Футбол
Сборная России удвоила преимущество в игре с «Чертаново»Нева Спорт вчера в 09:43
Близится к концу первый тайме — счет 2:0 в пользу команды Станислава Черчесова. На 26-й минуте преимущество сборной России удвоил Антон Миранчук, воспользовавшийся передачей капитана команда Артем Дзюбы. Ранее сам Дзюбы открыл счет — событие случилось на седьмой минуте встречи.
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Сборная России сыграет с ФК «Чертаново» в рамках тренировочного сбора
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 06:47
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