя певица Бритни Спирс снова попала в психиатрическую клинику.
Обновлено в 04:14
Футбол
Эксперт не видит помех для снижения веса Кокорина
Обновлено в 12:41
Хоккей
«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в четвертом матче серии
Омский "Авангард" на выезде нанес поражение уфимскому "Салавату Юлаеву" в четвертом матче серии 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 12:48
Общество
Ford назвал размер компенсаций увольняемым сотрудникам в России
Сотрудникам Ford Sollers в России при добровольном увольнении предложили выплатить от 5,5 до 12 месячных окладов; работники недовольны и настаивают на пересмотре этих сумм, сообщил "Интерфаксу" в четверг представитель профсоюза работников автомобильной промышленности МПРА Игорь Темченко.
Обновлено в 11:40
Культура
Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Экономика
Фамил Садыгов назначен зампредом правления «Газпрома» по финансам
Фамил Садыгов назначен заместителем председателя правления ПАО "Газпром", курирующим вопросы финансово-экономической деятельности.
Обновлено в 12:23
Происшествия
Лейтенант получил условный срок за избиение солдат
В Петербурге 224 гарнизонный военный суд вынес приговор лейтенанту, который оказался на скамье подсудимых за избиение солдат.
Обновлено в 10:56
Политика
Пионерлагерь на полигоне: как Россия прячет секретную армию
Вмешательство России было решающим при развороте хода войны в пользу союзника Москвы президента Сирии Башара Асада.
Обновлено в 10:03
Происшествия
В Дзержинске произошел взрыв на заводе
В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".
Обновлено в 10:20
Экономика
Крупнейшие страховщики ОСАГО поменяли тарифы
Крупнейшие страховщики ОСАГО по объемам сборов изменили тарифы, сообщают "Ведомости".
Обновлено в 12:14
Происшествия
Суд прекратил одно из дел об изнасилованиях в детдоме в Петербурге
Кировский районный суд Петербурга прекратил производство по уголовному делу в отношении директора детского дома № 10 на улице Ивана Черных Натальи Федоровой.
Обновлено в 11:32
Общество
Генпрокуратура хочет изъять дворцы экс-главы Марий Эл
Ведомство планирует отдать в госсобственность 120 объектов недвижимости, 16 машин, часы и разную валюту Генпрокуратура хочет изъять здания дворцы стиле европейского возрождения в центре Йошкар-Олы.
Обновлено в 04:00
Финансы
Средняя максимальная ставка вкладов рухнула до уровня начала февраля
За третью декаду марта средняя максимальная ставка вкладов в десяти крупнейших банках по размеру привлеченных депозитов физлиц снизилась сразу на 0,19 процентного пункта (п. п.) до 7,53% годовых, следует из опубликованных данных ЦБ.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Суд арестовал мэра Евпатории на два месяца
Обновлено в 12:44
Политика
Захарова раскритиковала японские учебники за главы о Южных Курилах
РФ сожалеет, что в учебниках для японских школьников Южные Курилы именуются "исконной территорией Японии", это раскручивание пропаганды Токио, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 09:40
Футбол
Калошин: на мой взгляд, судьи VAR справились очень достойно
Руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин рассказал о работе системы VAR, которая была впервые применена в России в полуфинальных матчах Кубка России.
Обновлено в 09:29
Шоу-бизнес
Милана Тюльпанова трогательно почтила память своего отца
Милана почтила память папы и отметила, что обязательно расскажет сыну, каким достойным человеком был его дедушка.
Обновлено в 09:35
Здоровье
Волгоградских врачей учат онконастороженности
Более 700 терапевтов региона проходят специальное обучение раннему выявлению рака, которое проводят сотрудники областного онкодиспансера.
Обновлено в 12:06