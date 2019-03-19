Сборная России тренируется в Брюсселе в полном составеРИА Новости 07:11

Сборная России по футболу накануне отборочного матча чемпионата Европы-2020 против команды Бельгии тренируется в полном составе. Российская команда проводит первую тренировку в Брюсселе, куда она прилетела во вторник вечером.

Сборная России тренируется в Брюсселе в полном составе

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