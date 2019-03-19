Футбол
Сборная России тренируется в Брюсселе в полном составеРИА Новости 07:11
Сборная России по футболу накануне отборочного матча чемпионата Европы-2020 против команды Бельгии тренируется в полном составе. Российская команда проводит первую тренировку в Брюсселе, куда она прилетела во вторник вечером.
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Политика
Дочь Назарбаева Дарига избрана спикером Сената Казахстана
Обновлено в 05:19
Происшествия
Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии
47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.
Обновлено в 11:39
Политика
Владелец «Морского старта» отменил заказ на украинские ракеты «Зенит»
Заказ на ракеты «Зенит» на Украине, размещенный два года назад российской частной компанией S7 Space, будет отменен.
Обновлено в 21:12
Происшествия
На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления
Двое россиян погибли в перестрелке с индонезийской полицией после ограбления обменного пункта на юге туристического острова Бали.
Обновлено в 12:56
Общество
Адвокат Варвары Карауловой попросил освободить ее по УДО
Адвокат Сергей Бадамшин попросил об условно-досрочном освобождении студентки Варвары Карауловой (сменила имя на Александру Иванову), приговоренной к четырем с половиной годам тюрьмы за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).
Обновлено в 11:56
Происшествия
В Новосибирске нашли пропавшего после школы 9-летнего мальчика
Новосибирские волонтёры сообщили о благополучном завершении поисков 9-летнего мальчика, который пропал вчера после школы на Западном жилмассиве.
Обновлено в 20:35
Спорт
Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира в Японии
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выступила с короткой программе на чемпионате мира в Японии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:03
Экономика
Глава Центра Хруничева анонсировал пуски ракет-носителей «Протон-М»
По словам гендиректора Центра Хруничева, начиная с мая планируется «пускать по "Протону" с максимальной ритмичностью».
Обновлено в 21:59
Армия и оружие
Ядерный бомбардировщик B-52 имитировал бомбардировку Балтфлота
Американцы продолжают вести учения и разведку у границ России - так стратегический ядерный бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress имитировал бомбардировку Балтфлота и пролетел около Петербурга.
Обновлено вчера в 07:18
Экономика
Минтруд подготовил законопроект о пособиях для семей с низким доходом
Документ предполагает выплату пособий за первого и второго ребенка в случае, если среднедушевой доход семьи ниже размера двух прожиточных минимумов вместо полутора.
Обновлено в 07:31
Авто
Новый седан Honda Envix скоро поступит в продажу в Китае
По цене новый Honda Envix сопоставим с Crider, ныне доступный в Китае за 99 800 юаней (около 950 тыс. рублей по текущему курсу) в базовой версии.
Обновлено в 08:39
Общество
Честный пенсионер, по мнению Валерия Лимаренко, не может быть бедным
Человек, который честно заработал пенсию, не может быть по определению бедным.
Обновлено в 02:10
Экономика
Forbes назвал самые надежные российские банки
Forbes составил рейтинг 100 наиболее надежных российских банков. Первое место в этом году занял "Юникредит банк".
Обновлено в 04:46
Происшествия
Глава Якутии пообещал защитить права легальных мигрантов
«Мигранты, соблюдающие российское законодательство, находятся под его защитой так же, как и российские граждане, и в Якутии эта защита будет обеспечена»,— заявил господин Николаев.
Обновлено в 22:26
Происшествия
По заявлению Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Обновлено в 17:53
Здоровье
Не время любить: перевод часов вызывает импотенцию и рак
Перевод стрелок часов может повысить риск онкологических заболеваний, спровоцировать инфаркты или даже вызвать импотенцию.
Обновлено в 17:01
Футбол
Игрок сборной России Ахметов назвал лучшего футболиста страны
Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов назвал лучшего футболиста страны, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:27
Музыка
Автор песен Мэрайи Кэри напишет книгу о Началовой
Примерно 10 лет назад продюсер решил сделать из Началовой звезду мирового уровня. Им помог познакомиться в 2010 году Филипп Киркоров.
Обновлено в 06:20
Политика
Мэй попросила ЕС отложить Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что попросила ЕС об отсрочке Brexit, сообщает Reuters.
Обновлено в 08:23
Наука
Одна прогулка в неделю снижает риск ранней смерти
Всего одна короткая прогулка в неделю снижает риск преждевременной смерти от сердечного приступа, инсульта или рака – таковы результаты исследования, где учитывались данные о здоровье 90 000 человек.
Обновлено вчера в 05:55
Общество
Роспотребнадзор проверяет стивидоров в Находке из-за угольной пыли
Из-за угольной пыли в бухте Врангеля проверяют стивидоровые компании: «Восточный порт», «Восточная стивидорная компания» и «Восточно-Уральский терминал».
Обновлено в 22:40
Кино
Первый трейлер «Однажды в Голливуде» Тарантино появился в сети
Обновлено в 13:42
Политика
Порошенко отстал от Зеленского и Тимошенко в предвыборном рейтинге
Как показывают опросы, он уверенно отрывается как от лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко, так и от президента Украины Петра Порошенко, который замыкает тройку лидеров.
Обновлено в 05:59
Хоккей
Дубль Кучерова помог «Тампе» одолеть «Вашингтон»
Гости добились победы в овертайме со счетом 5:4. В составе "молний" двумя шайбами отметился Никита Кучеров.
Обновлено в 22:42
Здоровье
Пилотный проект для лечения онкобольных хотят запустить в Чите
Радиотерапия применяется для лечения страдающих раком пациентов. Центр в рамках пилотного проекта создадут в Чите на базе онкодиспансера.
Обновлено в 22:31
Здоровье
В Дагестане в 2019 году трудоустроят 234 медработников
С целью улучшить работу службы скорой медпомощи и оказать первичную медико-санитарную помощь населению республики Дагестан, в нынешнем году закупят свыше 70 автомобилей скорой медпомощи и 50 флюорографических аппаратов.
Обновлено в 10:48
Финансы
Минтруд рассказал о новой схеме индексации пенсий
Министерство труда и социального развития подготовило проект о внесении изменений в правила обращения за социальной доплатой к пенсии.
Обновлено в 05:38
Армия и оружие
Российские «Ониксы» сами выберут американские цели
Российская сверхзвуковая противокорабельная ракета среднего радиуса действия П-800 «Оникс» при атаке на американскую авианосную ударную группу или соединение (АУГ или АУС) является «стайной ракетой», пишет в еженедельнике «Звезда» военный эксперт Алексей Леонков.
Обновлено в 17:02