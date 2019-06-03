Сборная России удвоила преимущество в игре с «Чертаново»Нева Спорт вчера в 09:43

Близится к концу первый тайме — счет 2:0 в пользу команды Станислава Черчесова. На 26-й минуте преимущество сборной России удвоил Антон Миранчук, воспользовавшийся передачей капитана команда Артем Дзюбы. Ранее сам Дзюбы открыл счет — событие случилось на седьмой минуте встречи.

Сборная России удвоила преимущество в игре с «Чертаново»

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