Футбол

Сборная России тренируется в Брюсселе в полном составеРИА Новости 07:11

Бельгия — Россия
завтра
в 15:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион короля Бодуэна
Сборная России по футболу накануне отборочного матча чемпионата Европы-2020 против команды Бельгии тренируется в полном составе. Российская команда проводит первую тренировку в Брюсселе, куда она прилетела во вторник вечером.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сборная России тренируется в полном составе

Спорт-Экспресс07:03

Сборная России тренируется в Брюсселе в полном составе

РИА Новости07:11

Сборная России готовится играть против Бельгии, репортаж с тренировки

Чемпионатвчера в 07:17

Сборная России по футболу тренируется в полном составе в Новогорске

ТАССвчера в 04:11

«Зобнин – мужественный футболист. Но его ждет операция». Репортаж с тренировки сборной России

Матч ТВвчера в 08:45

«Против Бельгии сыграем так же, как и против всех — 11 на 11». Что было на тренировке сборной России

Sport24.ruвчера в 06:30

Сборная России по футболу тренируется в полном составе перед Евро-2020

Газета.Ruвчера в 04:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 22:52, Ашберн
Политика

Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логику

Обновлено в 20:37
Политика

Дочь Назарбаева Дарига избрана спикером Сената Казахстана

Обновлено в 05:19
Происшествия

Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии

47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.
Обновлено в 11:39
Политика

Владелец «Морского старта» отменил заказ на украинские ракеты «Зенит»

Заказ на ракеты «Зенит» на Украине, размещенный два года назад российской частной компанией S7 Space, будет отменен.
Обновлено в 21:12
Происшествия

На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления

Двое россиян погибли в перестрелке с индонезийской полицией после ограбления обменного пункта на юге туристического острова Бали.
Обновлено в 12:56
Общество

Адвокат Варвары Карауловой попросил освободить ее по УДО

Адвокат Сергей Бадамшин попросил об условно-досрочном освобождении студентки Варвары Карауловой (сменила имя на Александру Иванову), приговоренной к четырем с половиной годам тюрьмы за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).
Обновлено в 11:56
Армия и оружие

В Пентагоне заявили, что США начинают терять преимущество в космосе

Обновлено в 12:16
Происшествия

В Новосибирске нашли пропавшего после школы 9-летнего мальчика

Новосибирские волонтёры сообщили о благополучном завершении поисков 9-летнего мальчика, который пропал вчера после школы на Западном жилмассиве.
Обновлено в 20:35
Спорт

Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира в Японии

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выступила с короткой программе на чемпионате мира в Японии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:03
Экономика

Глава Центра Хруничева анонсировал пуски ракет-носителей «Протон-М»

По словам гендиректора Центра Хруничева, начиная с мая планируется «пускать по "Протону" с максимальной ритмичностью».
Обновлено в 21:59
Армия и оружие

Ядерный бомбардировщик B-52 имитировал бомбардировку Балтфлота

Американцы продолжают вести учения и разведку у границ России - так стратегический ядерный бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress имитировал бомбардировку Балтфлота и пролетел около Петербурга.
Обновлено вчера в 07:18
Экономика

Минтруд подготовил законопроект о пособиях для семей с низким доходом

Документ предполагает выплату пособий за первого и второго ребенка в случае, если среднедушевой доход семьи ниже размера двух прожиточных минимумов вместо полутора.
Обновлено в 07:31
Авто

Новый седан Honda Envix скоро поступит в продажу в Китае

По цене новый Honda Envix сопоставим с Crider, ныне доступный в Китае за 99 800 юаней (около 950 тыс. рублей по текущему курсу) в базовой версии.
Обновлено в 08:39
Общество

Честный пенсионер, по мнению Валерия Лимаренко, не может быть бедным

Человек, который честно заработал пенсию, не может быть по определению бедным.
Обновлено в 02:10
Экономика

Forbes назвал самые надежные российские банки

Forbes составил рейтинг 100 наиболее надежных российских банков. Первое место в этом году занял "Юникредит банк".
Обновлено в 04:46
Происшествия

Глава Якутии пообещал защитить права легальных мигрантов

«Мигранты, соблюдающие российское законодательство, находятся под его защитой так же, как и российские граждане, и в Якутии эта защита будет обеспечена»,— заявил господин Николаев.
Обновлено в 22:26
Происшествия

По заявлению Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Обновлено в 17:53
Здоровье

Не время любить: перевод часов вызывает импотенцию и рак

Перевод стрелок часов может повысить риск онкологических заболеваний, спровоцировать инфаркты или даже вызвать импотенцию.
Обновлено в 17:01
Футбол

Игрок сборной России Ахметов назвал лучшего футболиста страны

Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов назвал лучшего футболиста страны, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:27
Музыка

Автор песен Мэрайи Кэри напишет книгу о Началовой

Примерно 10 лет назад продюсер решил сделать из Началовой звезду мирового уровня. Им помог познакомиться в 2010 году Филипп Киркоров.
Обновлено в 06:20
Политика

Мэй попросила ЕС отложить Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что попросила ЕС об отсрочке Brexit, сообщает Reuters.
Обновлено в 08:23
Наука

Одна прогулка в неделю снижает риск ранней смерти

Всего одна короткая прогулка в неделю снижает риск преждевременной смерти от сердечного приступа, инсульта или рака – таковы результаты исследования, где учитывались данные о здоровье 90 000 человек.
Обновлено вчера в 05:55
Общество

Роспотребнадзор проверяет стивидоров в Находке из-за угольной пыли

Из-за угольной пыли в бухте Врангеля проверяют стивидоровые компании: «Восточный порт», «Восточная стивидорная компания» и «Восточно-Уральский терминал».
Обновлено в 22:40
Кино

Первый трейлер «Однажды в Голливуде» Тарантино появился в сети

Обновлено в 13:42
Политика

Порошенко отстал от Зеленского и Тимошенко в предвыборном рейтинге

Как показывают опросы, он уверенно отрывается как от лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко, так и от президента Украины Петра Порошенко, который замыкает тройку лидеров.
Обновлено в 05:59
Хоккей

Дубль Кучерова помог «Тампе» одолеть «Вашингтон»

Гости добились победы в овертайме со счетом 5:4. В составе "молний" двумя шайбами отметился Никита Кучеров.
Обновлено в 22:42
Здоровье

Пилотный проект для лечения онкобольных хотят запустить в Чите

Радиотерапия применяется для лечения страдающих раком пациентов. Центр в рамках пилотного проекта создадут в Чите на базе онкодиспансера.
Обновлено в 22:31
Здоровье

В Дагестане в 2019 году трудоустроят 234 медработников

С целью улучшить работу службы скорой медпомощи и оказать первичную медико-санитарную помощь населению республики Дагестан, в нынешнем году закупят свыше 70 автомобилей скорой медпомощи и 50 флюорографических аппаратов.
Обновлено в 10:48
Финансы

Минтруд рассказал о новой схеме индексации пенсий

Министерство труда и социального развития подготовило проект о внесении изменений в правила обращения за социальной доплатой к пенсии.
Обновлено в 05:38
Армия и оружие

Российские «Ониксы» сами выберут американские цели

Российская сверхзвуковая противокорабельная ракета среднего радиуса действия П-800 «Оникс» при атаке на американскую авианосную ударную группу или соединение (АУГ или АУС) является «стайной ракетой», пишет в еженедельнике «Звезда» военный эксперт Алексей Леонков.
Обновлено в 17:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное