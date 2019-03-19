Футбол

Сборная России тренируется в полном составе перед вылетом в БельгиюСпорт-Экспресс вчера в 04:11

Бельгия — Россия
завтра
в 15:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион короля Бодуэна
На базе в Новогорске началась последняя тренировка сборной России перед вылетом на первый матч отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии, который состоится 21 марта. Команда работает в полном составе, за исключением Ильи Кутепова, который накануне из-за травмы покинул расположение сборной.
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