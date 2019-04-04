Сборная России поднялась на 46 место в рейтинге ФИФАЕвро-футбол.ру 04:22

Сборная России поднялась с 50 на 46 место в обновленном рейтинге ФИФА. В активе национальной команды 1425 очков.

Сборная России поднялась на 46 место в рейтинге ФИФА

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