Футбол
Сборная России тренируется в полном составе перед вылетом в БельгиюСпорт-Экспресс вчера в 04:11
На базе в Новогорске началась последняя тренировка сборной России перед вылетом на первый матч отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии, который состоится 21 марта. Команда работает в полном составе, за исключением Ильи Кутепова, который накануне из-за травмы покинул расположение сборной.
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Обновлено в 06:43
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Спасенную из гор хлама девочку-маугли выписали из больницы
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Обновлено в 08:13
Экономика
Сбербанк в июле запустит услугу по снятию наличных на кассах магазинов
Сбербанк летом предложит новую услугу "Покупка с выдачей" — на кассе магазина при оплате покупки картой можно будет дополнительно снять наличные деньги, сообщили в кредитной организации.
Обновлено в 07:21
Экономика
Чубайс рассказал Путину о рекордной прибыли «Роснано»
По итогам 2018 года «Роснано» удалось получить чистую прибыль в размере 5,6 миллиарда рублей.
Обновлено в 02:52
Здоровье
Кобзев объяснил необходимость общедоступных дефибрилляторов
Сегодня, если у россиянина произошла внезапная остановка сердца вне медицинской организации, шансов выжить практически нет.
Обновлено в 07:46
Политика
Мэй попросила ЕС отложить Brexit
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Армия и оружие
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Президент Украины Петр Порошенко присутствовал на испытаниях турецких ударных беспилотников (БПЛА) Bayraktar TB2 в Хмельницкой области и дал им высокую оценку.
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Армия и оружие
В США провели испытания одноразового грузового беспилотника
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Обновлено в 04:20
Экономика
Disney завершила сделку по покупке 21st Century Fox
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Общество
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Обновлено в 02:02
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В Мадриде задержали пассажира метро, точившего нож в вагоне
В конце прошлой недели в сети появилась видеозапись, сделанная в мадридского метро, на которой молодой человек точил лезвие ножа о точильный брусок, сидя в вагоне поезда.
Обновлено в 08:08